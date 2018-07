Los Goya y la Infanta

PREMIOS GOYA

ADOLFO: Tienes toda la razón en tu editorial sobre el falso moralismo de la gente del cine. Pero por favor separa la maravillosa Historia REAL de Juan Carrión, presente ayer en la gala. Este hombre si es un ejemplo Moral como profesor. Un día te contaré en persona el mar de fondo.

Héctor: La gala debería ser un escaparate publicitario del cine español que animase a la gente a ir a ver a los premiados, al igual que los Oscar.

Pero no, los cineastas y actores la arruinan desde hace años centrando el foco en la crítica política que nadie les pide y a pocos les importa. No creo que esta gente no se de cuenta de esto, así que supongo que el problema es que lo que les interesa es fundamentalmente la lucha política en busca de subvenciones.

Inma: Es un clásico de casi todos los años. Cualquier declaración progresista de los cineastas es respondida desde la prensa conservadora con amenazas de boicot, desprecio, acusaciones y demandas para que se acabe con las subvenciones que recibe el cine. De otras subvenciones mucho mayores, nunca se habla en estas fechas. David Trueba, inteligente, dijo que " Aquel que no ha venido debe resolver sus problemas personales en vez de proyectarlos sobre una profesión en la que hay personas que votan a todos los partidos". Pues eso.

Manuel: A ver, como dijeron ayer en la gala: ¿Si el ministro de Defensa no va al desfile de las fuerzas armadas, le despediría su jefe? Y yo digo: ¿Si Rajoy no acude a una reunión con los primeros ministros de Europa, como lo veríamos? ¿Si Ignacio González no acude a la fiesta del 2 de mayo, como lo verían los madrileños?

María: A mí me parece muy bien lo de Wert. Si un grupo hace una fiesta y a el no lo soportan, cosa pública y notoria, lo mejor es no ir. Solo conozco a una persone capaz de presentarse en esas circunstancias: “MI CUÑAO”

Otro oyente: Ayer haciendo zapping vi 10 minutos de la entrega de los Goya. Y lo tuve que quitar cuando el tercer galardonado, consecutivamente, se puso a dar el mitin político. No sé cuándo se darán cuenta que son simples actores, productores, editores, etc…. y que si quieren dar su opinión política, tienen cientos de medios para hacerlo, pero no el que utilizan en los Goya, porque allí sólo están por ser buenos en su trabajo, y no porque a nadie le importe su opinión política. Imaginen en una rueda de prensa de, por ejemplo, un futbolista, dando el mitin…

EL TEMA DEL IVA

Josefina: Me encanta la crítica constante al IVA cultural... y que el gobierno haya decidido bajar el IVA cultural...Ahora tendremos que quejarnos el resto de españoles para que nos bajen el IVA de la LUZ a reducido!!!O no es más necesaria la electricidad y hay muchísima gente y empresas a las que está ahogando el recibito de la luz????

Otro sobre el IVA: En este país tienen bastante más calidad la industria, la ingeniería, etc. que el cine. ¿Por qué entonces no se baja el IVA a la industria? A mucha gente de ese mundillo se le llena la boca hablando de arte, ¿pero de verdad se piensan que todo lo que hacen es arte? Algunas películas dan vergüenza.

Javier: Es normal que la gente del cine pida una rebaja del IVA para su sector. Al fin y al cabo, cada sector lucha por lo suyo. Que yo sepa, los pescadores piden beneficios para los pescadores, y no para los pilotos de Iberia, y viceversa.

Santi: sólo quería recordaros que el sector de la música también está ahogado con el IVA cultural, para que no nos olvidéis

DECLARACIÓN DE LA INFANTA Y AFORAMIENTO

Javier: Al comentar la declaración de la Infanta, la has comparado con los Concejales que tienen su Juez propio. Esto es, están aforados. Sólo quería sacarte del error pues los Concejales de ningún Ayuntamiento tiene más Juez que el ordinario, el que te toque como cualquier particular.

Jose: No puedo estar de acuerdo con ustedes en eso de que la ley se ha demostrado igual para todos, ya que en un caso como el de la infanta su posición le obliga a ser ejemplar y el primer paso hubiera sido declarar de forma voluntaria para despejar dudas y para demostrar que es la primera en querer ser transparente. Ha sido una actuación lamentable por parte de todos los actores implicados, salvó el juez que para mí ha sido el único que ha cumplido con lo que de él se esperaba

Joaquín: no me parece justo que personajes de mi comunidad como el Sr.Camps puedan declarar desde su casa o el mismo juez se desplace a valencia para tomarle declaración y a esta mujer se le haga este escarnio público haciéndola ir al juzgado. A mí también me gustaría que la justicia fuese igual para todos, pero para todos, no según le perezca al juez de tuno

Ignacio: El hecho de que se defienda por su parte con unos grandes abogados, y no de forma conjunta, como hubiera sido normal en cualquier matrimonio, y que aluda a su desconocimiento porque ella "es una ama de casa madre de 4 hijos y trabajadora", no os parece que inculpa de forma indirecta a Urdangarín, así como una justificación que puede ofender a la inteligencia en general y a las mujeres trabajadoras en particular, por machista, al edulir la responsabilidad por el hecho de ser la esposa.

- la fiscalía anticorrupción no ve delito en la venta de preferentes a personas de 60, 70 o incluso 80 años, que sabían perfectamente lo que firmaban.

- la fiscalía anti corrupción considera que la Infanta Cristina no sabía lo que firmaba y por eso no puede ser imputada....

Es la justicia igual para todos?

Fina: Yo he defendido a la Infanta, y he discutido con quienes dicen que no se la está tratando como a los demás. etc etc He dicho mil veces que ya está juzgada y condenada pase lo que pase... Y suscribo lo dicho por el líder punto por punto...Será por eso que el sábado al verla con la cabeza baja y esa sonrisa me sentí burlada totalmente!!!De qué se reía? Ella lo sabrá. Pero estuvo de más!!!!. No creo que tenga ningún motivo para sentirse satisfecha... Incluso si no sabe lo que hacía su maridito!!! Porque yo puedo ignorar qué hace mi marido y embobarme de amor por él sin preguntar por sus andanzas. Ella no!!! Es una de sus obligaciones saber qué hace y de dónde sale su dinero. Porque además de privilegios también tiene OBLIGACIONES!!!

ELENA VALENCIANO

IVÁN: Creo que como en las europeas va a ver un gran absentismo, que por otra parte beneficiara a Bildu y cosas parecidas, el Psoe elige a Valenciano para movilizar el gran voto femenino de izquierdas. Además me gustaría comentar que esta mujer es otra política que lleva viviendo de la política toda su vida, y ascendiendo, ¿dónde hay que apuntarse para ir al parlamento europeo?, me da igual el partido.

Avelina: ¿No será que Rubalcaba se va a marchar y antes Elena Valenciano quiere situarse para no quedarse colgada cuando llegue otro líder?. Todos estos tienen que tomar posiciones y asegurarse el futuro para no dejar la política y tener que trabajar como es debido y como todo el mundo

Emilio: hombre, decir que Elena Valenciano tiene peso político. ¿Me pueden dar una aportación política de esta señora?.