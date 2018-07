Asuntos Varios

VOTACIÓN DE LA LEY DEL ABORTO

David: Quiero dar la enhorabuena a la bancada del PP porq hicieron piña para q los del PSOE no los dividieran. Parece q la votación del aborto de ayer era una lucha de clanes infantiles y lo q menos importaba era: qué es lo mejor para los españoles. En tiempos críticos nuestros gobernantes pasan los días envueltos en juegos de colegio.

SERGIO: El PSOE ha patinado en su intento de dejar en evidencia al PP con el aborto. Y en el PP puede más el "joder" al PSOE que la conciencia. Además es de vergüenza que la votación fuese secreta. Los ciudadanos debemos saber lo que votan nuestros representantes.

DAVID SOBRE GALLARDÓN:

Gallardón se presenta como un hombre de fuertes convicciones religiosas q defiende la vida del no nacido y por eso legisla sobre el aborto. Me gustaría saber por q no aplica este mismo principio al crear una justicia mucho mejor con más medios más rápida y menos politizada en vez de limitarse a subir sus tasas para q sea menos accesible a la mayoría y q no sea una justicia universal...Sacar sus convicciones para escudar sus decisiones suena un poco a excusa para defender lo indefendible.

EMPRESARIOS SOBRE CATALUÑA

ROBERTO: Qué curiosa es la vida política....¿qué hubiera sido del día de hoy para el Sr Mas y la prensa catalana, si los empresarios alemanes hubieran apostado por validar la propuesta de independencia catalana????...pues eso, esto es como lo del titiritero Bardem, que vivo allá y critico cuando vengo de paso por acá..., qué fácil es ponerse de perfil cuando el viento no sopla en la dirección que queremos...

Juan: No lo queréis entender. Los catalanes no solo quieren independizarse de España, sino también de Europa y del mundo entero. Los catalanes, y Cataluña, son una entidad interplanetaria e intergaláctica.

Miguel: Me gustaría que se le hiciera a Artur Mas una pregunta: Si consiguiera la independencia para Cataluña. Y pasado un tiempo Tarragona declarase que Tarraco quiere separarse de Cataluña porque se sienten una nación. ¿Cuál sería su posición ante esta situación??? Estoy seguro que no le gustaría nada porque el quiere a Cataluña en su integridad, al igual que los españoles amamos a nuestro territorio unido con Cataluña dentro. Quizás entienda como nos sentimos todos los españoles..

Otro oyente: soy cántabro y español, orgulloso de ello, y en mi opinión y la de muchos cántabros con los que hablo a diario tengo que decir que ya está bien de concesiones a nacionalistas de otras comunidades autónomas. Hay problemas mucho más importantes que resolver en este país, tal como la corrupción, empobrecimiento de la Sociedad y demás historias. Tengo 41 años y hacia lo que debemos ir es hacia la unión, no al revés, e incluso muchos cántabros de mi edad piensan como yo, que Cantabria debería estar unida e integrada a Castilla y León, incluso a Asturias. Pero claro que aquí en Cantabria, a los políticos de turno, no les interesa quedarse sin Parlamento Autonómico y demás privilegios.

Entrevista al señor Peters

Alfonso: Escucho preocupado que el sr. Peters dice que Madrid ha tratado mal a Cataluña. Es agotador para los habitantes de Madrid la horrible costumbre de políticos y periodistas de confundir el todo con la parte. Madrid no es el Estado ni es el Gobierno. Lo adecuado y que evitaría la generación de odios y suspicacias sería decir que el Estado ha maltratado a Cataluña, pero es ya inadmisible que se siga diciendo que Madrid maltrata a Cataluña. Madrid no maltrata a nadie.

Situación económica

Eduardo: Escribo desde Gran Canaria y soy un ex-autónomo inmerso en la economía sumergida. En estos momentos ea imposible salir de esta situación ya que estando fichado negativamente en todos los registros- RAI, ASNEF, ETC...- no puedo ni abrir una cuenta corriente. Que hago? Me voy del país, me desaparezco, no lo sé!!