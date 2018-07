Gibraltar, el eterno debate

GIBRALTAR:

Pero contertulios!!!! que el tema no sólo es la soberanía de Gibraltar, si no que también es que no están dejando faenar a los pesqueros españoles!!!! Que ellos no tienen jurisdicción sobre las aguas. Y los pescadores españoles están pidiendo que les proteja la Guardia Civil. Está fenomenal que la reina no vaya. Ya está bien de no quejarnos!!!! Aquí nunca hacemos nada y así nos va!!!! Defendamos nuestros intereses y a nuestra gente. Me dan envidia otros países que defienden a sus compatriotas ante todo. Aquí padecemos de una indolencia y buenismo insufrible.

María: no nos podemos olvidar de que el gobierno de Felipe González prohibió a los Reyes ir a la boda de Carlos y Diana porque empezaban su viaje de novios en Gibraltar.

MÁS:

Jaime: Tengo una duda a propósito de lo que se conoce como corralito. ¿Las restricciones se hacen sólo para la obtención de dinero líquido en las sucursales o se extienden a las anotaciones en cuenta? Me explico. Yo no suelo usar dinero físico porque lo pago casi todo con tarjeta de débito entonces me ha surgido la curiosidad de saber si te limitan el uso de lo que uno tenga en las cuentas a pesar de no ir a sacarlo por ventanilla o cajero.

Juanma: Experiencia propia como empresario: por que te voy a prestar para tu empresa si puedo prestarle a España sin necesidad de provisionar esa deuda Tomando fondos del BCE al 1%. Por lo tanto la solución es reducir déficit para no retraer fondos al sector privado que es el que crea empleo sostenible. Los empleos que se van a perder del sector público ni son productivos ni son sostenibles.

Otro: si se cierra la Bolsa ¿no es mejor? Y volvemos a la economía de toda la vida, donde la que las cosas valen lo que tienen que valer y no de rumores ni de agencias interesadas...

OTRO OYENTE: Hollande se ha rebajado un 30% el sueldo, a él y los cargos políticos, "afuera aparte" de efectuar un código deontológico, etc. Aquí se rebajan un 5% o no se bajan nada. De vergüenza. Además, aquí hay ejemplos, desgraciados para la ciudadanía, de alcaldes que arruinan a ayuntamientos y encima lo premian metiéndolo en un organismo público, le dan tarjeta VISA y se van a una casa de citas y PAGA con la tarjeta VISA que es de DINERO PÚBLICO. Como conclusión, todavía hay dónde recortar y no en la ciudadanía, no en los empleados públicos o privados. Recortar en políticos que se apoltronan en sillones Públicos, máximos responsables de lo que está pasando y que encima están haciendo que nos peleemos entre la población. Que den ejemplo, pues si no, esto explotará.

IU

Javier: Me gustaría saber las razones por lo cual, izquierda unida plantea y pide movilizaciones contra el Gobierno de España por los recortes en los presupuestos, pero en cambio izquierda unida en Andalucia en cómplice en los recortes del gobierno andaluz, no solo es cómplice sino que gobierna en Andalucia y ellos son los que han pactado dichos recortes....una desfachatez total que no hay por donde agarrala.

Marcela: decirles que en Andalucia no va a cambiar nada. Con los recortes que han gecho no es suficiente. No se ha tocado NADA en GESTIÓN. Trabajo en el sistema público y aqui nunca se habló con los empleados y se sigue gestionando de la misma manera y los mismos gestores. Creanme que es lamentable ver el derroche que sigue de gastos de recursos que los mismos gestores no quieren tocar, porque no quieren problemas con sus empleados. Andalucia es pan para hoy y hambre para mañana.

UN APUNTE SOBRE MADRUGAR

María José: El Gobierno Municipal de Alcázar de San Juan ha decidido seguir tus consejos, que bueno es madrugar. A estas horas todos despiertos y duchaditos y a las 8 de la mañana tenemos pleno municipal, seguro que somos los políticos más madrugadores, hasta en esto se ha notado el cambio de gobierno.