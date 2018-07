La entrevista a Mariano Rajoy centra la preocupación de los oyentes

ENTREVISTA A RAJOY

ROBERTO: Nada más terminar la entrevista..., y viendo los temas en los que realmente se mojó el Sr Rajoy...., queda claro que quería mandar dos mensajes: uno a los catalanes independentistas y otro a la sociedad para hacer ver a todos los españolitos que la princesa es inocente. Y viendo una de sus respuestas..., entiendo que si el considera que la princesa no debe renunciar a su cargo..., él tampoco lo haría si estuviera imputado en un caso de corrupción..., pues vaya tema.

JAVIER: Me sorprende que pasan los años y, por tanto, su experiencia, y Rajoy cada vez está más incómodo en las entrevistas televisivas, con exceso de timidez y nerviosismo. En EE.UU. no hubiese llegado ni a Gobernador de Wisconsin debido a esto.

JOSE MANUEL: Estoy totalmente de acuerdo con el adjetivo ó sustantivo que Herrera le ha adjudicado perfectamente a la Sra. Gloria Lomana, ya que para las pocas entrevistas que concede el Presidente del Gobierno, en la entrevista de ayer le sacó todo el jugo que se le puede sacar a una persona que en las entrevistas no se prodiga con titulares rimbombantes. Aunque creo que al Sr. Rajoy se le puede leer perfectamente entre líneas su posición en los temas importantes.

MARTIN: No me gustó de la entrevista: Falta de contundencia, o seguridad, en algunas respuestas. Contribuye a que pensemos que se actúa según sopla el aire, en lugar de actuar por convicción, sople como sople.La alusión a la inocencia de la Infanta. Bastaba expresar el deseo de que le fuera bien. La opinión sobre la aparición del partido VOX, calificado como extrema derecha por Lomana. No creo que sea un acontecimiento que cause pena.

SOBRE POLÍTICA PENITENCIARIA

RAFAEL desde Valladolid: El señor Rajoy dice que no va a cambiar en este aspecto, pero como es gallego, quiere decir que puede que sí o que puede que no...ya veremos. Si hablas con funcionarios de prisiones (al menos de Castilla y León) pregúntales porqué en los últimos 2 años les han enviado desde las cárceles vascas todos los que nos son terroristas de ETA. ¿Están haciendo hueco para trasladar allí a los terroristas?...

MÁS ASUNTOS

INFORME SOBRE POBREZA EN ESPAÑA

España es el segundo país europeo con más desigualdades, tan solo por detrás de Letonia, según denuncia un informe de Oxfam Intermón. Antes de la crisis el 20% de los españoles más ricos ganaba 5,3 veces más que el 20% más pobre; pero en 2011, esta cifra había aumentado a 7,5 veces. Unos pocos cada vez más ricos y la inmensa mayoría a la que pertenecemos casi todos cada vez más pobres. No creo que la situación sea como sacar pecho, la verdad

SUBIDA DE LA LUZ

JESÚS: Me ha llegado la factura de la luz con precios de la subida de enero, el periodo de facturación va desde el 10 de noviembre hasta el 10 de enero, o sea, que realmente la luz subió el 10 de noviembre ¿esto es legal? Una vez más nos la han clavado finamente.



OPOSICIONES

JAVIER: Llevo 7 años opositando. Haciendo de todo para pagar la hipoteca y no pedir para comer. Sabemos que siempre hay algún enchufe, filtraciones en los exámenes, y en la academia siempre nos encontramos con alguno que es capaz de aprobar en unos meses de estudio. Raro, raro...Y de repente esto la ex consejera extremeña de Sanidad que convoca y después se queda el puesto, incurriendo en un el delito de prevaricación, al que se le asocian penas irrisorias. Y claro, esto sin hablar de las oposiciones de los ayuntamientos. Por favor, haced mención si podéis. Esto es escandaloso y para “emburguecernos”.