Las europeas

ELECCIONES Y CAMPAÑA



MARIANO: creo que el debate no influirá para nada en las elecciones, lo que influye son los últimos años de gobierno de los dos partidos grandes PP/PSOE. Es la hora de otros partidos y eso lo saben los dos grandes.



MANUEL: ¿Creéis que si el PSOE se lo hubiera puesto al PP a huevo como ha hecho Cañete, no hubieran hecho lo mismo?. No entiendo porque si todo apunta a que esta vez se va a votar a mas partidos que el PSOE y el PP, no habláis de ellos y los dais a conocer más ¿Tenéis algún tipo de interés con los dos grandes?. La gente está harta de hoy hablar siempre de lo mismo a los dos. ¿Creéis que se puede pedir el voto diciendo que los otros lo hacen mal, no deberían pedirlo diciendo lo que van a hacer? porque yo todavía no he oído nada de lo que van a hacer, punto por punto, no con quimeras genéricas de que hay que cambiar Europa, eso ya lo sabemos todos.



Martín: El candidato Cañete metió la pata tras el debate. Eso está mal.

Pero alguno del PSOE (Javier Lamban), después, la está metiendo más aún. Sólo de este modo cabe calificar las declaraciones del representante de este partido en Aragón: "Con Cañete en Europa volveríamos al nazismo y al fascismo" Si el debate televisivo me generó dudas sobre el sentido de mi voto, este personaje me las está despejando.



DANIEL: He intentado analizar a fondo ese comentario pero por Dios !!! ¿Qué ha dicho? NO ha dicho que el hombre sea superior, no ha dicho que el hombre es más inteligente que la mujer,...... no ha dicho nada de eso. Solo que si un hombre acorrala , gana , intelectualmente a una mujer, se puede ver con ojos machistas por otras personas. Pero es que eso es evidente. Si en una discusión ( todos las hemos visto en las calles ) si un hombre eleva su tono y su expresión corporal , todos pensamos.."será machista el tçío asqueroso" , ahora bien si vemos lo contrario siempre pensamos...."ofu la que le está cayendo". Con perdón de la palabra , pero estoy hasta el .... de lo políticamente correcto.



ARACELI: El PSOE marrulleramente siempre saca de contexto los comentarios que hacen los del PP pues es la única manera que conocen para hacer política. Lo que me parece inexplicable es que personas inteligentes les sigan el juego. Yo escuche al Sr. Cañete y conociéndole (como persona pública) como campechano y sincero, parece que he sido la única que entendí su comentario como un gesto de caballerosidad el no haberse querido lucir con sobrada inteligencia para dejar en ridículo públicamente en el debate a Valenciano. A la señora se le vio en el debate con una actitud y pose totalmente estudiada y con la lección estudiada, es decir, más falsa que un chotis. Pero parece que he sido la única que se ha dado cuenta...



LUIS: ¿Sostienen ustedes que Arias se estrelló por no ser él mismo en el debate o por ser demasiado él mismo al día siguiente?



JAVIER: Cañete ha pecado de bocazas, pero no es machista si analizamos los hechos: fue el mentor de la actual alcaldesa de Jerez y en el ministerio de Agricultura ha tenido a Tejerina como su persona de confianza y aconsejó que ella fuese su sustituta. Un machista no actúa como él ha hecho durante su trayectoria política.



CARMEN: Cañete es bobo, machista no lo se, pero bobo……………………………..Ahora bien, cuando les va a decir alguien a estas feministas de cuota que HAY MUJERES TONTAS. Soy mujer, universitaria y siempre he sabido y estado segura de mis capacidades y he vivido sin ir mirando de reojo a los hombres que he encontrado en mi camino. Que aburrimiento de feminismo machista.!!!!!!!!!!!!!!!!!!



MARAGALL



JAVIER: Utilizar a una persona enferma de Alzheimer para beneficiarse de ella por su imagen, delata la dignidad y ética humana de algunas personas, que por intereses propios no dudan en aprovecharse de una enfermedad para sacar provecho de ello. Me ha parecido vergonzoso.



Redes sociales



Inmaculada: La obsesión con los insultos en Twitter responde a una estrategia muy clara: utilizar el trágico asesinato de Isabel Carrasco y las reacciones que provocó en Twitter como la excusa oportuna para acotar y controlar aún más las redes sociales. Durante años se ha estado agrediendo y amenazando por la red a personas como Pilar Manjón o Ada Colau o a la mismísima Elena Valenciano sin que a nadie le pareciera necesario ni mucho menos urgente intervenir en las redes. Ahora de repente la histeria se desata y el asunto se convierte en emergencia nacional.



UN APUNTE DEPORTIVO



(Marc Marquez es el primero (entiendo) que a su edad gana 5 GP CONSECUTIVOS, lo digo porque varias veces habeis omitido lo de consecutivos)