El ático de González y la subida de la luz, los temas de los oyentes

SUBASTA NOVA CAIXA GALICIA

RICARDO: realmente no les parece lo más grave de hoy la venta de NCG por mil millones cuando se le habían inyectado nueve mil millones? Acaban de cepillarse ocho mil millones de euros y no comentan nada! Para q se inyectó dinero entonces? Para sanearla y regalarla?

ASUNTO ÁTICO

JUAN: Algunos jueces opinan y sospechan que hay delito fiscal en lo del Ático de Marbella, pero vamos, que las otras sospechas de desastrosa y perversa gestión de los responsables de la Junta de Andalucía en millones y millones de Euros de fondos públicos en EREs y Subvenciones a UGT, para eso, hay que exprimir a la juez Alaya porque tiene que justificarlo de otra forma para que quede bonito. Menuda panda. A este paso me voy a dedicar a cantar villancicos todo el 2.014 y pasar de políticos, jueces y de todo !!!!

LUIS: no esta en mi ánimo defender al Presidente de la Comunidad de Madrid, pero no entiendo que se arme tanto jaleo porque un señor alquile durante todo un año un piso (atico) para que se salga más barato, yo lo hago en Menorca (vivo en Madrid), el propietario es una empresa alemana y desde luego me sale más barato, además estoy pensando en comprarlo aprovechando que ahora el precio es bastante más barato (soy empleado público y mi salario es bastante modesto).

JOSE: Si es cierto que el Sr. Gonzalez gana de sueldo entre 4000 o 5000 Euros netos mes, no tine ni para pagar los gastos comunes del atico de Marebella, Por que se supone que tembien tiene sus gastos en madrid. Nos toman el pelo los politicos y nos engañan como les da la gana.

MARÍA TERESA: Hoy en Madrid nos levantamos con la depeción de ver los chanchullos con que manejaban la quebrada Caja Madrid los dirigentes del PP. Hasta la tan idolatrada baronesa Aguirre practiba el enchufismo sin ningún pudor. Ya toca mandarlos a la oposición aunque será dificil, la justicia que han colocado ellos, no pierde ni un minuto en ayudar a tan ilustres señores. Esta es nuestra realidad y me avergüenzo de ser madrileña y española.

LUIS: YO SÍ HE COMPRADO ANTE NOTARIO MI PISO POR SU VALOR REAL. Por si el señor José Antonio vive en un mundo donde no existen españoles pringados.

FRANCISCO: Yo les juro que nunca, nunca, nunca ni he engañado a Hacienda, ni en comprado un piso con una parte en negro. Pero José Antonio me ha convencido: todos los españoles somos corruptos y por eso tenemos que perdonar a los corruptos de la política. Especialmente si son nuestros corruptos.

JOSE MARÍA: Yo he comprado tres desde 1995 y se han escriturado por el precio que han costado, así como las que he vendido , que no nos insulte

PREGUNTA AL HILO

Mi curiosidad es muy simple : ? No se podría repasar en un programa todos los casos de corrupción que han habido en los últimos 5 años ? Es por pura curiosidad; la misma que tengo por saber por qué se incrementan las penas por terrorismo, infracciones de tráfico y no las de fraude, prevaricación y desvíos de fondos de capitales públicos, es decir : lo que yo pago ?

LA LUZ

JUAN MANUEL: Como bien dice el dicho popular, "los números son como los cuernos, sólo los conoce el que los pone", viene esto a colación de la subida de la luz en los últimos años, 61%. En el 2007 me compré un apartamento, y la parte fija del recibo de la luz eran algo más de 2 €, por el concepto fijo del recibo actual, los meses que no estoy allí, y por tanto sin consumir energía, pago ahora más de 36 €, lo que significa el 1800%, una barbaridad. Por lo que respecta a la parte variable, la que fija el mercado, ¿alguien duda de que se trata de un oligopolio?