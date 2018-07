La situación en Chipre y la doctrina Parot centran las preocupaciones de los oyentes

CHIPRE

DAVID: ¿qué se puede decir del "atraco" de Chipre?? todo el mundo pone el grito en el cielo, todos nos espantamos por no tener seguro nuestro dinero en los bancos, ese dinero que normalmente tanto nos cuesta ganar, pero ... y cuando a los funcionarios se les elimina una paga extra, se les reduce el 5% del sueldo, eso sí, todo por el bien común, el de España, porque claro, no hay dinero, cuando a los pensionistas se les incrementa la pensión, o se les congela, por debajo de lo establecido en la ley, a todo esto, ¿cómo se le llama? claro, esto es la Gran España, y Chipre, una pequeñita isla.

Juan Carlos: A quien beneficia el robo en Chipre? Los bancos alemanes y suizos se van a hinchar a coger dinero baratito, baratito. Incluso con intereses negativos. Es el pelotazo perfecto para la Merkel. Muevo el nogal y recojo las nueces.

Juan Carlos: Arcadi tiene razón, en vez de confiscación hablen de subir impuestos, q diferencia hay?

Otro: entiendo que si al señor Espada, como buen ciudadano de la Corona de Aragón, si le metiesen mano a sus ahorros no diría los mismo.

OTRO: a Miguel Ángel Rodríguez se le ha olvidado qué gobierno de España se quedó con mi paga extra después de subirme todos los impuestos y crear mil tasas.

Juan Carlos: En vez de subir impuestos, (con o sin vaselina) se debería hacer pagar a los tenedores de bonos, eso sí sería alternativa y no subir el iva . Pf centrad el tema

Mariola: Que ricachos, no es justo si tengo ahorros es porque me lo he ganado y ahorrado quitándome de caprichos que otros se han dado vacaciones, móviles caros, tv privada etc. Poco a poco tengo mis ahorros. Que burócrata NI LECHES yo no soy un burócrata y lo de Chipre es ROBAR.

Francisco: Lo preocupante es que los burócratas hayan propuesto como medida robar a los ahorradores. Medidas bananeras. ¿Y a los que sus ahorros los tienen en propiedades? Estamos perdidos con tanta golfo

Gloria: que pasa con el finiquito que me he ganado después de 25 años que me han abonado y lo tengo en mi cuenta bancaria me lo quitan por el articulo 33 y de que vivo yo después de que se me acabe el paro perdón pero esto es un atraco en cualquier parte

Héctor: No entiendo el argumento del señor Casado, osea que si yo considero que todo el mundo tiene algo de culpa (casi todos hincharon la burbuja hasta el absurdo, nadie protestaba por el despilfarro evidente etc....), no puedo criticar a la UE por las decisiones que está tomando... Eso no tiene ningún sentido,

XAVI: Aunque sea a toro pasado, se pregunta uno si estamos haciendo bien la supuesta “integración europea”. Un país pequeño y liliputiense en lo económico y que además puede considerarse “paraíso fiscal”. ¿Un paraíso fiscal” como miembro de la Unión Europea? Tenemos también el caso de esa plataforma casi libre de impuestos para grandes empresas que es Irlanda. Tenemos a Malta que por población es un barrio mediano de Paris… En fin, no se yo si no debe hacerse una reflexión profunda…

Francisco: Lo que ha comenzado la Comunidad Europea, es la expropiación de parte del capital privado, a justiprecio cero. Una cosa es el aumento de la carga impositiva sobre el capital y otra, que te secuestren el capital y te quiten una parte de él. ¿Y eso cómo se hace? Por Decreto del Gobierno, avalado por el Parlamento que atenta contra la propiedad privada? Vamos, que si dejamos dinero ahorrado a plazo fijo, primero sale el Banco de España, sugiriendo a los bancos que no se pague a más del 2%, y ahora el ejemplo de Chipre. Veremos cuantos depósitos se quedan en los bancos europeos. ¿Por qué no les reducen el sueldo a los políticos al 50%, en vez de atentar contra los bienes de los ciudadanos? Qué pena de políticos… (Chipriota, europeos y españoles)

ASUNTOS REALES

José miguel: el asunto de las gestiones de corinna, junto con la implicación de Iñaki urdangarín en el caso nóos, están contribuyendo al aumento del deterioro de la imagen pública del rey, algo que viene sucediendo desde su traspiés en botsuana donde, por cierto, también se encontraba corinna.

Carlos: ¿Quién se cree que el director del CNI dirá todo lo que sabe?a parte, Seriamente ¿alguien en su sano juicio cree que debería hacerlo? (básicamente por la calidad de sus destinatarios, (bajita)).

JJOO en Madrid

Juan Carlos: Todos estos tipos de eventos, tipo olimpiadas y expos, solo sirven para que las ciudades que las organizan se queden con unas maravillosas infraestructuras que pagamos el resto del estado y disfrutarán ellos.A Madrid no le hace falta más infraestructuras, le sobra gente. Olimpiadas es igual a ruina.

Y como Miguel Ángel Rodríguez ha dado las gracias a los sindicatos por manifestarse ahora, sólo le diré que llame a los sindicatos y que les diga que día se pueden manifestar y que días no;

José: Es triste, pero los sindicatos con tal de dañar a Madrid (gobierno del PP) ¡lo quesea!, será que no hay días para defensa de sus intereses. ¡Ya está bien, ni un céntimo del dinero público para ellos!

Antonio: Un gran proyecto del Comité Olímpico Español es secar el estanque del retiro para realizar el voley playa. Qué encontrarán ahí? comentadlo en la tertulia

Tema Parot

Enrique: El problema de la doctrina Parot son los diferentes gobiernos que hemos tenido, que no han modificado a tiempo, las leyes para el cumplimiento de las penas en casos de terrorismo u otros,y éso ha permitido llegar a ésta situación.Como siempre, gobiernos impresentables, en estos temas.

UNA PREGUNTA. SI SUELTAN A ESA PANDA DE DELINCUENTES LAS INDEMNIZACIONES QUE RECLAMEN, IRAN A SUS VICTIMAS? NO CREO QUE NINGUN ETARRA PAGARA, Y MENOS RICART. ASI QUE POR LO MENOS QUE SI RECLAMAN NO SALGA DE EL PROPIO ESTADO QUE ES QUIEN SEGURAMENTE ASUMIO LOS PAGOS.

CLARA: Cadena perpetua revisable ya

MANUEL: A favor de la cadena perpetua. Basta ya de buenismos, Un alto porcentaje de violadores asesinos, reinciden al salir a la calle.