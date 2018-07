año nuevo, frente nuevo

Esperemos que en 2013 no tengamos que ponernos mucho las "cachuscas". Termina de pasarnos el frente de nuevo año, que dajará días de Huevos fritos, pero hasta entonces toca, aguantar las tormentas en Baleares, los vientos del cierzo en el Ebro y tener cuidado con la nieve que caiga en la cordillera cantábrica y en los Pirineos.

Buenos días a Herrera y a España entera, año nuevo eslogan nuevo. Tras la Borrasca de las campanadas, que todavía les duran a algunos, levantamos la persiana al 2013, con tiempo revuelto.

Tenemos de todo como en botica. Nieve, Cordillera cantábrica y Pirineos a partir de 800 metros. Tormentas severas en Ibiza, Baleares. Comienza el año lloviendo en Canarias, Tenerife y la Palma. Alerta amarilla por viento desembocadura del Ebro. Tramontana en Gerona. Nieblas cabezonas, como yo, en Extremadura, oeste de la Mancha, Jaén. Hacia el sur Huevos fritos

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo, le cuenta a Pedro Ruiz, No estoy muerto estoy en Callao, que el día en Nairobí, Kenia, que le preocupa mucho, es de 15 grados.

Temperaturas. Huevos fritos para recibir al primer español del año, Gerard, en Tortosa, Tarragona, 14 grado. Esperemos que Dios le Guarde en Salamanca, 1 de mínima.

La Firma. He visto la Felicidad y me ha dicho que iba a tu casa. Le he pedido que llevase también a la Salud y al Amor. Trátalos bien, van de mi parte.