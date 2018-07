El déficit autonómico preocupa a los oyentes

DÉFICIT

Agustín: Es un grave error seguir la tactica del apaciguamiento con los nacionalistas. Su interés declarado es que fracase el estado de las autonomias, de hecho ya han afirmado que está superado. Por eso no tiene sentido apelar a su lealtad. En el tema del déficit, el apaciguamiento, no solo no ha dado resultado con ellos, sino que ha provocado el enfrentamiento entre el resto de autonomias. A estas alturas esto solamente tiene dos salidas: Una bajada de pantalones ante los nacionalistas (independencia incluida); o aplicar de una vez el artículo 155 de la constitución

Jose: De mis impuestos NI UN EURO a los políticos catalanes.Ni a los no políticos,que son los que los ponen. Voté al PP,mayoria absoluta,para eso.No para la inoperancia de Rajoy.

Emilia: Sí,sí.... Todo muy bonito pero donde está la solución para llegar a la unidad en la financiación???

Antonio, cree que lo que resulta absolutamente insoportable, son las políticas de subsidiariedad y de solidaridad infinitas en el tiempo de las Comunidades mal llamadas prósperas (simplemente regiones con iniciativas industriales y empresariales) hacia Comunidades abonadas y abandonadas al subsidio permanente, que amparan además leyes de absoluto corte inconstitucional como el PER que promueve absolutamente las desigualdades entre los trabajadores del campo de este país.

Julián: El propio presidente extremeño ha dado con el problema. Si en el Mediterráneo hay más densidad de empresas y con la crisis se han destruido miles entonces es de suponer que esos territorios estén ahora mal financiadas

REUNIÓN DE BARONES REGIONALES

José miguel: mariano Rajoy quiso mostrar, en la foto con sus varones regionales, una imagen de unidad, pero la realidad es que con sus políticas de premiar al que más gasta, en vez de a los más ahorradores, está consiguiendo la escisión total.

SECCIÓN NOMBRES PROPIOS

ALFONSO GUERRA

Ángel: Ahora resulta de Alfonso Guerra pública otro libro, critica a José Bono por haber escrito otro, a Aznar por comentar el estado de la nación y tiene el valor de hablar de los papeles de Bárcenas. Que memoria tan corta tiene este hombre, parece que no recuerda que su partido fue condenado por financiación ilegal, tampoco recuerda Filesa ni los Gal. Creo que no sabe que los diputados después de haber trabajado tan sólo 7 años recibirán una pensión vitalicia, que cobran dietas que difícilmente se entienden y tiene el valor de hablar de bajada en las pensiones. Vamos que él no debe creer que pertenece a esa clase social en la que ya nadie cree ni tiene confianza. Se cree distinto y tan sólo es uno más de los que nos engañan y no saben bajarse de esa silla tan cómoda como es un escaño.

Emilio: El Sr. Guerra lleva mas de treinta años en el congreso, ¿Cuantos lleva "sesteando"?, ¿Y luego dice quien tiene que venir y quien tiene que irse? Es un TRINCÓN....

AZNAR

Inma: De qué está tan orgulloso Aznar? De crear 5 millones de puestos de trabajo en un sector-trampa que no tenían más remedio que terminar siendo cinco millones de parados. Él fue el principal promotor de esa burbuja monstruosa que nos ha traído hasta aquí. Todo el desarrollo del país durante su mandato fue una pura ficción que no tenía más remedio que venirse abajo tarde o temprano. Y ahora quiere volver a salvarnos otra vez?

Sobre Garzón

Miguel: dice en las memorias de Bono también dice que Garzón quería cobrar de los fondos reservados

RECUERDO DE TRUJILLO

Margarita: un día de Febrero, con un frío espantoso, la fuente de la plaza Mayor estaba helada, me casé en Santo Domingo, soy de Mallorca, natural de Badajoz...y hoy me hace recordar aquel maravilloso día, nos cantó la coral mayor en la ceremonia...Javi de la tintorería Torres nos ayudó mucho.Esa Plaza...y toda su gente, si pueden lean este correo

EL IBÉRICO

SALVADOR: Que no enseñen tanto el ibérico en el extranjero que sino nos quedamos sin el!!!!!!!!!!!!

MANUEL: Si se elaboran 47 millones de jamones al año y hay 47 millones de españoles y yo tengo 40 años , donde están mis 40 jamones