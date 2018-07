La manifestación en Madrid y el espionaje de EEUU, las preocupaciones de los oyentes

MANIFESTACIÓN DEL DOMINGO

David: en un estado de derecho tiene que primar la justicia, sin ella, en realidad la igualdad no existe, todos tenemos que ser iguales, pero está visto que algunos partidos políticos, véase i.u., p.s.o.e. y algunos más consideran que está mal manifestarse para reivindicar ese derecho tan fundamental, eso sí, salir con banderas republicanas, las camisetas verdes y pañuelos en las caras en la universidad para expresar sus ideologías es muy democrático. a la calle: ¿cuándo hay que escucharla?? Todos mis respetos a las victimas

Respecto a la sentencia de Estrasburgo, dice MARTIN: Creo que cada país se dota de las leyes que considera oportunas, acordes con su tradición, cultura, valores etc. El cumplimiento de esas leyes garantiza la pervivencia de esa sociedad. Si un tribunal ajeno a nuestro país dicta una sentencia que va contra el sentir general de la nuestra sociedad, reconocido incluso por nuestro Presidente de Gobierno, y reafirmado por la opinión técnica de nuestros magistrados, ¿por qué nos comprometemos a cumplirla? ¿quién nos obliga? ¿Habrá detrás algún acuerdo entre el gobierno y los etarras?

Juanjo: No le den vueltas al tema de Estrasburgo, es perder el tiempo. Absolutamente todo está pactado entre PP y PSOE desde la era Zapatero. Es un tema de Estado por encima de intereses de las víctimas. Si no ¿cuantas interpelaciones realizó el PP en las Cortes cuando Zp liberó a Bolinaga? Ya conocen la respuesta. Por otro lado el tema de Estrasburgo es absurdo. El mismo tribunal ha dictado sentencias semejantes pero favorables a los intereses de los Estados cuando a estos les ha interesado. Blanco y en botella.

Manuel: he oído argumentar a doña Pilar sobre la influencia o no del juez español y ha dicho la frase "confiad en mi, va contra la Constitución española"; se ha debatido esa influencia, pero no se ha dicho nada sobre la veracidad o no de la frase, es decir, sobre si realmente la doctrina Parot es anticonstitucional o no, y creo que es ahí donde está el quid de la cuestión. Igual el problema no está fuera, sino en cómo está actualmente la Ley y la Constitución.

Jose: A este respecto, nadie me consigue explicar por qué en otros casos, no se han cumplido las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos y no ha pasado nada.

- Sentencia de 2005, respecto al derecho de los presos británicos a votar. El gobierno británico zanjó la cuestión diciendo que los presos pierden todos sus derechos civiles desde que entran en prisión. Y no ha aplicado esta sentencia desde entonces, enfrascándose en diversas discusiones parlamentarias.

-Sentencia de Ruiz Mateos de 1993. Estrasburgo sentenció diciendo que tenía derecho de audiencia, o sea, a ser oído. No es cierto que se le deban 18.000 M€, pero no se le ha dado nunca audiencia desde entonces. O sea: tampoco se ha cumplido esta sentencia.

ESPIONAJE

MARTÍN: Al parecer un representante de esta agencia estadounidense, tratando de exculpar a su Presidente Obama, ha declarado que éste no estaba informado de las actividades de la agencia. ¿Significa esto que en Estados Unidos hay, al menos, un poder paralelo?

¿Obligará el Presidente a dimitir a algún alto cargo?