Las preferentes y las pensiones, preocupaciones de los oyentes

EL FUTURO DE RAJOY

CHEMA: Con la Banca más o menos encauzada creo que Rajoy se la esta jugando a tener una cadena de meses con bajada del paro e incremento de altas en la Seguridad Social. De darse este scenario subiria el indice de confianza domestico asi como las inversiones extranjeras. Por el bien de todos deseo que asi ocurra, pero quiero recordarle a Rajoy que yo le di mi voto para que cuadrara las cuentas del Estado via cortes y evitando subida de impuestos. Cada dia estoy mas convencido de que la crisis terminara cuando alcanzemos DEFICIT CERO.

MÁS

DOS COSITAS, dice Mariano: la CNMV. Primero; dice que abrirá expediente a las estafas de las preferentes y demás pero de devolver el dinero nada de nada. Segundo; ¿para qué sirve un plan de pensiones privado si ni tiene rentavilidad ni desgrava?

MÁS DE PENSIONES

Pilar: Estoy cansada del pin pan pun de las pensiones. Hay pensiones no contributivas que no generaron ingresos a la Seguridad Social. Hay pensiones con complementos a mínimos que no generaron su cuantía. Pero las pensiones contributivas se generaron a lo largo de toda una vida laboral y el disfrute no es un regalo sino un derecho. Es más, por ley la base máxima de la pensión es inferior a la base máxima de cotización y por lo tanto no se puede nunca llegar a cobrar en la proporción que se cotizó. Como todos los seguros se puede pagar y no llegar nunca a cobrar (por no llegar a la edad o por no llegar al tiempo mínimo de cotización que genera el derecho). Sí al cómputo de toda la vidad laboral. No a la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

PREFERENTES

Francisco: los bancos se han vuelto a aprovechar de la pobre gente que metía sus ahorros en preferentes y subordinadas, engañados por los directores de los bancos. Sus amigos de toda la vida. Como buitres se han lanzado a quitarles el poco dinero que les quedaba al canjear por acciones y aprovecharse de que la presa no se podía mover. ¿Cuándo se va a meter a esta gente en la cárcel y a los que promovieron y permitieron este tipo de robo? Y sobre todo ....cuándo se les va a a obligar a devolver el dinero tan indignamente ganado. Ahí está el expediente de la CNMV. Ellos también son culpables. Alguien se cree que realmente van a hacer algo esta vez? ....Y el fiscal del estado, no tiene nada que decir ante semejante atropello....? Seguimos siendo un país de pandereta.

IU EN CATALUÑA

inma: estar a favor de la consulta en cataluña no es estar a favor de la independencia sino no tener miedo a la democracia y creer que los ciudadanos son los que tienen de verdad la soberanía y la capacidad de decidir su futuro. hay mucha gente en cataluña que está a favor de la consulta pero no de la independencia, y a ellos les representan partidos como iu o el psc. lo que no entiendo es por qué hay tanto miedo a preguntar. además de que es contraproducente: cuanto más difícil se lo pongan más ganas tendrán los catalanes de hacer su consulta y de decidir ellos lo que quieren. hay que tener una visión muy cortoplacista de este asunto para no darse cuenta.

Roberto: no se de que os extrañáis con iu en cataluña. en el país vasco estuvo javier madrazo como consejero de vivienda y asuntos sociales y por supuesto apoyando el plan ibarretxe.

José: derecho a decidir de cataluña. muy sencillo.referendum en tres meses,e inmediatamente se acabaron las cesiones dineraria.¡que vivan de sus impuestos!

Pregunta de un oyente a Joaquín leguina

Si le podéis preguntar al Sr. Leguina su opinión, sobre el hipernacionalismo sobrevenido del Presidente de la CA de Madrid, El Sr. González, que dice, superando al Sr. Más, que Madrid da mucho y recibe poco, y que las demás CC AA le deben mucho a la CA de Madrid