Espionajes y huelgas

ESPIONAJES

Juan francisco: varias observaciones: una es que no era totalmente necesario que hubiera un micrófono instalado en el restaurante. Para eso está el "Roving Bug", o como usar teléfonos móviles como micrófonos aun estando apagados. La otra es, que extraña la ligereza en detenciones, ¿no? ¿Cuanta mierda se esconderá en los informes para que se produzcan los acontecimientos de manera tan precipitada? Sí para todo, ERES, Faisán, Bárcenas, se dedicasen los mismos esfuerzos, otro gallo cantaría. Pero no debe ser tan relevante.

Xavi: Las alegaciones de Duran y CiU diciendo que el asunto del espionaje político es una maniobra contra el secesionismo, me recuerda a la de esos carteristas que, cuando son cogidos “in fraganti”, se ponen a gritar y gesticular haciéndose pasar por la víctima.

Domingo: , este caso pone d manifiesto los diversos y funestos métodos que utiliza el poder político para hacerse hueco en la plana mayor d la política nacional en este caso en Cataluña, será igual en el resto d España?. ¡ Descrédito político sublime.!

PATXI: No lo entiendo: por qué no darle validez a unas grabaciones llenas de datos relevantes que pueden limpiar este país de chorizos y demás? Si los que roban, lo hacen por las vías más sucias que existen, por qué no usar cualquier artimaña para frenar su actividad delictiva (que indirectamente, no lo olvidemos, está arruinando y enviando a la hambruna a miles de familias…luego nos escandaliza el terrorismo) En mi opinión, y en este caso (que no aparece la violencia para nada), el fin sí justifica los medios y los aplaudo. p.d: aquel que no acepte estas escuchas, tendrá algo que ocultar

JOSE: Yo, es que me quedo patidifuso. Resulta que Método3 estaba en la ruina. Esto ¿cómo se come? si era la agencia a la que todos acudían. Si tenia a todos de clientes contra todos. Creo que esta situación ruinosa, es la prueba fehaciente de que sus principales clientes eran de la administración. Otra empresa que tiene que cerrar porque no se paga a proveedores. Pero hablando más en serio, deberían estudiarse seriamente las finanzas de Método3, tanto como a quien, cómo y cuando vigilaban.

HUELGA DE IBERIA

José miguel: a España sólo le faltaba cargarse el único sector que de verdad funciona en el país, el turismo. Podrían habilitar un par de aviones para montar a los sindicalistas y mandarlos a fidji.

Jose: ¿ Hay alguna formula para que Iberia recupere su propia identidad, independizandose de Britis?. Desde esa extraña unión, aparecieron los males de Iberia.¡Sospechoso!.

Otro: Como siempre los problemas de las grandes empresas, sus malas decisiones, las pagamos los de abajo. Estoy seguro de que el presidente, consejeros varios y directores de tal y cual, que seguro son muchos, no van a perder ni un duro de su poder adquisitivo. Pero los de abajo, muchos a la calle, y los que se queden ya veremos con que condiciones y salarios.

Alegría: yo creo que quien se ha cargado iberia son los propios empleados con tanta huelga. ¿quien va a coger un avión de iberia ?nadie te asegura que no te fastidien tu puente ,tu reunión.si la empresa esta mal de dinero y ellos hacen huelga ,pues menos dinero que ganan,y a mas que echan.yo intento ir en otra compañías.que se lo piensen los comites de huelga.

Manuel: Iberia no es una compañía, es una marca ruinosa de IAG y esta tiene la obligación de sanear ese producto o eliminarlo. Si la dirección de IAG no lo hace, sus accionistas la destituirán o abandonarán su inversión; las acciones de IAG se hundirán y la compañía entera desaparecerá finalmente.

ENRIQUE: Si Iberia, que tenia 25.000 empleados para 160 aviones, se le quitan 60 de esos aviones y se le dan a Vueling e Iberia Express, ¿Verdad que los empleados de la propia Iberia se queda infrautilizados y por lo tanto caros?.

ERE EN IBERIA

CARMEN: sabíais que en iberia hay 400 directivos y el ere solo afecta a 15.????? ¿por que a ellos solo les afecta un 4% y al resto de los trabajadores un 20% ??

EXPROPIACIÓN DELA FILIAL DE AENA EN BOLIVIA

Xavier: ¿Evo Morales…Bolivia…? Por Evo Morales o Bolivia, me salen aquellos a los que un gobierno con Rubalcaba en la Vicepresidencia perdonó la deuda que tenían con España…

DANIEL: sobre Evo, recordad que fue quien dijo que. comer pollo transgénico produce calvicie y homosexualidad… ahí es nada

DESPIDOS EN BANKIA:

FERNANDO: Como vdes saben, Bankia va a despedir a 4.900 empleados, mediante prejubilaciones ,eres y bajas voluntarias incentivadas.Pues bien, durante los 5 primeros dias (se comenzo el dia 11 de Febrero) se presentaron 6.000 bajas voluntarias (la gente no aguanta la presion diaria de cuanto vendiste hoy y tienes que vender tanto) y que piensa hacer ahora Bankia ? despedir a todos ? + los que tenia previsto ?

ECOS DE LOS GOYA

INMACULADA. En referencia a la Gala de los Goya, me parece estupendo que la gente utilice los medios a su alcance para denunciar lo que se está haciendo mal (porque se está haciendo fatal), pero me parece que es de una hipocresía mayúscula rasgarse las vestiduras mientras estás participando de una celebración que No ha salido gratis precisamente.

INMA: Señores, habría que preguntarle a Candela Peña por qué no dijo lo de su padre hace dos años. Habría que recordarle que hace tres años gobernaba Zapatero, así que está demás pedir responsabilidades a quien no estaba en aquella época. Ha hecho el ridículo. Además siendo yo cónyuge de personal sanitario, sé que lo que dijo es mentira.