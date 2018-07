FRANCISCO I

Pablo: Parece que a la progresía no le gusta mucho el nuevo Santo Padre. Para ellos hay que cambiar todo y ajustarlo al relativismo moral del momento. Jamás entenderán que la Constitución de la Iglesia, los 10 Mandamientos, son eternos y no necesitan enmienda alguna.

Salvador: Igual es solo un sentimiento, un momento de debilidad, un halo de esperanza... pero cuando el nuevo Papa Francisco, lo primero que hace es rezar por el antiguo Papa, pedir rezar por él y con cruz de madera... un sentimiento de emoción invadió a este "casi ateo" (¡cuesta creer!)....

Retos: José miguel: uno de los retos más importantes que tendrá que afrontar el nuevo papa, para conseguir llegar a los más jóvenes, es dominar las redes sociales.

Reyes: el reto de este papa es el ejemplo, dar ejemplo de fe , de moral y de conducta. la humanidad esta falta de ejemplos y de personas ejemplares.

Jesús felicitar a fidalgo por tu introducción al papa

otro: perdonad mi desconocimiento, pero no dejáis de decir lo bueno que es este hombre, lo humilde con su cruz de madera. no lo pongo en duda. sólo quiero saber en que va a ayudar este papa en que la iglesia avance hacia el siglo xxi y no se queden en el siglo pasado como lo están ahora. repito no es una crítica, es una duda.

Francisco: ¿Serán infundadas todas las dudas o sombras que sobre la relación del Papa Francisco con la dictadura Argentina algunos medios tan serios como Franfurtter Allgemaine, o Die Welt, o Süddeutsche Zaitung nos cuentan?. ¿No tienen ustedes nada que comentar sobre este importante asunto?.

Dionisio de Málaga: Para mi, un papa jesuita, es lo mismo, que si en algún ministerio pusieran un autonomo. Alguien con los pies en el suelo. VIVA EL MÁLAGA!!!!!!

Capítulos chistes: Rodrigo: Noticia de última hora desde el Vaticano. La primera medida que ha tomado el nuevo pontífice es cambiar la denominación de la famosa y tradicional guardia suiza. a partir de este momento los 'coloridos' soldaditos de lanza y casco pasarán a llamarse 'los hombres de paco'.

Francisco: Ya tenemos nuevo papa, esta vez Argentino. Por fin tenemos a un papa psicologo.

Al hilo:

Juan: frases desde Latinoamérica para el recuerdo

"Las hormonas de los pollos producen homsexualidad" (Evo Morales). "Los yanquis tienen el poder de aplicar el cáncer selectivo" (Hugo Chávez). "La diabetes es una enfermedad que afecta a la gente con altos ingresos" (Crishtina K). "Chávez influyó desde el cielo por Bergoglio" (Maduro). No hay dudas....los bananeros populistas se disputan el cetro por ver quién dice más estupideces, quién es más bruto, más desubicado, más patético.

PSC, PSOE

Xavier: Pere Navarro llevándole las maletas a los secesionistas. Rubalcaba huyendo de los periodistas como un conejo. Chacón faltando a una votación importante, como improbable muestra de carácter, y todos, del más grande al más chico, hasta anteayer dejándose las manos aplaudiendo a Zapatero. Yo creo que si alguien se acerca a cualquier sede socialista y sopla, conseguirá que se disuelva en polvo. Y probablemente sería lo mejor.

Francisco: Tenemos que darnos cuenta que los políticos actuales quieren dividir el reino en parcelas (= reinos de taifas) para asegurarse en el poder, él y todos los que le siguen, en el fondo ¿en qué hemos evolucionado?.

ALEJANDRO: En una democracia este señor se permite el lujo de hablar de nacionalismos catalanes y nacionalismos españoles y digo yo:

EL nacionalismo español no es igual a ser patriota. Y EL

Nacionalismo catalán igual a ser separatista

JAVIER: O sea: como los socialistas son “federales”, España federal. Pues menos mal que no creen que la tierra es plana…

Otro: está Ud. hablando con un zombi. Con quien debería estar hablando ahora es con Albert Rivera, que ayer dio un repaso en el Parlament a los secesionistas y sus “tontos útiles”,

Gonzalo: PERO POR QUÉ NO SE PREGUNTA DE UNA VEZ A TODA ESPAÑA QUE QUERMOS SOBRE CATALUÑA Y SE ACABA ESTE DEBATE. HAY MUCHOS INTERESES ECONÓMICOS POR MEDIO Y NO SI SE CUMPLE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, ESTO SÓLO ES LA EXCUSA. QUE SE DIGAN LAS COSAS CLARAS DE UNA VEZ

PREGUNTA PARA FIDALGO: que hay de cierto en la noticia de que los años trabajados de noche computarian mas que los trabajados de dia,mi marido lleva 27 anos en turno de noche.