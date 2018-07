RAFAEL: Ya tengo la pregunta ideal. Quiere qye Cataluña sea una comunidad autónoma normal y dejemos se dar el coñazo al resto de los españoles. Y de paso terminar con la sección pasión de catalanes?

DANIEL: ¿Y no será que el modelo de estado no independiente en el que piensa Mas es el de un estado libre asociado, similar a Puerto Rico? Son ciudadanos estadounidenses, pero con su propio ordenamiento jurídico y plena autonomía fiscal.

ROBERTO: Yo ha todos estos que se juntaron ayer para hacer una pregunta en dos, que hasta para eso son incapaces de ponerse de acuerdo...., les preguntaría yo en solo una y con dos respuestas posible SI o NO....

-Que pasaría que si en una hipotética independencia de Cataluña... y después de años como independientes... alguno de los territorios de este nuevo supuesto estado querría independizarse a su vez de Cataluña..., estos que ayer tenían tan claro que no hay motivo para impedir la consulta..., lo tendrían tan claro a la hora de permitir una separación dentro de la misma Cataluña? SI o NO Pues eso..., como ya sabemos la respuesta..., que no sean cargantes.

Estela: Si se hiciera un referendum y ganara el NO estaríamos exactamente igual que ahora, estos quieren independencia o nada. Por lo tanto mano dura contra la consulta y a otra cosa mariposa.

Iván: Soy un transportista autónomo y por culpa de la majadería de los dirigentes que tenemos en Cataluña, este año los transportista Catalanes nos vamos a quedar sin la mísera ayuda de 400 € anuales que nos otorga la Generalitat. Todo esto para subvencionar su locura independentista. NO TODOS LOS CATALENES QUEREMOS LA INDEPENCIA.

ALICIA: Igual es un disparate, pero en mi opinión a Mas le favorece que España salga de la crisis y Cataluña se quede atrás, él lo convertirá en un agravio más

Juan: les escribe un andaluz que vive en madrid que poco a poco me estoy haciendo independentista catalan. Dado la saturacion de estupideces que se oyen, esa historia a la carta, me estan entrando ganas de hacer tambien un referendum en el resto de España cuya pregunta seria "¿quieres que Cataluña salga de España?". Comprendiendo los problemas y consecuencia que acarrea, quizas seria una paz y una tranquilidad que me apetece. Con dolor por los que no estan en esa pasion de catalanes, pero con el medio enfado por tanto silencio.

ANGEL: Primero esto de todos los dias hablar de pasion de catalanes ya cansa, pero mucho. Es que no hay mas problemas en españa y cataluña que como los economicos, sociales, trabajo, impuestos, etc...., o es que los problemas se resuelven con la independencia todos los dias. Y por ultimo si yo ciudadano de a pie me salto la ley y me cogen, se me impone una pena en funcion del delito cometido, y es que estos politicos se pueden saltar la ley y no pasa nada, pues eso no dice la constitucion.

INMA: A mí me parece totalmente coherente que Mas siga adelante con su referendum. A él lo han votado llevando esa propuesta, así que sería lo honesto. Además la mayoría del parlamento catalán está formado por fuerzas que también se han declarado a favor; es lo que la gente ha votado. En realidad los grupos que no quieren la consulta son muy minoritarios. A poco que se respeten los deseos del pueblo catalán manifestados en las urnas ese referendum se tiene que convocar. a verdad es que no entiendo ese miedo a preguntar; Cameron va a hacerlo en su país con respecto a Escocia y no es precisamente un revolucionario antisistema.

José desde Reus: l sr. Herrera ha dicho que el cambio de director de La Vanguardia puede significar un menor apoyo del grupo Godó al proceso independentista. Me gustaría que nos dijera en que se basa.

Si hubiera visto ayer la tertulia en la 8TV de dicho grupo en que TODOS los tertulianos estaban eufóricos y daban su apoyo a la estrategia de Mas y los suyos, incluido el nuevo director de La Vanguardia vería que su optimismo infundado.