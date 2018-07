Llega el ansiado alivio térmico. Nos olvidamos de la masa de aire cálido que se marcha por el Levante, donde pasará de los 30 grados y se retira el polvo sahariano, que sembró de lipotimias las Ventas. ¡Qué valor Castella!

Una pequeña Borrasca en Centro Europa es la responsable de las severas Tormentas de Granizo que pueden caer al Norte de Navarra y Pirineo oscense. Se mojan en el litoral catalán

Mañana sábado día grande del bajón de las temperaturas en el Centro y Sur en algunos casos de más de 10 grados. Hornos en Jaén de 38 grados a 21 para mañana. Claro que si tendremos Huevos fritos sobre todo en el Mediterráneo y Canarias

elborracas@ondacero.es Rubén se comen los langostinos de su Boda en Villaviciosa de Odón, Madrid, con chaqueta, 17 de máxima y mirando al cielo.

Temperaturas.- Todavía altas, para beber mucha agua en Carrasquilla, Murcia, 33 grados.

La Firma. Me marcho bailando al ritmo de Donna Summer. Su Gran disco del 78 :” ¡ Live and More!