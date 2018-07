¿Sanidad pública o privada?

SANIDAD MADRILEÑA

Francisco: No es cierto que la Justicia haya decidido que no se puede externalizar (es decir privatizar parcialmente). Lo que ha dicho la justicia es que hay indicios de que los procedimientos que ha utilizado el gobierno de Madrid no se atienen a las leyes vigentes. Se puede discutir si es bueno o malo "externalizar". Lo que no se puede hacer es "externalizar" saltándose los procedimientos legales vigentes.

Manuel: No os entiendo, unas veces decís que cuando un juez toma una decisión hay que respetarla no?, pues entonces??? Se ha respetado cuando saco de la cárcel a Blesa, se ha respetado en todo el proceso de la infanta, se ha respetado a la juez Alaya con los procesos de los ERE, se respeta todo lo que dice sobre Barcenas. Los servicios públicos no tienen que ser rentables, tienen que ser efectivos. La rentabilidad en la administración se saca de la distribución de los ingresos por impuestos, tasas y otros conceptos en su justa medida y sin despilfarros (entiéndase por despilfarros los asesores, las grandes construcciones cuyo presupuesto se ha casi duplicado, los gastos de los políticos, vehículos, dietas).

Miguel: Sanidad pública sí. Medicina privada sí. Y acuerdos entre ellas también. Gestión privada de la sanidad pública no. Y que no olviden sus contertulios que la gestión de la sanidad pública ha sido siempre política y a dedo, así que si no ha sido buena, la responsabilidad es de esos mismos políticos que ahora la denostan y que, curiosamente, acaban empleados en las empresas a las que beneficiaron.

OTRO: médico de un Hospital de Gestión privada de la Comunidad Valenciana. La gestión privada de la sanidad necesita controles más estrechos por parte de comités que supervisen las decisiones de las gestoras, para evitar que, por ejemplo, en un hospital haya más cirujanos cardiacos que endocrinos (se saca más beneficio operando cirugías cardiacas que tratando un diabético, a pesar de que lo primero es mucho más infrecuente que lo segundo) o que no se cubran bajas laborales o por permisos de maternidad; o que los pacientes estén menos tiempo del imprescindible ingresados en un hospital para aumentar el beneficio.

Jose: Soy de Madrid usuario como enfermo crónico y vinculado profesionalmente a la sanidad pública:el hospital de fuenlabrada = servicio público con modelo de gestión privada y SIN funcionarios ni estatutarios solo con personal laboral FIJO, se cumple el presupuesto y es un éxito

LUIS: Si una decisión política sigue procedimientos irregulares da igual qué clase de mayoría tenga el partido que impulsa, los jueces deben intervenir.

JUAN: Ya que los jueces se meten en la gestión de los hospitales y presupuestos deberían decir de dónde van a salir ahora esos 160M€, que antes se iban a ahorrar.

ESTER: Si la gestión pública es nefasta, de quién es la culpa. Hasta ahora ¿quién la ha gestionado?. ¿Quién tiene la obligación de gestionar lo público? ¿los políticos?

Fernando: No será más barato usar lo que se paga de beneficios a esas empresas para contratar a mejores gestores para lo público? Si no funciona bien la gestión, en vez de privatizarlo, que se arregle! Por cierto, muchos de los hospitales privatizados por España hayan mucho más dinero que cuando eran públicos al 100%

Cristóbal: la externalizacion no es buena o mala per se.

lo que yo creo, es que el dinero que yo pago al estado a traves de mis impuestos para proporcionarme unos servicios (sanidad en este caso) ha de ser gestionado por el estado, y si no saben que aprendan.

otra cosa distinta es que yo pague a una empresa que YO ELIJA para que me proporcione un servicio.

si yo tengo un problema en un hospital externalizado no tengo quien me defienda y no puedo mas que aguantarme, porque no dejo de ser un dato para una estadistica.

si lo mismo me pasa en uno privado que yo elijo, no tengo mas que cambiar la poliza.

si lo mismo pasa en un publico, hay varias formas de elevar quejas.

resumiendo, sanidad publica o privada, pero no privada con dinero publico.

Luis: Estoy de acuerdo en que no se privatice la sanidad. Una empresa privada quiere sobre todo, ganar dinero. Y lo normal seria que pongan limite a los medicos a la hora de realizar pruebas que pueden resultar caras. ¿Y quien nos asegura que cuando un paciente tenga una enfermedad no rentable, que requiera semanas o meses de hospitalizacion, pruebas e intervenciones, no se le derive a un hospital publico con cualquier excusa? Si eso sucede, pagaremos esos gastos dos veces.

Marisa: Alguien me puede explicar por que un médico de la seguridad social en su hospital por la mañana opera tres cataratas y por la tarde en mi clínica privada en el mismo horario y haciendo peonadas se opera catorce?

ENTREVISTA A RUBALCABA

MANUEL: Es alucinante, como puede este señor dar clases de dirección del país cuando a sido la mano que mecía la cuna de la ruina

JOSE: Por que si lo publico es tan bueno....ES OBLIGATORIO ?......Somos tan bobos los Españoles que no sabemos lo que nos conviene ?. Por que no permiten que podamos elegir...y pagar...coda uno lo que nos guste, sea publico o privado ?

PP

JAIME: igual que Aznar descabalgó al PP catalán quitando a Vidal Cuadras Jaime mayor OREJA y su equipo fuerte fue sustituido por gente muy floja en el País Vasco. Está claro que los complejos del PP le está pasando factura. Y lo vamos a pagar todos. Mientras las izquierda cierra filas la derecha se desmiembra. Y no creo que sea culpa de los que se van.

Inma: El PP está recogiendo ahora lo que durante años sembró con paciencia y esmero. Todo lo que atacaron al gobierno socialista por el tema de la política antiterrorista les pasa factura ahora. Y ahí está el nuevo partido de Ortega Lara, la fuga de Vidal-Quadras o el mutis por el foro de Mayor Oreja. Quien siembra vientos recoge tempestades.

JAVIER: Tan importante es la forma de estar como la forma de irse. Y Vidal Quadras se ha ido muy mal, aprovechándose del cargo y del sueldo a pesar de no estar de acuerdo con su partido y además diciéndolo con un video cutre de secuestrado pidiendo rescate.... Por cierto, nadie cree que él haya tenido algo que ver con la creación de Vox desde la sombra??