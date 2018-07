Huelga de limpieza en Madrid, Pasión de catalanes y conferencia del PSOE, las preocupaciones de los oyentes

HUELGA DE LIMPIEZA EN MADRID

MARÍA: en referencia a la noticia de que los militares pudieran limpiar las calles de Madrid, mejor sería que todos esos flojos de los sindicalistas liberados lo hicieran…por fin aportarían algo positivo al país y se ganarían lo que les pagan

ETARRAS EXCARCELADOS

Miriam: A quién beneficia el estar hablando de los terroristas excarcelados día sí día también? Han salido, es algo muy doloroso, pero no podemos estar retransmitiendo cada minuto de su vida, porque cada vez que se hace, se ahonda en el dolor. Es evidente que irán de compras, de txikitos o al cine. No se puede hacer de esto un gran hermano, no por el etarra, ojo, sino por el resto.

PASIÓN DE CATALANES:

Xavier: Pues en la prensa catalana, a tipos como los de la CUP se les trata con un mimo empalagoso. Para contraste invito a leer la entrevista que en “El País” le hacen hoy a Albert Rivera, sólo les falta pegarle con la grabadora.

PARA CASIMIRO: XAVIER: . Garcia. Escribo desde Barcelona. Me parece algo injusto decir que actos como el del energúmeno de la CUP de ayer en el Parlamento de Cataluña no son condenados o algo similar por Ciudadanos. Desde aquí, desde Cataluña le digo que me parece injusto, porque para comenzar, los diputados de las CUP, particularmente el tal Fernández, tiene un nada envidiable historial de incidentes y amenazas a los diputados de Ciudadanos, que han sido siempre replicados, muchas veces para encontrar la falta de amparo de la Presidenta del Parlamento, que calla y consiente. Recientemente retiró la palabra al diputado de esta formación, Jordi Cañas, cuando intentaba replicar tras ser acusado por el tal Fernández de “fascista. Esto provocó que marcharan del hemiciclo los diputados del C’s y del PP.

CARLOS: ¿Y por qué tiene que ir Rato al parlamento catalán? ¿Si ahora me multan o me detienen debemos ir a cataluña a pagar la multa/fianza? ¿Pero esto que es? ¿pero qué invento es este?

MANUEL: Lo que es verdaderamente triste, Sr. Herrera, es que tenga que ser un “zarrapastroso” del Parlament Català el que le diga a Rodrigo Rato lo que no se ha atrevido a decirle la Democracia Española, que es un SINVERGÜENZA.

Sergio: De discursos estrambóticos en sede parlamentaria estamos curados de espanto entre otros muchos sirvan de ej los del ministro de cultura o el del ministro de hacienda amenazando a sus compaňeros parlamentarios con revelar datos fiscales.... En fin ej miles, x desgracia, y si este nivel Maribel tanto político como profesional es reflejo de esta sociedad q nos hemos dotado, mal vamos..

Miguel: Voy al ser muy escueto y quiero lanzar una pregunta para tus tertulianos. Que sucederá si se realiza la consulta y el resultado es No.

Dimitiran todos los políticos nacionalistas catalanes?.

AURORA: D. Artur Mas y alrededores, podrían vender las embajadas, para tener con lo que hacer frente a los pagos de las farmacias, es deleznable que estos sres. hagan lo que les parezca con el dinero de todos y luego con ese mismo dinero pero de nuevo, tener que pagar lo esencial porque ellos no lo pagan, los medicamentos, residencias etc.

PSOE

INMA: Los que hablan de radicalización del PSOE hacia la extrema izquierda sólo están retratando su propio extremismo de derechas. Lo del Concordato con la Santa Sede al igual que la mayoría de propuestas que han salido de la Conferencia ya las llevaba en programas electorales anteriores y nadie se echó las manos a la cabeza. De todas formas, igual que lo han llevado antes y luego han incumplido sistemáticamente, esta vez será igual. Lo malo no es que lleven estas propuestas en su nuevo programa, sino que nadie cree que las cumplirá, excepto la derecha, que curiosamente es la única que se lo cree todo del PSOE.