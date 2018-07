La opinión de los oyentes de Herrera en la onda: El paro nos supera

ALEMANES

CHEMA: Los alemanes son crueles con nosotros. Nos llaman vagos, no nos dan dinero y encima nos humillan enviándonos a casa con 8 goles en la maleta. Llamo a todos los parados al boicot y que dejen de comprar coches Mercedes.

EPA:

Laura: Estoy perfectamente de acuerdo con Fidalgo, miren no hay por dónde coger la epa, el paro es escandaloso y esto es lo que hay que solucionar. Yo de verdad que me acongojo cada vez que pienso en el numero de parados, pero hay solucion para esto??

SECCIÓN FIDALGO:

Javier: ???????????.............Cenar dos veces por semana fuera de casa...????? pero Fidalgo en que país vive usted o cual es o ha sido su economía, o sea cenar 8 días al mes fuera de casa, a parte mantener un coche, hijos, ocio, etc. es que con estas miras necesitamos un sueldo no de 1.500 € sino de 3500 €, seamos mas realistas y miremos al personal medio,

Fernando: Funcionario de carrera, 22 años de servicio, cuatro personas de familia y 1.200 euros al mes de sueldo. No me queda para nada: ni vacaciones, ni salir de fin de semana, ni a comer ni apenas pisar el bar, por supuesto para estudios de hijos con beca o nada y puedo seguir contando recortes.

Y quieren levantar el consumo nacional: con la mierda de sueldo publico y los que ya no tienen ni trabajo aquí no gastamos ni en pipas.

Mario: me gustaría transladar una pregunta al señor Fidalgo ya que ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo, que no hay acoso sin violencia. Mi pregunta para él que ha sido responsable de un sindicato mayoritario en España es si opina de que los piquetes que actúan en las huelgas son violentos.

LAS PROTETAS EN EL CONGRESO

Juan carlos: No comparto el asalto al estado, pero algo hay que hacer, tiene que haber un punto medio entre lo que quieren los convocantes y la forma de ejercer las actual política.

No se puede dilapidar el dinero público en obras faraónica y como maximo castigo, lo único que le puede al responsable es no salir elegido en las próximas elecciones.

Todo esto es déficit público, que estamos pagando los desgraciados que tenemos una nómina, y que no podemos sustraer algo de ingresos para defendernos de estos ataques gubernamentales contra nuestros bolsillos.

Señores políticos, el personal está más que harto, y más vale que intentéis arreglar esto con gente que sepa de que va la cosa

Xavier: Respeto de las organizaciones (15-M y demás) que dicen ahora no apoyar el convocado intento de asalto al Congreso de los Diputados y demás desmanes que puedan darse hoy, dos reflexiones:

A/ Me da a mí que han retirado su apoyo por razones cosméticas, de forma que no puedan ser responsabilizadas de lo que pueda suceder. Sin embargo, el sector de sociedad que se movilizará esta tarde es el mismo que acude a las movilizaciones tipo 15-M, escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y demás.

B/ Si se han quedado solos unos supuestos grupúsculos anarcoides o “anti-sistema”, golpistas diría yo, no veo por qué no condenan la convocatoria, su desarrollo y lo que pueda suceder, por ejemplo, IU y, por supuesto, el PSOE.

Mariano: estos polítos cada dia nos dan una vuelta de tuerca a los trabajadores, cosa que a ellos no les afecta, nos quieren poner las jubilaciones mas allá de los 67, se oponen al aborto y la eutanasia, hacen una reforma laboral brutal, recortan en sanidad, enseñanza, dependencia etc, ¿ y se quejan de les rodeen en el congreso cuando solo nos falta que nos apliquen la ley de la película La Fuga de Logan?

Sobre amenazas: jose: Pero si estos siempre han actuado así !!! En las primeras elecciones generales, a mi padre, interventor de AP en una mesa, le destrozaron un Seat 132 nuevo, aparcado en la Plaza de España de Ferrol pintándole la hoz y el martillo en el capot, en ese piquete estaba Toxo y sus secuaces. Denunciado y sobreseido por miedo del juez.

DECLARACIONES DE MOLINER y "escraches"

Javier: El señor Moliner, tan tolerante el, podría hacer público su domicilio habitual, su segunda residencia y el lugar donde pasa sus vacaciones, para que los amables manifestantes puedan ir a protestar a su casa por decisiones que a ellos nos les gusta.

Covadonga: El tema de los escraches me parece intolerabl.Pero es que ademas no he oido a nadie hablar del ejemplo que esto supone para nuestros hijos. ¿que les vamos a decir a los jovenes que acosan a sus compañeros en clase? ¿que es una manera de expresar nuestra libertad?????????

Clara: No creo que el gobierno esté siendo lento a la hora de reaccionar frente a los escraches. Creo que tienen miedo de que se le eche la calle encima (más), si reaccionan para tipificar como delito la “amable y pacífica protesta de esos jóvenes tan amables y desahuciados”. Por desgracia la mitad del país apoya los malditos escraches. Vergüenza.

PISOS VACÍOS:

Pilar: Os oigo hablar sobre el posible gravamen a los pisos vacíos en Andalucía y en Cataluña.

Pues bien, en Guipúzcoa, es ya un hecho. Poblaciones como Mondragón, Tolosa o Zarauz ya lo están haciendo. Unos recargan el 100% del IBI y alguno el 150%. San Sebastián se lo está planteando. "Casualmente" son ayuntamientos BILDU. Entienden como piso vacío o sin uso aquel en el que no hay nadie empadronado y no admiten que les demuestres (por ejemplo las facturas de consumo de agua y luz) que realmente ese piso se utiliza. Imagínense cuántos de estos pisos hay en Zarauz que es lugar de veraneo desde hace muchísimos años. Muchas de las segundas viviendas están ocupadas todos los fines de semana.

Reflexión de Juan

Hace unos meses, algunos partidos pedían la abdicación del rey D. Juan Carlos ya que decían que estaba mal físicamente y con muchos años, no he oído a ninguno de ellos decir lo mismo de Giorgio Napolitano, presidente de una república, ¿o es que cuando son presidentes y no reyes eso ya no es aplicable? también hablan del coste de mantener la figura de la monarquía, pero me pregunto ¿Cuantos presidentes de república se mantienen en una generación?