Huelga en la educación

HUELGA EDUCACIÓN

UN PROFESOR DE INSTITUTO: voy a ir al grano: ejemplo de clase estandard de 1º de eso para el curso 2012-2013. De 31 alumnos pasa a 36 o 37 (aumento de la ratio en un 20%), en dicha aula nos encontramos dos alumnos ACIS (alumnos con adaptación curricular en dos o más áreas, normalmente lengua y matemáticas), 3 inmigrantes de Europa del este, que no tienen ni idea de español, un alumno disléxico y 6 alumnos repetidores con clara intención de reventar la clase. Además desaparecen: el profesor de apoyo en lengua y matemáticas, los desdobles y el profesor de pedagogía terapeútica del departamento de orientación, Te imaginas qué geografía e historia puedo dar en esas condiciones?.

MIRIAM: MAESTRA en Extremadura QUE HOY SÍ VA A CLASE: dice: Estoy cansada de escuchar entre muchos de mis compañeros eso de que se quiere dar de lado a la escuela pública. Que se está trabajando en contra de la calidad de la enseñanza. NO sé, debe ser que llaman calidad de la enseñanza a que puedas pasar de curso con unas cuantas suspensas, a que no te esfuerces, a que te repitan el mismo examen un montón de veces hasta que te quede un 9 que es la nota que quieren tus padres. Deben llamar calidad de la enseñanza a tener algunos docentes dos, tres, cuatro y hasta cinco horas libres a la semana y un largo etcétera. Creo que esta mañana estoy realmente indignada con este circo que se está montando en torno a todo este asunto de la calidad de la educación y más.

ANGEL: Nosotros llevamos a los hijos a la escuela pública y estamos a favor de esta huelga. Es imposible que con los recortes previstos no decaiga la calidad de la enseñanza. Lo del fracaso escolar que airea la derecha creo que tiene mucho que ver con las horas que pueden pasar los padres con los hijos que con el profesorado. En este país tiene que trabajar la pareja para poder llegar a fin de mes y eso se nota en los niños.

Juan Ignacio: De lo que estoy totalmente convencido es de que a los lideres de la Izquierda la huelga de la enseñanza les da absolutamente igual: la mayoría. De ellos llevan a sus hijos a colegios privados o concertados. Indudablemente la coherencia brilla por su ausencia.

Jose: Me gustaría que los profesores de este país hicieran una huelga en plan japonés, subiendo el nivel de nuestros estudiantes. Ya luego protestaríamos los padres para que no les recortaran ni un céntimo.

JOSE DESDE ALMERÍA: No sólo es una huelga política ,sino que es una huelga contra los recortes y la perdida de calidad que va a soportar la educación en los próximos años, las subidas de tasas y precios ,ampliación de ratios y de horas de trabajo. Esto no había pasado antes, y siempre el mundo de la educacion ha sido muy crtitico con el sistema educatico. No sólo lo han convocado sindicactos de izquierda , sino todos los sindicatos juntos incluido ANPE o CSIF que no creo que se consideren de izquierda. Además en Andalucía se une la pérdida de salario por parte de los docentes en las nóminas, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo junto con el anterior recorte de un 22% en dos años.

PEPI: Practicamente nos obligan a NO llevar a nuestros hijos hoy al colegio porque nosotros como padres como vamos a dejar que 3 personas se hagan cargo de 130 niños de distintas edades. Claro que si ejercieramos tambien como ello nuestro derecho tendriamos que llevarlos y seguramente a esas 3 personas les daria un infarto. El 99 % de los padres trabajamos (por suerte)y hoy hemos tenido que buscarnos la vida para dejar a nuestros hijos. Bajo mi punto de vista no reinvidican nada a favor de la enseñanza de nuestros hijos, solo reivindican el derecho a reivindicar por ellos mismos, nos les preocupa la educacion de nuestros hijos solo conseguir lo que ellos quieren.

Antonio Soy profesor universitario. A diferencia de otros gremios, cuando la Universidad se pone en huelga, a sus miembros no se les descuenta un céntimo a fin de mes. Obviamente, el seguimiento es masivo, pero no deja de ser indicativo de la poco vergüenza que se maneja en estos pagos.

ENTREVISTA A AGUIRRE

ALEX: Triplicar el precio de las tasas universitarias mientras se mantienen todas las radios y televisiones públicas como elemento de propaganda del gobierno de turno es una barbaridad y es, en parte, lo que nos indigna a muchos. No digo ya, si hablamos del dinero que ser va a dar a Bankia. Hay que recortar, pero hay que ver a que se perjudica con cada recorte. Y hubiera sido acertado hacer una subida de tasas universitarias en función de la renta del alumnado en lugar de tratarnos a todos por igual. Por cierto, también la subida de tasas es indiscriminada sea cual sea la titulación que se estudie y, supongo, convenimos que es más fácil repetir una asignatura en Ingeniería de Telecomunicaciones o Arquitectura que en Magisterio o Trabajo Social.

MARÍA JOSE: En las 37 horas de los profesores se incluyen corrección de exámenes, preparación de material, actividades, reuniones, atención a padres, burocracía amplísima (cada vez más). ¿Cómo puede hablar de estar sentados leyendo revistas?

OTRO OYENTE: Sra presidenta, si hay que ahorrar en lo superfluo, ahorremos en políticos que no saben cuadrar cuentas de un año para otro. Mientras que los políticos se subían el sueldo una y otra vez a los funcionarios no creo que sucediera lo mismo en años de bonanza.

MIGUEL: Quiere decir que el resto de las comunidades que tuvieron deficit superior al presupuestado,no incluyeron la palabra ,en mayusculas,provisional. ¿es que el resto de las comunidades no tuvieron los mismos problemas que Madrid? No entiendo nada.

Final de la copa y nacionalismos

José miguel: lo único que consiguen los descerebrados nacionalistas con su constante desprecio a todo lo que tiene que ver con nuestro país es aumentar nuestro deseo de que tanto Barcelona como atlético pierdan la final. Merecerían que quedase el torneo desierto.

Juan: no me digáis que no sería bonito tener un reino sin rey, o una república sin republicanos, o una final sin finalistas. y ya el colmo sería tener una españa sin tontos.