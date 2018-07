La natalidad en nuestro país

SOBRE LA PÉRDIDA DE POBLACIÓN y la entrevista a Alejandro Macarrón



Luis: Es evidente que el sistema de pensiones requiere actualizarse, pero no entiendo por qué la pérdida de población tiene que suponer una causa de alarma. Asumiendo que progresivamente se irán creando empleos… ¿No tenemos suficiente población activa para ocupar esos empleos y mantener nuestro sistema de pensiones? Tampoco os olvidéis de que tenemos muchos jóvenes en el extranjero que están a la espera de una oportunidad para volver.

MARIANO: cuál es el verdadero problema demográfico ¿el envejecimiento de la población, la baja natalidad o la falta de empleo para toda la población activa? Si no hubiera paro ¿habría problema para el futuro de las pensiones? ¿Está el planeta escaso de jóvenes?



Carlos: Mi mujer y yo estamos deseando tener un niño y queremos quedarnos embarazados , tenemos suerte y tenemos trabajo los 2 y nos encontramos que no podemos tener un peque porque los sueldos no llegan. Nos han bajado sueldos con la nueva reforma laboral del gobierno y la empresa pendiente de si hace un Ere o si no lo hace. Con esas expectativas.......



Otro: la baja natalidad no solo es producto de la crisis, el principal problema es el egoismo, antes los padres se sacrificaban por los hijos, no viajaban ni se daban caprichos, ahora al contrario no se concibe esa forma de comportarse, en algunos casos se tienen hijos porque queda bien pero siempre que no suponga una renuncia a esas necesidades que nos hemos creado, (seguramente creereis que soy una carca pero es lo que pienso)



Dosi: soy madre de tres hijos, trabajo fuera de casa y las ayudas que puedo tener son muy pequeñas, hay pocas guarderías públicas, para mi tercera hija tuve que ir a la privada. Y gracias a que tengo una madre que me puede ayudar y así yo puedo seguir trabajando, pero he tenido que reducir mi jornada lo que supone menos ingresos. NO creo que la solución esté en subvencionar la natalidad nadie tiene un hijo por lo que le pueda dar el estado, aunque si ayudaría mayor cantidad de guarderías, ayuda para las madres/padres que reduzcan su jornada para cuidado de niños, menor presión fiscal, etc.....



DAVID: Si nos hemos dedicado a cargarnos las familias en los últimos años con falsos progresismos, no dando ayudas realmente palpables a las familias o en rejuvenecer la población, primando la natalidad, que es el futuro real de un país, no es el momento de llevarse las manos a la cabeza ahora. Mi mujer y yo, por nuestra renta familiar, no podemos llevar a los niños a colegios públicos o subvencionados, nos han bajado el sueldo más de un 15% el último año a ambos (trabajamos en la misma empresa), nos ha subido todos los impuestos y nos han subido el colegio de los niños más de un 10% en los dos últimos años. Tengo tres hijos, y solamente sus colegios, supone más de un 30% de los ingresos totales, si a eso le añado, médicos, comida, ropa... se sube al final casi un 50%. A eso, le tengo que añadir la hipoteca, los coches que necesitamos para poder trabajar con sus seguros, revisiones, gasolina... una chica interna que necesitamos que trabajé en casa, para que podamos trabajar los dos ya que por el tipo de trabajo que desarrollamos (somos tripulantes en una compañía aérea), le aseguro que es imposible llegar a fin de mes y ya no hablo de poder irte de vacaciones o salir a tomarnos algo. No tengo más hijos, no porque no quisiéramos, que tendríamos cinco más. El problema es que es realmente imposible.



Alejandro: ¿Cómo es posible que un sistema económico se base en el incremento de la natalidad? ¿Es la sobrepoblación la solución al problema? Mal asunto.



Francisco: Pero vamos a ver, qué seguridad le das a tu hijos si no tienes trabajo.



Carmen: Desde hace más de 20 años llevamos esperando las medidas del gobierno, para las mujeres que trabajan. En Francia, en Europa es lo generalizado,(dos o más años y sin pérdida de empleo). No nos damos cuenta que esa es la clave. Por supuesto, nunca esas medidas populistas como los 400 euros para todos, los que trabajan y los que no, eso es derroche no fomento de la natalidad.





Jose carlos: En Austria las mujeres pueden escoger entre 1 a 4 años de baja materna



A más años de baja materna menor sueldo reciben durante la baja

MARTA: básico y fundamental: la conciliación de la vida laboral y familiar que afecta por igual a todas las mujeres de todas las clases sociales ...horarios , guarderías , bajas por maternidad .....todo son obstáculos ...



ASUNTOS ECONÓMICOS

Angel: Si la banca no rescatada ha obtenido beneficios ha sido gracias a comprar dinero a 0 de interés e invertir en comprar deuda a los mismos gobiernos obteniendo muy buenos beneficios. De este modo es claro que todo el que gana lo hace con dinero público. Por favor no nos tomen por tontos.



PASIÓN DE CATALANES



JAVIER: Artur Mas aprovecha cualquier micrófono para soltar frases de las que se dicen poniendo cara de estatua... Supongo que tendrá un equipo de asesores, dramaturgos y poetas en busca de la frase histórica que remueva más conciencias...pero no precisamente hacia la cordura...



EL JUEZ SILVA



MANUEL: Lo que hay que saber es si lo que pretende el Juez Silva es legal o no, si es legal, por mucha estrategia que sea, pues lo tendrá que aceptar el tribunal. ¿O alguien duda que lo de Blesa es otra estrategia? ¿A estas alturas hay alguien que piense que Blesa es inocente y no debería ni tan siquiera ser juzgado? Y sin embargo hay está en la calle jugando sus bazas.





ENTREVISTA A RUDI // ARAGÓN



TERESA: En Aragón con estos políticos, tenemos la región paralizada, con mas paro que nunca y sin ideas para remontar. Solo los mismos discursos populistas de siempre, leña a los catalanes que nos quieren invadir y no al trasvase del Ebro que dá muchos votos. Esta comunidad tiene lo que se merece o sea mediocridad.



MARÍA: Lo mejor que nos podría pasar en Aragón es que desapareciera este partido psudonacionalista, llamado Partido Aragonés Regionalista, que solo sirve para sentarse en la poltrona y poner o quitar presidentes según le convenga. Es la lacra de esta comunidad.



CARLOS: El reino de Aragón NO NACE con la unión de la hija del rey de Aragón con el conde de BCN. El reino nace en el mil y pico, mucho antes de dicha unión (otra concesión al nacionalismo catalán) ES MUYANTERIOR A dicha UNION