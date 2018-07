PASIÓN DE CATALANES:

CRISTÓBAL: pero a ver, que esfuerzos hay que hacer "nosotros" con "ellos" o viceversa, aqui entre todos nos hemos dado un mecanismo...llamese constitución, y a partir de ahí, todo lo que la respete bienvenido sea.

Y si hay que cambiarla, pues se cambia, pero porque nos convenga/interese a todos, no solo a unos pocos. por mí si quieren la independencia que la voten y que se cumpla el resultado. Como andaluz no tengo porque aguantar la <<mierda>> de que si soy un vago, o vivo a cuenta de no se quien, etc.

Maríangeles: como ellos han dicho que no van a respetar ninguna ley, cuando pidan más dinero para su comunidad, no podríamos “cerrarles” la puerta, por decirlo de algún modo, y obligarles a que primero cumplan la ley???

ANTONIO de Valencia: Una cosa reconozco que los nacionalistas catalanes están consiguiendo: que un número creciente de españoles estemos cada vez más hartos de ellos y seamos cada vez más proclives a estar a favor de SU independencia aunque sólo sea por lo cansinos que son, como diría José Mota. Y debo decir que hace un tiempo yo no quería oír hablar de independencia ni en broma. Viví en Cataluña durante 11 años. Sé de lo que hablo.

LOURDES: ¿podría usted preguntarle a Xavi Hernández de dónde saca eso de que se les va a prohibir hablar a los catalanes en catalán?

PEDRO: Ya que en Cataluña pueden incumplirse leyes como la de educación o la del referéndum, mi familia, mis amigos y yo nos veremos obligados a depositar en manos que eviten perjuicios económicos la cuota autonómica del IRPF para que no pueda ser administrada por gente que no cumple las leyes. Avisados quedan.

ANTONIO: Desde Cataluña intentan que veamos el ataque al Catalán que se está haciendo desde España, pero ¿Por qué no lo vemos al revés? Lo que el Gobierno intenta es defender el Castellano en Cataluña, nadie ataca el Catalán, que está claro que se debe defender, y debe permanecer como parte de la cultura de Catalana.

REFORMA DE LA EDUCACIÓN

JOSÉ LUIS: Es una vergüenza que mi hija tenga que estudiar en el colegio en Valenciano y no haya otra posibilidad, igual que pasa en Cataluña. Eso sí, clases de Inglés solo dos a la semana y se dedican a dibujar y hacer el tonto. ¿Por qué no hacen un referéndum con la dichosa lengua? Seguramente se lleven una sorpresa.

Adolfo: os escucho hablar sobre la educación en cataluña y no dejo de pensar que vivo en Ibiza y mi hija de cuatro años no da ni una sola hora de su educación en castellano.

Cristina: Soy maestra particular de apoyo escolar, el12 de Octubre puse la bandera española en mi terraza y uno de mis alumnos me preguntó porqué la había colocado. No tenía ni la más mínima idea qué se celebraba, quién era Cristóbal Colón ni que había hecho viviendo en Andalucía. Está todo dicho.

Educación pública: Maria José: estoy que trino,

!!! a ver si se enteran de una vez los políticos!!!!!!!!!, y muchisimos progresistas que en la realidad tienen a sus hijos en colegios concertados.

los resultados desde años siguen diciendo lo mismo, que estamos al final de la cola en educación

La educación pública solo funciona en la teoría, ademas de salir mas cara a la administración.

Llevo años sufriendola ( en sobrinos, en mis hijos), no tengo posibilidades de acceder a la concertada.

Llegas a rezar para que te toque un profesor que tenga ganas de implicarse, porque como nadie lo obliga a realizar su trabajo,

claro rezas para que tenga un poco de vocación y se preocupe del futuro de tus hijos.

Y por favor no digan que soy una madre que no me pongo a "leer con mi hijo" , mi horario laboral como maestra con mis hijos empieza a las 4:30 y termina a las 9:00.

MOROSOS

AGUSTÍN: yo que soy moroso porque una constructora grande ma ha arruinado, ¿qué tengo que hacer?, ¿robo un banco para pagar a hacienda y la seguridad social?, y ya no soy moroso… luego sere un atracador de bancos….en ese caso que hago…. ¿qué hago? ¿me pego un tiro y ya no soy atracador?....los pequeños empresarios o autónomos estamos apañaos!!!!!!!!

MARÍA: Déjese de palabrería señor Montoro, si usted conoce quienes son los evasores fiscales pongalo en conocimiento de la justicia y que se actue ya mismo. Los de a pié pagamos y otros, muchos amigos de los políticos, defraudan inpunemente. ¿Hay verdadera voluntad de actuar contra esto? Creo que no, todo es oportunismo político.

PEDRO: Que le parecería que a la vez que publican las listas de morosos de hacienda, también publicasen la lista de gestorias y asesorías ,de mujeres,hijos y padres, de Inspectores y subinspectores de hacienda.

JAVIER: Sería de agradecer que hiciera también público el importe que aún no han devuelto de las declaraciones de la renta de este año. Cuesta apoyar al gobierno en esta cruzada y ver como se ponen estupendos, cuando ellos son también morosos escudándose en burocracia de todo tipo. Predicar con el ejemplo.

PENSIONES

ENRIQUE: no es lo mismo no aumentar las pensiones para el siguiente año, medida a futuro; que no dar la correspondiente compensación del aumento ya producido a lo largo del año que termina y que ya es un derecho adquirido y prometido por ley.Ambas medidas me parecen muy malas para los pensionistas, pero en una no se aumenta para el siguiente año y la otra es quitarte lo que ya te has ganado.Esa es la diferencia entre la medida del pasado gobierno socialista y la de éste gobierno popular

ENTREVISTA A FDEZ VARA:

JOSE MIGUEL: desde luego que si el mensaje de cambio socialista va a ser transmitido por el PSOE con la fluidez del señor Fernández Vara, me parece que, o no nos enteraremos de nada, o no les la tiempo a explicar el programa.

XAVI: ¿Los socialistas tienen una respuesta a los problemas? ¿Y por qué se la han guardado durante los últimos 34 años? Salvo que me diga que la han aplicado, y entonces me quedo cerca del bote salvavidas, por si acaso vuelven…

FERNANDO: El gran problema de este país son los políticos, que únicamente son capaces de ponerse de acuerdo con un consenso y una rapidez digna de elogio, para proteger y blindar sus privilegios, esos privilegios todos, desde la izquierda más extrema hasta la derecha, piensan que son razonables e intocables. Una gran vergüenza la clase política.