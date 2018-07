Las becas de educación y la cárcel a Bárcenas, las preocupaciones de los oyentes

SUBIDA DE IMPUESTOS HOY

INMA: La realidad es que los fumadores seguirán fumando pero de contrabando y los bebedores beberán marcas blancas y las beberán en casa. Nadie dejará sus vicios pero Hacienda sí que dejará de recaudar y los negocios de hostelería se arruinarán. Esto ya se ha probado en muchos países antes y les ha salido rana. Es increíble que estén tan desesperados como para hacerlo también aquí. Se van a terminar cargando el único negocio nacional que aún funciona!!!!

BÁRCENAS:

Jose Miguel: bárcenas pronto hará suyo en su celda el himno del liverpool, y entonará "i'll never walk alone" a sus compañeros del pp. no será el único que acabe en el chiquero.

DAVID: Después de hablar de una campaña contra el PP, de las mentiras de los papeles de Barcenas, de las mentiras de la izquierda, de las mentiras de los jueces y policía y un largo etcétera...saldrá el PP a decir q los q estaban mintiendo eran ellos o tirarán aún más mentiras para intentar minimizar los daños?

PEPE: ¿Por qué tenía plenos poderes en el partido y carta blanca en todo?, porque el B no puede aparecer en las cuentas bajo ningún concepto. Esto es como en las películas americanas “Si te pillan nosotros no te conocemos”. Pillará la cárcel unos años, NO cantará y cuando salga no se volverá a saber nada de él, porque vivirá con lo que le haya quedado guardado. Y como de costumbre a los responsables verdaderos no les pasará nada, más de lo mismo

BECAS:

Jose Miguel: al final el ministro de educación ha bajado la nota de corte para acceder a una beca tanto como sus pantalones. no es de extrañar que cada vez tengan menos valor los títulos universitarios españoles.

Cristina: todos queremos niños estudiosos y excelentes pero desgraciadamente no es así. eso no implica que no sirvan para estudiar, sólo que no son excelentes. aclarado esto, tenemos dos opciones:

discriminar a los que no siendo excelentes no tienen dinero para pagar la universidad y exigirles una nota media (¿sólo a los que no tienen dinero?) o poner nota media a todos, tengan o no dinero.

que les parece si tengas o no dinero exigimos nota para poder seguir estudiando la carrera? eso sería igualar; si no es así, dejemosnos de hipocresia.

ENTREVISTA A LÓPEZ AGUILAR

MIGUEL: ¿Podrían explicarme en que universo paralelo vive el Sr. López-Aguilar? Podría alguien recordarle, que con el gobierno del Sr. Zapatero el déficit y la inversión del estado se disparó y fue cuando más paro se creó.

MARIANO: estamos celebrando el dinero que nos da Bruselas para el empleo juvenil pero resulta que por otro lado nos loquita como por ejemplo lo de la Naval, entre lo que nos dan y nos quitan ¿no estamos haciendo panes como ostias?