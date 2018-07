LEY DE TRANSPARENCIA

Sergio: a ver si lo entiendo. Tenemos miles de interventores entre el estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, otros cientos entre tribunal de cuentas y tribunales similares en las comunidades autónomas, y resulta que van a crear otro órgano más, con sus correspondientes réplicas autonómicas, para hacer lo mismo que ya están haciendo miles de funcionarios. y además lo va a hacer un órgano cuyos dirigentes van a ser nombrados por el parlamento, es decir, por los mismos políticos a quienes van a controlar. no me lo explico, o nos dirige un atajo de incompetentes o se piensan que somos tontos.

José miguel: que los principales partidos políticos españoles, que se llevan como el perro y el gato, se pongan de acuerdo en este asunto huele a chamusquina. Al final pasará lo de siempre, sólo nos enteraremos de lo que hacen con el dinero público cuando a ellos les interese, osea, nunca.

Xavier: esto de la ley de transparencia, acabará en 17 consejitos bailando el agua del que manda en cada comunidad, y con d. Arthur envuelto en la “senyera” a la primera de cambio.

Jacobo: la importancia de ese nuevo órgano creado ayer es que actuará de árbitro en las peticiones de información que rechace la administración. para implementar una buena ley de transparencia, resulta básico que el árbitro sea neutral y no dependa orgánicamente de la propia administración. por ahí van los tiros de una vieja reivindicación de todas las asociaciones pro transparencia.

Pedro: por qué no dar a los tribunales de cuentas la independencia que ahora no tienen? y nos ahorramos otra "empresa pública" o "institución" donde colocar a advenedizos. Si esto ya está inventado. Solo hay que dejar que funcione, sin injerencias políticas.

Carlos: a ley de transparencia es otro intento de engañar a los españoles. Solo los ingenuos pueden creer que las mismas personas y mismos partidos que se han desacreditado por robar y amparar a los suyos que roban van a hacer cumplir la ley de transparencia. Nuestras clases dirigentes tienen el perverso talento de lograr cada día hacer o decir algo que les desacredita más y les acerca más a su final que no será bonito. Seguro que muchos de ellos ya tienen el dinero fuera; por si acaso.

Pablo: crear un organismo para controlar los gastos del dinero público. no lo entiendo, hay que recortar gastos en muchos asuntos esenciales y ahora queremos abrirle una competencia a hacienda. ¿no sería mejor contratar en hacienda más inspectores si fueran necesarios, en lugar de abrir otro grifo de malgasto?

Viaje de la ministra Ana Mato

Miguel: Yo si me creo lo de Ana Mato, vivo una situación igual con mi mujer hacer años, por nuestros 3 hijos pequeños. Yo vivo en la buhardilla y bajo a cenar con ellos y etc. Mi mujer hace 1 año se fue precisamente a Eurodisney y yo no le pregunté quien paga los billetes, y hace 6 meses cambió de coche y tampoco, si las personas ganan dinero y la familia Mato en su caso lo ganaba, se entiende que es con su sueldo. Y su mujer no tiene que preguntar nada y saber cómo lo paga, si a plazos o cómo

OTRO: A la Sra. Mato, ya no le queda más exmarido para echarle la culpa, a su indigna conducta, en cualquier país de Europa, hace mucho tiempo, ya estaría en su casa, esperando sentencia y no con una cartera del bajo del brazo, y esto, ya digo después de haber dejado atrás toda su dignidad, que parece que el da igual mientras chupe del bote.

Rufino: La tía de mi mujer nos regalo un viaje a Disneyland para los cuatro y no olvidaremos nunca su detalle..........hay que ser agradecidos con la gente que te regala viajes......

DESFILE DEL DÍA DE LAS Fuerzas Armadas

El suspender el dia de las fuerzas armada es por austeridad o por evitar bronca con el respetable