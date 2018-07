La Portavoz, Beatriz Ramos Puente: la renuncia de Benedicto XVI, los pagos en B y la dación en pago

DACIÓN EN PAGO

INMA: Hoy se lleva al Congreso una iniciativa popular avalada por millón y medio de firmas para admitir a trámite la dación en pago retroactiva para las familias desahuciadas, además de una moratoria para los desalojos y la promoción del alquiler social. El PP ya ha anunciado que votará en contra de esta iniciativa y que impedirá que se pueda debatir este asunto en sede parlamentaria. Lo que sí votará hoy mismo en positivo es otra iniciativa para declarar los toros como bien de interés cultural. Creo que sobran las palabras.

PAGOS EN B

ANTONIO: quisiera comentaros que el tema del pago en "B" de Arturo Fernández es algo que hacen muchas empresas, ahora con la crisis para no abonar tantas horas dán días de descanso, es decir, cada 8 horas extras acumulas un día de descanso.

La culpa es de empresarios y trabajadores, que nos prestamos a ese "juego" que al final perjudica al erario público.

OTRO: Quisiera decir que lo que ayer salió en la prensa referente al pago en dinero B a los empleados de la empresa Arturo Canto Blanco, es VERDAD.

Me hizo gracia porque durante los casi dos años que trabajé para esta persona, me harté de protestar a mis compañeros que eso no era legal, pero…. Todos mantenían la boca cerrada porque era “lo que había”.

Yo trabajé en el Teatro Real de Madrid donde por aquel entonces Arturo tenía la concesión del restaurante que hay en dicho edificio así como la explotación de los servicios de restauración para eventos, estrenos de Opera etc….

Y si, a mi me pagaban parte de mi sueldo y las horas extras en un sobrecito de color MARRON, en el que dentro había un recibí que teníamos que firmar si o si.

Me alegra mucho por no decir infinito que esto haya salido a la luz.

El SUELDO DE RAJOY

Mariano: el Sr. Rajoy creo que ha echado un órdago con la declaración de su renta al resto de los políticos, creo que lo a hecho a ver si se habla mas de los otros y menos de el. ¿Tienen miedo los políticos a ser señalados por el pueblo si hacen publico sus ingresos?

INMA: No es un acto tremendo de cinismo recomendar moderación y austeridad a tus compatriotas mientras en plena crisis tú te subes el sueldo en un porcentaje importante? Eso genera confianza en una persona?

RENUNCIA DE BENEDICTO XVI

JOSE MARÍA: De modo que criticaban a Juan Pablo II por que decían que tan mayor no podía seguir al frente de la Iglesia, y ahora que Benedicto XVI, por razones de salud, decide renunciar, van y también lo critican.

Está claro que la Iglesia es perseguida y criticada por aquellos que se manifiestan tolerantes y modernos...La cosa es criticar.

Carlos: Después de decir que los Reyes Magos eran andaluces, ahora va El Papa y dimite, poniendo como fecha fin de su mandato el 28 de Febrero. ¿que te apuestas a que algún político socialista, dice que ha hecho coincidir la fecha con el día de Andalucía, para apoyar hasta el final a Griñán? ¿ No pensará Leire que es otro acontecimiento entre astrológico y divino para empezar la reconquista socialista de España desde Andalucía?.

Juan: Apuesto a que a algunos periodicos les gustaria dar la noticia que la renuncia del Papa es una maniobra del PP para tapar el caso Barcenas, una exageración pero bueno hay gente muy enrevesada.

PARA LOS TERTULIANOS Y PERIODISTAS EN GENERAL

ESTEBAN: Os escucho todos los días y la retahíla es siempre la misma. Yo me pregunto si los tertulianos que tanto hablan sobre lo que deberían hacer los partidos políticos, viendo que no toman estos la iniciativa, no pueden estos periodistas tertulianos llamar la atención a los políticos? Se ven casi todos los días y muchas veces en sus intervenciones opinativas parecen bastante pasivos. No pueden los periodistas, como intermediarios entre políticos y ciudadanos hacer algo más que opinar?