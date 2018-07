La sombra de la corrupción es alargada

SOBRES



Carmen: Me gustaría, quien en su vida no ha recibido un sobre. Yo si he recibido sobres como sobresueldo y ademàs de un medio de prensa. Lo que me parece una burla, es que el partido de la oposición, y el resto de partidos, pongan el grito en el cielo. Pero es que ellos no hacen lo mismo? Ja,ja,ja.



Pablo: Que pais!!! Barcenas de desayuno, Barcenas para comer y Barcenas para cenar. Este pais es incapaz de digerir mas de una noticia a la vez. Lo mas simpatico es ver la indignacion del PSOE. Aparte de ser tontos nos toman por tontos.



David: ¿ALGUIEN SE PREGUNTA QUE EMPRESAS O PARTICULARES DAN TODAS ESAS CANTIDADES A LOS POLITICOS CORRUPTOS??? QUE SE INVESTIGUE TODO, NO SOLO EL FINALISTA, TAN CULPABLE EL QUE PIDE COMO EL QUE DA



ANA: ¿Por qué ni PP ni PSOE denuncian a los medios que publican las acusaciones de los sobres con dinero?



Antonio: Artur Mas y Pujol insinuaron que se "habían puesto en marcha las cloacas del Estado". ¿Cabría pensar que ahora se han puesto en marcha "otras cloacas" contra el PP? ¿Vendetta?



Pablo: Un politico tiene que ser màs ejemplar que un autonomo porque son la representacion popular, porque son imagen de nosotros y porque se financian con dinero PUBLICO. La comparacion con la gente corriente es indignante.



Auditoría:



He oído a Onega recomendar una auditoría externa de los partidos, lo cual es un error tremendo. Una empresa de auditoría es una empresa y por tanto hace (y dice) que le pide quien la contrata. Las empresas de auditoría no son ONG,s, son empresas y viven de que las contraten. La solución no es esa, es reconvertir el Tribunal de Cuentas en una agencia del tipo Agencia Tributaria, y que dependa, exclusivamente, de las Cortes Generales, es decir, despolitizar el Tribunald e Cuentas y sus homólogos en las comunidades autónomas.



Xavi: Desde aquí quiero agradecer a “La Vanguardia” por su valiente e incesante investigación de los casos de corrupción que afectan, entre otros, a los que subvencionan a dicho diario… Sr. Juliana, que los mecanismos de la corrupción en Cataluña estén más que perfeccionados, que la “omertà” funcione a toda prueba, no lepuede llevar a Ud. a hacer el ridículo sacando pecho.



CORRUPCIÓN



José miguel: si reuniésemos todo el dinero que los políticos de uno y otro bando sen han ido llevando "a sacos llenos", quizás no se hubiese dejado sentir la crisis de la forma en que la estamos sufriendo. y lo peor es que aquí no aparece un euro, ni tampoco va nadie a la cárcel.



Joaquin: Es impresionante el nivel de corrupción de este país y al final siempre pagamos los mismos. Personalmente no soy de gritos callejeros ni tomas de congresos pero creo que los españoles de clase media, que somos los que pagamos los platos rotos, enseñemos los dientes , y yo propongo una forma tan legal como efectiva y que consiste en que todos nosotros cuando presentemos nuestra declaración de IVA solicitemos a la vez el aplazamiento de su pago por seis meses......¿qué harían si esto lo pidieran todos los autónomos de España? Estoy harto, me quiero ir de este país



OTRO: ¿hasta cuándo tenemos que aguantar Barcenas, Gurtels, cuentas suizas de todos los partidos, mientras los demás nos peleamos por un trabajo de 800 euros mensuales, mientras nos suben la gasolina, el IVA etc.?