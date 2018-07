El drama del paro

PARO

José miguel: si zapatero nos dejó al borde del precipicio con cifras de paro brutales y el país en ruinas, d. mariano Rajoy nos va a terminar de despeñar a una velocidad de caída media de 85714 parados al mes. y lo peor es que seguimos cayendo y no hay visos de mejora.

Juan: Creo que a los españoles lo que nos gustaría es oír posibles soluciones a los problemas que tenemos, no como está ocurriendo, que todos: políticos, periodistas, etc. no hacen otra cosa que quejarse de lo mal que está todo diciendo que hay que crear empleo. Eso está muy bien, pero que por favor digan como, o sea que harían ellos para salir del pozo. Que está todo muy mal, ya lo sabemos todos. El asunto es que la gente haga propuestas. Me acuerdo de aquel programa de Tola que se llamaba "Si yo fuera Presidente". ¿Se acuerdan?

Ángel: Urge una reacción inmediata, primero anulando la inútil reforma laboral que solo a servido para generar mas paro o empleo precario y que, además, hace que nadie se atreva a consumir, algo clave para la recuperación económica.

Pedro: En muchos países es muy habitual que la gente trabaja media jornada y eso dé lugar a que otra persona haga la otra mitad. Así se reduce el número de desempleados. Es obvio que hay que incentivar a las empresas para que cojan a gente con media jornada en el sentido de que no les puede ser mas costoso dos medias jornadas que una jornada completa.

Inma: Aún recuerdo cuando Mariano Rajoy puso el grito en el cielo cuando se llegó a los 4 millones de parados, y más tarde, cuando se llegó a los 5 millones dijo literalmente que era extremadamente urgente un cambio político. Y bien? Ahora ya son 6. Nada que decir, aparte de que la culpa es de la herencia recibida? Por cierto, es admisible que con estas cifras la Ministra de Empleo ni siquiera haya aparecido para dar la cara? Claro que para dar las gracias a la Virgen del Rocío por su inestimable ayuda o para repetir por enésima vez que la reforma laboral está dando sus frutos porque se ha ralentizado la destrucción de empleo casi mejor que se quede en su casa calladita.

Jose:Estoy hasta el gorro que cuando se habla de recortar en empresas publicas,siempre salga alguien en contra de los recortes y haga demagogia diciendo que los polideportivos , el 112, el samur de madrid, y un largo etc, son empresas publicas. Noooooo señor nadie dice que se recorte en este tipo de empresas, que seguro que le metemos el lapiz fino y se pueden optimizar, Es la hora de los valientes y el señor que tenemos en la moncloa no se atreve a meter mano en el gasto publico, hasta cuando?, hasta que la ley de la gravedad haga su trabajo y las cosas caigan por su propio peso,

Héctor: El problema es que ninguna de las medidas que ha realizado este gobierno ni el anterior son las adecuadas. Ninguna ha ido contra el desfalco, economía sumergida, grasa de gasto que provoca la sobredimensionada casta politica, ninguno ha trabajado a favor de los emprendedores, seguimos con el iva adelantado, nos han subido los impuestos... Hay que eliminar el deficit, más que nada, pq si no ¿quien nos va a prestar ese dinero?, pero el gobierno lo está haciendo fatal, buscando mantener el status quo de la casta politica de taifas, y socializando las perdidas de sectores privados

Ramón: es terrible la cifra del paro pero hay muchas personas trabajando sin darse de alta. Por ejemplo un autonomo que cobre una media de 1000€al mes tiene que pagar 250€ ss autonomo mas 21% de IRPF= 210€, total 460€ para el gobierno, si no me doy de alta en autonomo me quedan 1000 que por lo menos se puede vivir.

La otra cara del paro

Miguel angel: Cuando van a hacer un programa sobre la gente que deja el trabajo a poco que tenga que trabajar. Sobre la que prefiere los 400 euros de subsidio y alguna chapuza a un trabajo. Sobre los empresarios que renuncian a crecer porque están hartos de pelear con los empleados. De los que trabajan de "lo que sea" hasta que les ofreces "lo que sea". Se sorprenderían, pero no es políticamente correcto

Condena a etarras

Martín: Me ha satisfecho la decisión de la justicia francesa. Si la vida humana es el mayor bien, y por tanto ni los Estados deben quitarla con penas de muerte, con mayor motivo el asesino que mata debe pagar y pagar a fondo. No vale el papanatismo de la justicia española, que ocasiona que un asesino multiple este libre en otro país.

Jesus: ¡Viva la justicia francesa, viva su ejemplo para la timorata española! ¡Todo mi respeto, cariño y admiración para las víctimas y sus familias de la barbarie terrorista!

Sobre etarras: Javier: El diputado general de Guipuzcoa Garitano de Bildu, acaba de dar 600.000€ a si como suena a una Ikastola del sur de Francia, lo cual sería muy bonito si se hubiese hecho con su dinero, pero no, se ha hecho con el dinero de los guipuzcoanos, es decir parte de nuestros impuestos es para financiar una escuela en un pais extranjero, este diputado es el mismo que se fue a Venezuela al funeral de Chavez sin soltar un euro de su bolsillo, es decir a costa de los demás.