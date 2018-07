El adiós de Margaret Thatcher y la entrevista a Rubalcaba, las preocupaciones de los oyentes

THATCHER

CHEMA: Cuanto se añora al tandem Reagan-Thatcher en esta epoca de politiquillos mediocres, faltos de convincciones, que nadan y guardan la ropa. Reagan y Thatcher plantaron cara a ese socialismo que piensa que Papa-Estado es la solucion a todos nuestros problemas. Como dijo Margaret Tatcher el Buen Samaritano aparte de buenos sentimientos tenia recursos economicos.

Cristina: ¿Por qué nadie dice que también fue honrada, que es la principal virtud que debe tener un político?

Martín: Me ha parecido que lo que le achacan a Thacher como cosas negativas están todas relacionadas con la política exterior del Reino Unido.

De ahí las discrepancias respecto a las Malvinas, Pinochet etc. Lógicamente las políticas exteriores de España y Reino Unido no tienen porqué coincidir (tal vez si en lo del muro de Berlín)

Las medidas de carácter interno, relacionadas con el buen gobierno, y que podrían ser semejantes a todos los países creo que deben destacarse por su importancia.

ROBERTO: Para enseñar otras caras de la realidad de Thatcher, además de decir que fue "una gran luchadora por la libertad" hay que decir que fue un gran apoyo de Pinochet en Chile durante y después de su dictadura. Por otro lado su "darwinismo social" se puso de manifiesto desmantelado el sistema público de salud británico, que antes de ella había sido un ejemplo en Europa y que después de ella ha costado muchos años regenerar.

Por el contrario: Recordar, dice José, que en Inglaterra gracias a margaret tatcher los médicos tienen un sueldo digno no como aquí que parece que trabajamos en una ONG

Francisco: Margaret Thatcher fue, sin duda, la principal impulsora en Europa de una política que se podría resumir en "sálvese quien pueda y no molestemos a quien tenga o gane dinero lo haga como lo haga", una política que lentamente nos ha llevado a donde hoy estamos, por ejemplo, en España, una economía financiera alejada a años luz de la economía real y millones de nuevos pobres. En el Reino Unido no es tan distinto.

ERES Y FONDOS DE FORMACIÓN

José miguel: cuando se destape el entramado del dinero dedicado en Andalucía a los fondos para cursos de formación que han servido, además de para enriquecer a los de siempre y tener a los parados entretenidos, para desplumarnos a todos, los 1400 millones de los ere se van a quedar en el chocolate del loro.

HUELGA EN CÁDIZ EN EL SECTOR DEL METAL

Manuel: la provincia de Cádiz esta llamada a la huelga el día 8, 9, 15,16,17 de abril y del 5 al 9 de mayo, ayer fue de vergüenza como los trabajadores de las subcontratas de astilleros querían entrar a trabajar debido al perjuicio no sólo económico sino profesional que se le haría a la bahía y los sindicatos se oponían a la entrada de estos con piquetes amenazas y algún que otro altercado esta situación hay que arreglarla ya porque los sindicatos se están cargando la bahía de Cádiz

Rubalcaba

Xavier: El Sr. Rubalcaba ha dicho: “hay una divergencia entre Cataluña y el resto de España sobre el “derecho a decidir”. Y yo digo: De una puñetera vez: en mi nombre no.

Javier: Al escuchar a Rubalcaba, da la sensación de que la situación actual apareció hace 6 meses. Ese es su problema, que tiene más pasado que la "Piquer", y empieza a no ser nunca creíble. Hoy hay más pobres que hace un año, pero hace dos había para dar y tomar, y no tenía este discurso.

Carmen: Pues al señor Rubalcaba le digo que no confiamos en los partidos para repartir nuestros impuestos. Que yo no puedo encender la calefacción, pero que no espero que nadie, en una cola de ayuntamiento, me de unos euros para poder pagarla, porque se que la mitad del fondo se lo van a repartir ellos. Que más valdría que pusieran coto a las subidas de las tarifas y así podríamos calentarnos todos.

Martín: Muy mal deben andar las cosas por el PSOE cuando su Secretario Gral. acude a esta emisora sin prepararse la entrevista.

Repitiendo los tópicos de siempre, sin aportaciones nuevas, incluso no sabe cómo repartiría los mil millones que reclama, sin dejar hablar al periodista cuando no le conviene el asunto, etc.

No es de extrañar que a pesar de las acciones del Gobierno el PSOE siga cayendo.

Juan Antonio: EN REALIDAD LO QUE QUIERE ES LO QUE HA QUERIDO SIEMPRE: SER PRESIDENTE DE GOBIERNO PARA SATISFACER SU EGO INCOMBUSTIBLE, Y UNA ESPAÑA FEDERAL, O SEA, LA REPÚBLICA. LO MALO ES QUE SU C-V. ES DEMASIADO SINIESTRO PARA PENSAR QUE NOS CONVIENE A LOS ESPAÑOLES. CUANTO ANTES SE VAYA A SU CASA, MEJOR.