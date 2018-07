Antonio Beteta: ‘El plan de supresión de empresas públicas autonómicas está siendo un fracaso'

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, afirma en Herrera en la Onda que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se va a leer la cartilla a las CCAA que no han seguido el plan de cerrar empresas públicas y que se ha demostrado un fracaso.

El Consejo de política Fiscal y Financiera tendrá lugar esta tarde con la intención de revisar los planes aprobados en el año 2010 sobre las competencias de las comunidades autónomas. El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, exlica que ‘se hará una severa crítica ya que no se ha trabajado correctamente ya que no han seguido el plan de cerrar empresas públicas y solo se han cerrado 2 de 600'. Afirma que se va a tratar todo lo referido a la financiación de las autonomías, "actuaremos haciendo una previsión de liquidación de este ejercicio para dar las primeras alertas". El año que viene, las comunidades tendrán 2 décimas más de ayuda extra, debido al año de margen que ha dado Bruselas. Explica que el ahorro que suponen estas medidas no repercute en el Gobierno sino en España.

Para abordar una estructura del Estado como la que propone el Gobierno, explica beteta que se empezará con una primera fase de actuación sobre el régimen local lo que supondrá un reporte de más de 3500 millones de euros estableciendo dos tipos diferentes de competencias; "si estas competencias se adoptan en una situación de equilibrio económico al 100%, se pasará a tener unas competencias que se desarrollarían con las comunidades autónomas. Afirma que ‘con este sistema se abaratará el coste de servicios locales".

Respecto a la subida del IVA al 21%, dice el Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros de mañana decidirá el día que se debe hacer efectiva; ‘lo tiene que decidir el Gobierno en un decreto Ley’.