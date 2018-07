Asuntos varios

CLONACIÓN

Clara: Se habla de la inmoralidad, pero a mí no me lo parece. Dicho en tres palabras, ¿alguien me puede decir dónde está la inmoralidad en clonar seres humanos? Se trata de que el material genético en la barriguita de mamá provenga de una sola persona en vez de de dos. ¿Y dónde está el problema? ¿De verdad tanta es la diferencia?

MANUEL: pretender impedir la investigación de algo por sus posibles aplicaciones posteriores es como impedir el descubrimiento del fuego porque alguien lo pueda utilizar para quemar a otra persona. Lo que hay que controlar y limitar son sus usos y aplicaciones, no su descubrimiento.

MARGA: Aparte que lo del tema de la clonación me alucina y me parece "magia potagia", bajando de nuevo a poner los pies en la tierra, y pensando en ello como decia Fidalgo, como un " centro de recambio de piezas" , si estamos estupendos y vivimos mas.....a qué edad vamos a tener que jubilarnos?

Jose luis: Que nadie se vuelva loca con la ética y la estética, si se puede clonar al ser humano se acabará haciendo y más pronto que tarde. Y que no se confunda este hecho puramente científico con la "actividad divina" que desconoce por completo este hecho a la vez que nosotros le desconocemos a Él.

Cecilio: soy Doctor en Biología. Quería comentar a los tertulianos de hoy, y sobre todo a José María Fidalgo, que es médico, que en nuestro cuerpo hay células madres, llamadas células madre adultas. Que estas células adultas se han conseguido reprogramar y llevarlas a un estado que puedan dar lugar a cualquier tipo de tejidos, al igual que las células de cordón umbilical. Estas células han permitido reconstruir pulmones, válvulas del corazón, etc...Que la inmensa mayoría de los resultados médicos positivos la medicina regenerativa, por no decir todos, se han conseguido con células madres adultas, ya que las embrionarias producen teratomas, un tipo de cáncer.Que los tejidos generados por células madres adultas no causan rechazo y puede ser transplantado sin ningún rechazo inmunológico. Que la obtención de estas células es muchísimo mas barata, del orden de 500 veces, no hace falta extraer ovocitos de los ovarios de una donante…No presenta problemas éticos ni morales.

ASUNTOS ECONÓMICOS

Jose: Cómo que estamos en recesión? Cómo que no salimos? Cómo que alemania va a entrar en recesión? Naturalmente que nos va mal, mientras que mostremos debilidad y no creemos una moneda de verdad única, con un banco único los mercados nos van a devorar y nuestros bancos internos seguirán sin funcionar adecuadamente.

David: A Alemania le ocurre lo q a nosotros q creemos q por no ir a la peluquería o no coger taxis ahorramos dinero y no sabemos q dejando sin recursos a peluqueros taxistas o lo q sea les dejamos sin recursos para q ellos nos compren lo nosotros vendemos. A Alemania le toca entender q cuando España pierde, en Europa perdemos todos y por supuesto Alemania también

AJUSTES:

David: Vuelven los ajustes de Europa lo q incluirá a los funcionarios con despidos. ¿A nadie se le ha ocurrido q si los funcionarios tuvieran el "incentivo" de poder perder el puesto de trabajo si no trabajan, o si la administración trabajara también por las tardes y en agosto... seríamos más eficientes como país, la justicia se quitaría el tapón de años y se crearían nuevas empresas más ágilmente? No entiendo por q los únicos ajustes posibles tienen q ser los recortes

DÉFICIT A LA CARTA

Inma: Aún recuerdo las palabras de Cospedal sobre financiación autonómica cuando Zapatero era presidente y el PP oposición: " Es vergonzoso que el presidente negocie en secreto con el presidente de la Comunidad de Catalunya la financiación autonómica. el PP defiende un sistema de financiación que garantice la igualdad frente a Rodríguez Zapatero que defiende la desigualdad". Ayyyyy las hemerotecas, cuánto daño están haciendo!!!!!

CATALUÑA:

XAVIER: Dice el Sr. Ónega si se estará creando un clima anti-catalán. Vamos a ver, si vamos utilizando el lenguaje de manera correcta. Yo soy catalán, es decir, español, para nada secesionista, y si alguien está perjudicando, arruinando, desfalcando y despilfarrando el dinero público en Cataluña, son los secesionistas, como Artur Mas , Oriol Junqueras y sus palmeros socialistas, comunistas y, siempre que les dejan, hasta los del PP víctimas crónicas del “Sindrome de Estocolmo”.