el anticiclón hace ojitos

No se les veía muy enamorados ayer a los del Congreso, ¡no!. El anticiclón le hace ojitos a la primavera. Los huevos fritos, mayoría, se enamoran poquito a poco de la península. Quedan algunas riñas, lluvias débiles, en el cantábrico oriental y norte de Navarra. Que el amor dure y no se lo lleve el viento del cierzo en el alto Ebro. Ni que tampoco les ciegue, nieblas densas, en el interior de Lugo y mañaneras en ambas mesetas. Cuidado con el torete.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo. Si quieren enamorar a sus parejas su destino es Canarias, Lanzarote, 21 grados.

Temperatura. Serán un día muy caliente y romántico en Valentín, Murcia, 18 grados. Me he tenido que ir hasta la Guayana holandesa para encontrar la localidad de Cupido, 31 grados.

La Firma. Hoy que es San Valentines, no sé si es “could” o no, pero recibo un mensaje de la Princesita que me dice, Herrera “Eres un sol y no una borrasca”.