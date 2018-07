Variedad de temas

CHEMA: Invertir fondos en el empleo juvenil será un despilfarro equivalente a lo que fue el Plan E. El empleo verdadero y con futuro lo crean las empresas en expansión y para ello tienen que tener acceso al crédito. El astro DEUDA y su satélite el DÉFICIT son el tapón que obstruye el crédito y, por tanto, el empleo. Todo parece indicar que se inicia una escalada del coste del dinero que nos puede llevar a una situación crítica. A estas alturas de la Legislatura deberíamos haber alcanzado DÉFICIT CERO. Es duro, muy duro, pero necesario.

ANUNCIO DE GRIÑÁN

JOSE MIGUEL: si ya Pepe Griñán ha sido un lastre para Andalucía, tanto como presidente como consejero de los ERE, hay que echarse a temblar al pensar que su posible sucesora, y mano derecha de Griñán, es Susana Díaz, de la que sólo conocemos su incansable sonrisa. A ver si nos enteramos qué es eso que le hace tanta gracia.

TONO: Nos pasamos la vida quejándonos que en España no dimite ningún político jamás, que se agarran a la silla como si les fuese la vida, pese a ser políticamente un cadáver putrefacto, con gusanitos y todo. Nos pasamos la vida quejándonos de que los políticos no dimiten y, para uno que se va, lleváis desde ayer tirándole dardos y dándole caña. Se va, ¡¡¡adiós!!! Ya era hora. Ojalá muchos otros le siguieran, de todos los colores. Y que un señor con casi 70 años diga "me voy a mi casa" me parece bastante razonable.

JOSE LUIS: Le estamos muy agradecidos por su decisión pero, para darnos mayor satisfacción, que haga el favor de llevarse a unos pocos de sus acólitos.

MONTORO

JAVIER: Ante todo, enhorabuena por vuestro programa. Pido perdón, Sr. Montoro, porque me equivoqué en mi impuesto de sociedades de 2011, y me multasteis sin ningún tipo de dilación. No os tembló la mano, ni os dio pena alguna, con 10.000 euros. Sr. Montoro, ¿por qué no os multáis vosotros a vosotros mismos? Por la incompetencia tan grande, ¡ah es verdad! Es que Hacienda tiene barra libre, para todo. Hacen con nosotros lo que quieren y tan pancho, eso es lo que hay, te guste o no.

INMA: Hay que ver lo que se equivocan los notarios españoles y los registradores de la propiedad con el dni de la Infanta. Es verdaderamente prodigioso. Y hablamos de gente que ha tenido que superar una dura oposición, no de cualquier nini. ¿De verdad pretenden que nos traguemos esta versión inverosímil?

BECAS

UNA PROFESORA DE SECUNDARIA: Me parece que para disfrutar de una beca hay que tener una nota alta porque todos sabemos que muchos 5 son en realidad 4 asi que un 6,5 me parece una nota adecuada para que un alumno pueda disfrutarla. Yo incluso la subiría al 7. Tambien pienso que el nivel de renta deberia tenerse en cuenta y, si se supera un nivel medio-alto, tampoco se deberia poder disfrutar. CONCLUSION: becas para alumnos que lo necesiten y accrediten aprovechamiento óptimo.

SERGI AROLA

DAVID: Soy contable y trabajo en un hotel. Por experiencia, sé lo que es negociar con Hacienda y con la Seguridad Social y, desde luego, lo último que quieren es que un negocio cierre, pero también hay una normativa que hay que cumplir, así que además de responsabilizar a su contable como ha hecho, a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, que se mire un poquito al ombligo y reconozca sus errores. Sólo le falta echar la culpa a los clientes por ir poco a sus restaurantes y no gastarse más dinero.