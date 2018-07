El futuro del PSOE

ENTREVISTA A RUBALCABA

ANTONIO: ¿Por qué el PSOE no toma la decisión de una vez de presentarse en Cataluña con sus siglas, su programa y su espíritu de partido nacional? Si el PSC va a la deriva y quiere hundirse, que lo haga. Pero que no lo haga en nombre del PSOE.

JUAN CARLOS: Con todo el respeto le quisiera decir al Sr. Rubalcaba que no se puede ser parte del problema y de la solución. Debería retirarse poco a poco y dejar al mando a gente más joven con otras ideas más actuales. Y le diré, que el que tiene un vicio, si no se mea en la puerta, se mea en el quicio.

FERNANDO: 7 años de gobierno, y se acuerdan del federalismo ahora, en plena crisis y con los catalanes tocando las narices. Los que hay que ver, que caraduras.

Javier: O sea, que como el PSOE se dice federalista, España tiene que ser una federación… y si el PSOE pensase que la Tierra es plana… Mire sr. Rubalcaba, resulta que muchos de sus “federalistas” compañeros del PSC de Cataluña, con los que ud. tanto se ha abrazado y aplaudido, piden abiertamente la independencia de Cataluña, se van del PSC para radicalizarse más aún, fueron con sumo gusto a la manifestación independentista de 11 de septiembre, desfilando en feliz armonía con los independentistas de Convergencia i Unió, y una delegación de Bildu, venida a tal efecto. Esa y no otra es la realidad.

Manuel: Me parede terrible que el Sr. Rubalcaba, con el daño que ha hecho a España (Educación, Justicia, El Gal, el Faisán, los terrorista, la economía, los Estatutos, sin contar la historia tan terrible de este partido,etc) se le siga dando tanta cancha y no se le digan las cosas con crudeza, pues, al final, parecen que son personajes magnificos que han hecho bien y lo que ha podido. No puedo con eso de "yo creo". Es un personaje terrible que lleva destrozando a España desde hace 30 años desde que entró a gobernar con Felipe Gonzalez, el gran mal de este país, pues puso las bases de la destrucción de todo.

MANIFESTACIONES Y HUELGAS EN MADRID

ALEJANDRO: Alejandro, soy un joven ingeniero que trabaja en Madrid, y estamos muy cansados los usuarios de Metro Madrid por la Huelga que están haciendo estos días, gracias a ellos llegamos tarde a nuestros trabajos, estamos sufriendo las consecuencias de estos señores, ¿no se dan cuenta los sindicatos que los usuarios del metro somos también trabajadores? ¿no se dan cuenta que estamos expuestos a sanciones en nuestros trabajos por los restrasos? ¿Qué opinan los tertulianos?

OTRO: Manifestaciones y huelgas son un derecho en democracia, pero, deberíamos entender que no hay ciudad que pueda soportar este ritmo sin resentirse, y sobre todo, que estas situaciones a quien realmente hacen la puñeta es a los poquitos curritos que todavía subsistimos y que ya a duras penas conseguimos aportar el dinero necesario para que otros aún menos afortunados puedan recibir al menos una pequeña ayuda que les permita sencillamente poder comer. Reflexionemos un poco……

NAVARRA

LIDIA: Ya va siendo hora de que los medios de comunicación se ocupen de lo que está pasando en Navarra. El PSN ha manifestado que no le haría ascos a Bildu para arrebatar el poder a UPN. Tendrían que acompañarle la derecha mas reaccionaria como el PNV y entonces con Navarra sometida si pedirían los nacionalistas vascos la independencia.

PASIÓN DE CATALANES

Mariano: si parlamento catalán y vasco desobedecen al gobierno central y parlamento español este ¿podría suspender con la constitución vigente ambas autonomías temporalmente o indefinidamente?

LUIS: Es verdad lo que has dicho: "Mas quiere acabar con todo vestigio de España en Cataluña" pero quedándose con todo lo que puedan de España en Cataluña. La idea que debemos tener presente: se intentarán quedar con todo lo que puedan, quieren independizarse con las alforjas lo más llenas posible, en todos los ámbitos, patrimonio cultural y artístico, empresarial, etc., y es nuestra obligación defender nuestro patrimonio, aunque argumenten que es una deuda histórica o cualquier otra cosa que se les ocurra.

El problema, dice Jesús, es que a lo mejor el referéndum lo hacen en toda España y no queremos que Cataluña siga dentro del país.

Antonio: Soy de Menorca y pido la independencia de cataluña. Como muchos otros de Baleares, no me identifico como ciudadano de cataluña, por mucho que se empeñe la generalitat. Han pasado mas de 500 años ya desde la reconquista ¡¡”senyors”!!.

Miguel: cuando decis que Mas no se sabe si esta convencido y si su propuesta es poco clara, le estais haciendo un favor. Me explico, de esa forma los ciudadanos que dicen si pero no, pueden votar a ciu sin preocuparse. Sin embargo, si decimos que ciu da una alternativa totalmente soberanista, como realmente esta haciendo, el dudoso tendra muchos motivos para no votar a ciu.

DAVID DESDE HUESCA: me gustaría que se hablara de la ley que han sacado los catalanes recientemente donde se dice que hay que pedir autorización a Cataluña para poder abrir nuevas empresas en la zona limítrofe con Aragón - la conocida como Franja - por la proximidad con el aeropuerto de Lérida, luego que les tenemos manía, se lo ganan a pulso.

VICENTE: VAMOS A V ER, La culpa de lo de los Catalanes como otros tantos problemas de corrupción y sobrepresupuestos, no es de otro sino del Gobierno. RECORTES DE CARGOS YA; si no se pueden mantener las Comunidades Autónomas, que desaparezcan aunque sea tamporalmente. CENTRALIZACIÓN. Y sus cargos que trabajen y se busquen la vida como todos

MARÍA: Lo que debiera hacer este presidente que, por desgracia, tenemos los catalanes es intentar fomentar el crecimiento laboral en esta region. Y para ello debiera dirigir sus energias a convencer a paises como Belgica que traslada su fabrica a una zona de España, que la traslade a Barcelona. Parece ser que en Reino Unido otra empresa también se desmonta alli y se viene a España, pero no a Catalunya. Claro, que para convencer de que la mejor zona de España para invertir es Catalunya, es necesario que el personaje sea inteligente y no se dedique a falacias como Artur Mas. Con su actitud lo unico que logra es la reaccion inversa: si algun pais pretende trasladar sus empresas a España, no escogerá por desgracia Catalunya por culpa de las chorradas de Artur Mas.

ALFONSO: si no fuera tan trágico sería de risa lo de estos politicuchos, lo malo es que a esos INÚTILES les estamos pagando el sueldo los españoles, y el psoe que siga así, mientras siga dando pábulo a los nacionalistas seguirá perdiendo votos, ya que hay tanta polémica en Cataluña con la historia, ¿por que no se cogen 10 historiadores nacionalistas y 10 que no lo sean y, con documentos, se dilucida la historia real y se publica? así todos tendrán que callar cuando los argumentos de unos se acallen con documentación. hasta cuando tenemos que aguantar las tonterias de los nacionalistas?

DETENCIÓN DE ETARRAS

jose miguel: el comportamiento de la etarra izaskun, al comerse el pen drive, denota un mayor refinamiento en las filas etarras; en otro tiempo se hubiese comido el disco duro directamente junto con el teclado.