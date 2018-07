Los "logros" del PSOE

MAGDALENA ÁLVAREZ



PABLO: Cada día que esta dama aguanta en el Banco Europeo se embolsa 1000 Euros que es lo que ganan al mes la mayoría de los españoles. El día que la saquen llevara jirones del sillón en las urnas.



RUBALCABA



ROBERTO: El señor Rubalcaba padece de desconocimiento o bien miente cual bellaco. El salario mínimo interprofesional en Alemania ya existía. No es ninguna victoria del SPD. Lo que se ha hecho es subirlo, y la subida en el mínimo interprofesional también la llevaba Merkel en su programa electoral para las últimas elecciones. Por otra parte si al señor Rubalcaba le parece un logro un salario mínimo que no llega ni a 500 euros pues apaga y vamonos...

MARTÍN: El Sr. Rubalcaba habla de tradiciones distintas de España y Alemania para justificar la ausencia de pactos de estado.

En mi modestia yo creo que se trata de falta de madurez política por nuestra parte, simplemente. Aqui en España sigue vigente la idea de anteponer la destrucción del país antes que permitir que lo gobierne el contrario.



CARMEN: parece que el Sr. Rubalcaba tiene muy claro lo que hay que hacer, yo me pregunto: ¿¿Por qué no lo ha hecho en todos los años que ha estado en el poder??. Le recuerdo ahí, en la poltrona, desde que yo era jovencita. Y no hace tanto, en el gobierno del Sr. Zapatero: ¿¿Por qué no hizo entonces lo que proclama ahora??.



LUIS: El sr. Rubalcaba se aburrió de pedir que el Norte mire al Sur, que el Norte mire al Sur. Lo entendí clarísimo: que Alemania siga pagando los derroches y dispendios de las ocurrencias populistas que se le ocurre al socialismo. Que el Norte siga pagando los robos y malversaciones de miles de miillones que ciertos gobiernos siguen tratando de ocultar.



PAZ: El PSOE debería hacer autocrítica y reconocer mal q les pese que estamos empezando a salir de la crisis y q la prima de riesgo si importa y q a pesar de q los socialistas siempre nos llevan a las peores situaciones de empleo y económicas , tienen q venir otros a comerse sus marrones ( aquellos q no veían cuando gobernaban) .



Juan carlos: Sabe el Sr. Rubalcaba que en la inmensa materia de los países europeos, incluida su socialista Francia, se paga en educación. Quiero decir, que en los colegios públicos las familias pagan una cuota al mes, y se paga el comedor? Digo esto porque quiere sacar del “déficit" la educación y la I+D+i, que me parcece estupendo (yo soy profesor), pero sólo apoya a la escuela pública, no? y se olvidará del 40% de las familias que llevan sus hijos a colegios concertados en España. Y continuo, nos hemos metido en una vorágine de "dar gratis", y de ofrecer “oportunidades”, que creo que son regalos por votos, algunas vez nos hemos planteado donde está el límite de nuestros impuestos?



DRAGUI



JOSÉ MARÍA: Soy un votante conservador y he defendido la austeridad durante mucho tiempo pero creo que ya está bien. No estoy de acuerdo, por supuesto, en abandonar la austeridad pero sí en relajarla, es decir, el Sr. Draghi tiene que, ademas de hacer anuncios, actuar de una vez y no haciendo las politicas economicas monetarias de EEUU. pero sí haciendo algo mas de lo que se está haciendo. Por ejemplo: Disminuir la fortaleza del euro que es fundamental para las exportaciones pero el Sr Draghi, por lo visto, no está por la labor porque es mas lento que un desfile cojos. Aumentar el plazo para disminuir el déficit porque ¿que ocurriría si en lugar de llegar al 3% en el 2015 (que no se va cumplir) llegaramos en el 2018?.

Sin aumentar el empleo no habrá poder de compra y sin ésto habrá crecimiento pero muy lento y Europa nos puede estallar entre las manos......................pero ésto o entra en la cabeza ni de Merkel ni del Sr. Draghi.



CAMPAÑA EUROPEAS



JAVIER: El PSOE muestra su debilidad acusando a Cañete de machista. Cosa absurda, porque cuando dejó la política local en Jerez dejó como líder del PP a María José García Pelayo, y ahora que ha dejado el Ministerio de Agricultura ha dejado como ministra a Isabel García Tejerina, su número dos... Dónde está el presunto machismo de Cañete? El PSOE y sus malas artes...



JUAN: ¿Por qué no analizan uds. , por que aparecen los frikis., y además obtienen votos?.



AURORA: Lo más patético y bochonorso de todo, es que todos estos frikis que van a ir a molestar al Parlamento Europeo, por eso, por calentar el asiento y ponerse una peluca y unas gafas con narizotas y hacer burla, nos van a saquear a los que se supone que nos van a defender, miles de euros al mes por barba. Detesto la demagogia de los partidos pequeños, que a lo único que aspiran, en mi opinión, es a su parte de la tarta de corrupción.



Mariano: yo espero que en la campaña electoral, los políticos nos hablen de como vamos a pagar la deuda acumulada, de como viviremos con menos dinero prestado, de cuales son esas reformas mas que todavia nos pide Bruselas, en definitiva, que clase de esfuerzos más nos pide Bruselas y que los políticos no nos cuentan.



MÁS



JOSE CARLOS: Que no tenga vivienda en propiedad no quiere decir que quien puede no prefiera comprarlo. Hay mucho alquiler al haber mucha gente joven que vive de alquiler...., cuando tienen 40 y ya los hijos mayores empiezan a querer comprar vivienda....

UCRANIA



HÉCTOR: Creo, que en este tema se está hablando desde el desconocimiento de la historia de Ucrania/Rusia y con un evidente posicionamiento. Primero la UE y EEUU apoyaron un golpe de estado, aceptando al gobierno resultante. Cuando el partido de Yanukovich trato de aplastar las protestas, los medios se llenaron de imágenes de lo terrible de la represión (que lo era). Completado el golpe, los de Yanukovich tratan de recuperar el poder por el mismo camino. Y aquí es donde hemos perdido la objetividad, donde antes el gobierno era brutal, ahora denominamos "prorusos" a los ucranianos contrarios al nuevo régimen, y ya se justifica o no se da ninguna relevancia a la represión: asesinato de 50 sindicalistas en Odessa, utilización del ejercito contra el pueblo o a soldados ucranianos disparando a quemarropa a civiles desarmados ayer mismo. Culpando a Rusia (que culpa tiene sin duda) y promoviendo unas elecciones en mitad de una guerra civil, parece que ya nos quedamos satisfechos.