Actualidad económica

El encuentro de líderes europeos en Chicago y la entrevista al ex ministro Valeriano Gómez abren la sección de este lunes. El recuerdo a los Bee Gees también despierta el interés de los oyentes.

Encuentro en Chicago:

Teresa: En todos los foros económicos se habla de cómo y cuándo puede ser el rescate a España, mientras, en los grandes medios habláis más de lo bien que se llevan Merkel con Rajoy cuando este país ya no tiene credibilidad en el exterior, ojalá me equivoque.

ENTREVISTA A VALERIANO GÓMEZ

JAVIER: dice que hace 1 año ya avisaron y ¿que hicieron el resto de once meses???.¿¿¿hay algún político del pp.psoe,ciu,pnv,iu,upyd de decir que alguna vez hacen algo mal???





MARÍA LUISA: sobre la representación en consejos de las cajas: ¿el señor Gómez está informado o lo está edulcorando? Los patronos de las cajas eran por ejemplo en muchos casos las diputaciones y en los estatutos se asignaba la representación a impositores, asociaciones o instituciones locales etc, por eso podía haber una banda de música, no por tradición. Por otro lado la representación de los sindicatos es una pantomima. En Andalucía las cajas sevillanas llevan años haciendo lo que les viene en gana, y con excesos consentidos por todos, sindicatos y Junta de Andalucía. Lo he vivido desde dentro. Los sindicatos quieren poder y nada más.

MÁS:

Luis: ¿Quien puede hacer una inversión en un país en el que nunca sabemos cual es el estado real de las cuentas?, creo que después de la guinda del fin de semana con la que nos obsequian Madrid y Valencia aquí solo queda la intervención y contra antes mucho mejor…por cierto, ¿Cuántos millones supone de mas en el déficit para prepararnos con nuevos recortes?

María: el sábado nos enteramos que comunidades gobernadas por el PP nos han engañado con las cuentas, precisamente, la comunidad de Madrid, que hasta hace poco era ejemplo de buena gestión, es la mas déficit presenta. Después de esto ¿seguirán con su estrategia de la herencia recibida para justificarlo todo?

IGNACIO: Si los bancos mienten, si el desarrollo económico de España entre el 95 y 2005 se basó en la mentira de la burbuja inmobiliaria, si los políticos mienten en el déficit, las agencias de calificación dicen hoy A y mañana B y por no hablar de Urdangarines, Griñanes, Zaplanas etc... Mi escepticismo crece día a día, porque voy a creerme que las medidas de austeridad y recortes son necesarias, a lo mejor son necesarias para que unos pocos mantengan su nivel. Desde mi ignorancia es la impresión que da el panorama.

Más:

Y la banca qué? Pregunta ANGEL: La principal cosa que falta por hacer es el de meter mano a la banca en serio, a día de hoy no sabemos cual es el balance real de los bancos con miles de millones de activos en el ladrillo que hoy no valen ni la mitad. Mientras esto no salga a la luz y se comience a reconocer las pérdidas nadie se fiará de nosotros…

CONTRATAR A GENTE

PEDRO: tengo un pequeño negocio, casi en la ruina, lo estoy amortizando la inversión inicial, y durante dos años, voy a pasar de amortizar el 7.5% al 1%, además pagando aún el traspaso, con lo contentos que están los bancos, además me subirán irpf, y el negocio es personal, ¿cómo contrato a gente?

CASO SANDRA PALO

LUIS: ¿Dónde estan los Consejeros , Delegados , Presidentes de Comisiones , etc , etc , etc….del menor , la Familia , del Ciudadado..nombrados con tal fin y que puedan dar cuenta sobre cuanto y como se apoya y ayuda a la Madre y al Padre de Sandra Palo ? Todos podemos , con estos monstruos en la calle , ser esa incasable y luchadora Señora.

GRAN Robin Gibb

Con gran pesar he sabido por tí de la muerte de uno de los grandes genios de la música popular, pero al menos me queda el consuelo de comprobar que al menos tú si conoces y respetas su legado. Bee Gees tienen quizá el catálogo más extenso, variado y de calidad de la historia y sin embargo se les ha etiquetado comu "un grupo disco que cantaba en falsete". Nada más lejos de la realidad. Y especialmente la voz de Robin es una de las voces más extraordinarias del pop. Robin nos deja sin poder disfrutar de su último trabajo, su primera obra de música clásica, el Titanic Requiem, una nueva muestra de su creatividad y eclecticismo. Te animo a que pongáis unas cuantas canciones de este inmenso artista para que el público tenga la oportunidad de conocer un poco mejor la maravillosa música que Robin y sus hermanos nos han dejado.