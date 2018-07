Las protestas de Burgos y la visita de Rajoy centran las preocupaciones de los oyentes

RECUPERACIÓN y visita de Rajoy a Obama

Jose Luis: Cada vez que les escucho hablar de recuperación me entran ganas de reír, la verdad, no sé en que planeta viven ustedes, como es posible que con 6 millones de parados hablen de recuperación, Soy constructor, desde hace 35 años, todos los días estoy en la calle y se bastante mejor que ustedes como está el tema, ¿Quieren ver como está la situación? Vale hacemos una cosa, que se disfrace Carlos o cualquier tertuliano, para no ser reconocidos, y se echen a la calle en busca de trabajo, entonces se darán cuenta de la que tenemos encima, así es cómo se ve, y cuando hagan esto, ENTONCES ME HABLAN DE RECUPERACION,

ANGEL: Qué no le ha contado Rajoy a Obama? Al lado de lo bien que le va a unos pocos, muchos seguimos en paro y nadie dice en que vamos a trabajar aquí. Hemos retrocedido 30 años en derechos sociales y en salarios y tenemos una deuda creciente que tardarán muchas generaciones en poder pagar. Estamos hartos de electoralismo y manipulación cuando los de abajo seguimos igual de mal.

María teresa: No acabo de entender cuál es el mérito económico de este gobierno. Esta pírrica salida de la crisis nos está costando a los españoles de a pie una tasa de paro brutal, unos impuestos insultantes y una cantidad de dinero público para salvar a sus amigos que nadie nos dice como se pagará. De esta forma soluciona una crisis hasta el ''tato''.

Luis: Todos los presidentes, cuando se hartan de los palos en la política nacional, terminan refugiándose en la diplomacia para que les regalen los oídos. Pilar nos recuerda que Obama dijo palabras de halago a Zapatero exactas a las que ha dicho a Rajoy y pregunta si se olvida a propósito?

BURGOS

JUAN: en un barrio de 60.000, la mayoría no son 3.000 personas. Y La guardería se cerró porque se ha abierto otra desde octubre.

Jose maría: El presupuesto del nuevo Bulevar no está estimado en 8 millones de €: esa es la 1ª fase; una segunda partida es de 5 millones de € para la construcción del aparcamiento subterráneo (a escasos 150 metros hay otro que desde hace años tiene sin vender 1/3 parte de las plazas…y el estudio de arquitectura que ha hecho el proyecto lo ha previsto basándose en una encuesta telefónica hecha por una empresa de Madrid, en la que otras tantas personas manifestaban su interés por las mismas….) y una 3ª fase de unos 7 millones, lo que hace un total de unos 20 millones de €. Desde un principio, el Alcalde de Burgos manifestó que el aparcamiento disuasorio (que se encuentra a unos 600 metros del área de actuación, no a escasos metros) que iba a permitir albergar los coches para suplir todas las plazas perdidas estaría en funcionamiento antes de empezar las obras, lo cual no es cierto y está parado desde antes de Navidad (yo vivo enfrente)…..

Oscar: ese aparcamiento gratuito que dice el vicealcalde de Burgos en superficie, ya existe desde hace muchos años y también esta completo.

ENTREVISTA A CARMEN CASTILLA

LUIS: Se le ha ocurrido pensar a la Sra. Carmen Castilla, que si no se hubiera despilfarrado, o robado tanto dinero en las administraciones públicas, a lo mejor no serian necesarios ahora tantos recortes? Que a veces el culpable no es el que paga la factura, sino el que deja la roncha.