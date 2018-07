La escasa credibilidad de los políticos

SUELDO DEL PRESIDENTE

ANGEL: Que el presidente publique sus cuentas en ‘’A’’ no demuestra que no haya cobrado en ‘’B’’ puesto que eso, es evidente que nunca se declara. Estos políticos creen que somos imbéciles y no están haciendo nada en serio para atajar el problema. No confiamos en ustedes.

Fernando: Creo que no estamos haciendo bien el cálculo de la retribución que recibe el presidente. Desde la reforma que hizo Zapatero por la que los expresidentes pasan a formar parte del consejo de Estado, el sueldo que recibe el expresidente, de momento sólo el señor Zapatero, se ha duplicado ( unos 160.000) y este sueldo es para toda la vida. Por lo que aunque durante 4 u 8 años sólo cobre 60.000 + gastos hay que tener en cuenta que una vez que se retiren duplican el sueldo si apenas responsabilidades. Yo desde luego firmo, me mato a trabajar 8 años me retiro sin cumplir los 55 y a contar nubes el resto de mi vida ganando160000 al año...

María: Nuestro presidente cobraba mucho más en la oposición que ahora y parece que ser presidente del gobierno no es ningún chollo económicamente hablando. Pero no se dice que cuando dejará de ser presidente tendrá un sueldo vitalicio, dará conferencias por el mundo cobrando una pasta y su fundación también le pagará. Saldrá ganando sin ninguna duda.

SERGIO: me gustaria demostrar mi disconformidad con lo expresado por Iñaki, en el sentido de que dice que el sueldo de Rajoy es bastante inferior al de Hollande y Merkel, seria interesante tb el decir que en españa el salario minimo es muchisimo mas bajo que en los 2 paises citados, con lo que el sueldo del presidente es "acorde" a lo que cobra el pueblo.

Araceli: Ya esta bien de hablar del poco salario de los politicos españoles y compararlos con los de otros países. Podían hablar un poco más de los salarios mínimos de los trabajadores de éste país y compárelos también con los de los demás países de Europa. Y en cuanto a la tan sonada transparencia en la declaración del Sr. Rajoy ¿qué soluciona? si el dinero cobrado en negro no se declara.

SALVADOR: Cualquier director de cualquier sucursal de caja de ahorro, presidente de comunidad o cualquier alcalde.gana mas que el presidente.

JOSE MARÍA: Creo que muchos coincidimos con Pilar Cernuda, los politicos han creado muchos sueldos que se engordan como Administración, y no corresponden a funcionarios, son de los amigos.

RUBALCABA

XAVI: Venía a decir Dña. Pilar que se gana más como Jefe de la Oposición que cuando se está en el Gobierno. Pues hombre, quizás es eso lo que está intentando Rubalcaba por todos los medios, mantenerse por siempre en al Oposición y velar a sí por sus intereses económicos. ¡Un lince el tio! Lo está haciendo perfecto en ese aspecto.

OTRO: Dice Rubalcaba que las empresas no deben donar dinero a los partidos políticos. ¿Qué pasa, que ninguna les quiere dar ya dinero a ellos?

¿La Caixa es una empresa? ¿Condonar un préstamo es dar dinero?

¡Venga ya...!

Según Carlos Herrera, evitar las donaciones a los partidos políticos hará que nos cuesten a todos más su financiación. Yo no estoy de acuerdo. Las empresas no donan, invierten. Los pagos a los partidos serán compensados con, quizás, adjudicaciones de contratos que no son al mejor postor y eso SÍ que nos cuesta dinero a todos los contribuyentes.

JOSE MIGUEL: ver a Rubalcaba impartiendo lecciones anticorrupción , con el bagaje de su partido, siembra la misma tranquilidad que un lobo cuidando de un rebaño de ovejas.

IGNACIO: La limitación se subvenciones a los partidos debería transformarse en libertad de subvenciones pero que estas se publiciten para que todos sepamos quien financia a que partido.

COMPARATIVA

ENRIQUE: Pero no os dais cuenta como, en general, se mide de distinta manera a unos y otros. Caso espionaje novia de Puyol por PSC y compararlo con todo lo que se dijo de Esperanza Aguirre, a esta se la puso a caer de un burro se exigió su dimisión por los medios de comunicación y por la oposición. ¿No habría que solicitar la o las dimisiones de quien haya dado la orden o el visto bueno en el PSC o en el PSOE? También en esto el PP no comunica bien.

DIMISIÓN DE LA MTRA ALEMANA DE EDUCACIÓN

Chema: Es muy difícil que nuestros políticos se encuentren en esa encrucijada. No conozco a nadie que haya hecho una tesis con el bachiller mal acabado. Como es posible que España, uno de los países mas grandes de La Historia, sobrado de genios e intelectuales en el pasado, haya caído en estos tiempos en manos de ineptos arrogantes. Es possible que haya politicos honestos, pero no es menos cierto que, ni saliendo con un candil, encontremos a uno solo sesudo que de la talla. Subvencionar a mediocres solo da una cosa: MAS MEDIOCRES.

PITADA

Inmaculada: En relación a la pitada en el partido de baloncesto ¿no es una incongruencia que silven al Rey y al himno español cuando lo que está en juego la copa del Rey y por tanto de España?

DAVID: Ayer pitada al rey en la copa del rey. Por respeto aunque no compartamos el ideal catalán o vasco el resto de los españoles no organizamos una pitada el día de la diada o el día de Euskadi y si lo hiciéramos seguro q tendría consecuencias. Al margen de lo monárquicos q seamos debería existir el mismo respeto y si no deberían tomarse medidas contra estos descerebrados...lo q no atenta contra la libertad de expresión por q, desde cuando nos expresamos con silbidos? Si no les gusta esa competición q no se apunten. Estamos un poco hartos de tanto loco suelto y tan poca firmeza al tratarlos

jose miguel: ¿ a quién le extraña que piten y abucheen al rey y al himno nacional en vitoria ? lo que hay que hacer es no celebrar la final el el país vasco, mira que es sencillo; pues no se quieren enterar.