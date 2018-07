Ley hipotecaria

Carlos: Que vergüenza para Rajoy que le digan de Europa lo que tiene que hacer con lo que pasa delante de sus ojos y no quiere ver

Inma: Increíble que tengan que venir de Europa para decirnos que nuestra ley hipotecaria ampara los abusos y deja desprotegido al consumidor.

Joaquín: ¿Sería posible un contrato hipotecario «tipo» para asegurarse de que no hay cláusulas abusivas o tendremos que ir al juzgado en cuanto firmemos la hipoteca para saber si las contiene?

Francisco: Que osadia estos jueces europeos!!!!. ¿Como se atreven a poner una chinita pequeñita, pequeñita en el camino de los abusos de los bancos españoles que con la complacencia, cuando no la connivencia, de políticos y jueces han campado a sus anchas hasta hoy? Ahora nos explicaran los sabios que al exigirles decencia y justicia los bancos se verán obligados a endurecer las condiciones de los préstamos. Pobrecitos banqueros: es que les están haciendo la vida imposible.

Javier: soy marido de una Registradora. Hace años los registradores denegaban la inscripción de escrituras con cláusulas abusivas. La dirección general de registros y del notariado entonces mandada por la socialista limones, ordeno inscribir esas cláusulas /como te lo cuento) y apercibió a gente por no hacerlo con sanciones tales como dejarlos sin vacaciones,(real) retrocederlos en el escalafón o multarlos económicamente en algunos casos más que apercibir. Se lo puedes preguntar a enrique Rajoy hermano de mariano Rajoy que fue uno de los afectados. Así que las clausulas no son de la ley hipotecaria sino de la escritura del banco y de los intereses de un lobby que no voy a nombrar enfrentado tradicionalmente a los registradores

Ernesto: Si el notario no me avisa de las cláusulas abusivas. ¿Para qué están entonces? ¿Para qué me leen la escritura si no vale para nada y no me advierte? ¿Para hacerse millonario?

RUBEN, NOTARIO Y FÓSFORO: no comparto lo que ha dicho Casimiro -creo que era él- cuando afirmaba LOS NOTARIOS NO LEEN LA LETRA PEQUEÑA, LA GENTE NO SABE EL INTERES QUE PAGA... Eso es falso. El 99% de los notarios hace su trabajo correctamente. Hay ocasiones en que la gente no atiende y solo quiere que le den el dinero y salir pitando. Además tienen derecho a leer el borrador en los tres días anteriores a la firma. Y siempre está la posibilidad de preguntar.

José: Las hipotecas están llenas de irregularidades. Cada vez que publican la tasa del Euribor y dicen q te puedes ahorrar x dinero al año, se me ponen los pelos de punta, la cláusula suelo que tenemos la gran mayoría de hipotecas llevamos años con la cuota congelada pagando más de 2 puntos de intereses y baje lo q baje seguimos pagando lo mismo. Eso sí cuando suba , nos subirán a todos la cuota.

Luis: se comenta en la tertulia, me parece que el Sr. Casimiro García que tenemos las hipotecas más baratas de Europa y que aplicar la sentencia del Tribunal Europeo dificultara las Hipotecas, lo mismo decía el Sr. Rajoy en el Congreso, ¿y qué?, a lo mejor es el momento de adaptarnos a Europa y dejar de comprar viviendas y potenciar el alquiler, lo que conllevaría, seguramente, una mejor calidad de vida, mayor disponibilidad de dinero para las familias y por tanto mayor dinero en circulación.

Luis: El Banco de España tiene autorizados los siguientes intereses de demora:

- particulares: 20,50%

- empresas: 29,00%

No hablen sin saber

Un empleado de banca

INSPECCIÓN HACIENDA EN FALLAS VALENCIA

José miguel: si el nuevo sistema de hacienda para detectar fraude es presentarse en plenas fallas a investigar a las empresas que fabrican ninots o material pirotécnico, tendremos que ir preparándonos en sevilla no sea que los inspectores se presenten el jueves santo en la macarena, el gran poder o los gitanos a pedir las facturas de las flores, los talleres de orfebrería o imaginería. es lamentable.

Usura institucional

Jose maría: hablaban de los intereses usureros de la banca en caso de impago de las hipotecas, pues la Seguridad Social cobra el primer mes de impago el 20 % de recargo, sin ningún tipo de requerimiento previo. Comentelo por favor.

DOCTRINA PAROT

Gloria: manda narices a mi marido le deniegan la invalidez permanente por no haber ni un puñetero duro y a estos impresentables ,asesinos y maleantes y etarras les tengo yo que indemnizar.pero en q mundo vivimos os juro que no entiendo nada

Manu: Sr. Redondo:

Porque hay que ser tolerante con quien nunca lo ha sido, ni piensa serlo. El lema socialista debería ser " to er mundo es gueno" aunque estén matando a sus amigos y compañeros.

Y claro esta, luego pasa lo que pasa, terroristas en los Ayuntamientos, Diputaciones etc...

EXAMEN A PROFESORES

JUAN IGNACIO: Supongo que habéis tenido noticia de un examen para acceder a profesor en la comunidad de Madrid, donde se pretende premiar el conocimiento sobre los años de ejercicio: Más del 50% dijo que la gallina era un mamífero. En mayor porcentaje no sabían ubicar correctamente el Duero, el Tajo o el Ebro. Menos delimitar las Comunidades Autónomas. Pero para mi lo peor fue ver al idiota de turno (sería un liberado sindicalista -supongo-) exculpando los resultados de los exámenes por ser una prueba sorpresa sin preparación específica. Los hay que no son más tontos por no estudiar para ello.

Fran: Tengo un hijo de cinco años en una escuela pública y estoy intentando inculcarle el respeto a su maestra.

No dudo que sean verdad los resultados de las pruebas publicados, incluso las barbaridades, y me importan un comino cuales hayan sido los motivos de su publicación. Lo que quiero decir es que, al final, de toda esta historia de los opositores lo que quedará es que los maestros no saben nada. Si no al tiempo.

Ahora ya podemos nombrarles autoridad pública o generales de brigada, lo que sea.

Crítica de Antonio: Mira que me gusta vuestro programa pero vuestro comentario de esta mañana sobre los opositores a maestros me parece cuando menos injusto. Claro que suspende el 86%, procuran que no aprueben más porque no hay puestos de trabajo para mas.Respecto a las respuestas absurdas me parede indecente generalizar las respuestas de 10 o 20 idiotas a los 40 000 opositores que se pasan años estudiando para preparar una oposición.