Variedad de temas

AUSTERIDAD

PABLO: No le falta razón a Merkel cuando nos pide austeridad. El problema es que aquí estamos abrochando el cinturón en exceso donde no debemos y dejando suelta la barriga en los despilfarros y corrupciones. No es misión del Gobierno crear puestos de trabajo ya que los que crea son una mayor carga a arrastrar, su misión es limpiar el camino de piedras y baches para que la iniciativa privada circule con mayor fluidez.

Francisco: Cuando alguien se aventure a ponernos como ejemplo el mercado alemán de trabajo debería contarnos la película entera. Hace unos dias en la televisión pública alemana (inimaginable por cierto en España) se ofrecio un reportaje (Minijob-Masche) del pavoroso deterioro del mercado laboral aleman desde la implantación de los minijobs. En resumen: hoy hay siete millones de alemanes que trabajan en este modelo utraprecario. Uno de cada cinco trabajadores alemanes.Hay sectores en los que ya casi sólo trabajan "minijobers". Un poquito de pan para estos años y un gigantesco hambre para el futuro. ¿Es eso lo que queremos? Vale. Pero cuéntelo todo.

PACTO POR EL EMPLEO

jose miguel: es extraordinario que el psoe se preocupe por las cifras astronómicas de paro y proponga al gobierno un pacto por el empleo; lo extraño es que no se les hubiera ocurrido antes, cuando detuvieron el contador de parados en 5.200.000.

Martín: Me fío muy poco de la astucia del Sr. Rubalcaba en lo que significa trabajo desinteresado para España.

Por tanto esta oferta podría significar, en mi opinión, que los expertos del PSOE han visto que hay indicios ciertos de que se va camino de superar esta situación y no quieren quedarse al margen.

Necesitan apuntarse algún éxito.

Manuel: La prueba del nueve de esta propuesta será comprobar si en sus 50 páginas incluye el reconocimiento de la necesidad de mantener (no ya de profundizar) la reforma laboral. Me temo que no lo contempla y que todo consistirá en gastar más dinero, que es lo que complace a los sindicatos.

AYUDAS A JÓVENES EMPRENDEDORES

Jose ramón: "50 Euros para jóvenes Emprendedores", me parece muy bien, pero, para los que no somos jóvenes qué?. Me quedé desempleado con 47 años, llevo dos años y medio sin poder trabajar, he hecho cursos para Emprendedores y tengo un proyecto para empezar a trabajar por mi cuenta, no queda otra. En los primeros meses tendré pocos ó ningún ingreso por lo que no sé si podré pagarme la cotización. No lo entiendo, es que el Gobierno prefiere pagarme el Subsidio en vez de cobrar 50 Euros de cotización de autónomos, ó es que me están empujando a comenzar mi actividad en la economía sumergida.

INVERSIONES

Rafael: En el momento que al Sr. Rajoy se le ocurra decir que va a gastar dinero en tal o cual medida para generar empleo las exigencias de los inversores con el interés por el dinero prestado se dispararán. Tal y como está el país, si yo presto a España 500 millones de euros, no quiero ni oir que se gastarán en políticas de empleo ni en cosas parecidas, solo quiero oir del gobierno que su necesidad de financiación va disminuyendo mes a mes. Como inversor no me importa un carajo los desempleados españoles, lo que quiero es que el gobierno al que le presto dinero no aumente sus necesidades de financiación de lo contrario exigiré más rentabilidad, o lo que es lo mismo, aumentará la famosa prima.

MÁS

JUAN: Es increíble en este país para no tener nadie ni puta idea de inglés (excepto tú y yo) la facilidad que tienen algunos para abrir cuentas en el extranjero, se mueven como anguilas. No me extraña que le vaya a bien a otros países si tienen todo nuestro dinero en cuentas B.