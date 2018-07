Preocupación en los oyentes por la muerte de Chávez, la corrupción y la sentencia de CIU

CHÁVEZ

Javier: Chávez ha dirijido un pais con un índice de asesinatos de 20.000 al año, secuestros express, inseguridad ciudadana a niveles increibles, paro, corrupción policial y politica, bolsas de comida a cambio de votos, programas de televisión a su servicio y él como presentador, cierres de medios de comunicación si eran críticos, y algunos cejas altas nos lo quisieron poner de ejemplo de como llevar un pais.

Antonio: Os quería recomendar el documental Venezuela SUR Realista que ha sido realizado en 2011 por un periodista español que ofrece una visión de los momentos cruciales de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, sin dejarse seducir por la estridencia de los hechos. Las opiniones de políticos de primera línea, líderes comunitarios, intelectuales y periodistas, se unen para acercarnos a la compleja realidad que vive Venezuela, mostrando el país de la gente. Ni a favor ni en contra, pero es curioso que dependiendo del lado en el que esté el espectador piensa que es en contra o a favor de Chávez.

FISCAL DE CATALUÑA:

Francisco: La respuesta a la pertinentísima pregunta del Sr. Ónega es evidente: NO, si el fiscal de Cataluña hubiese criticado el independentismo el fiscal general del estado no habría abierto la boca.



¿Sabe alguien de ustedes porque el PP no se ha querellado contra El Mundo que publicó a toda página y antes de que El Pais publicase los famosos papeles, que en el PP se cobraba en negro?.

SENTENCIA CIU

Fernando: En cuanto a la sentencia, lo que firmaron fue una sentencia de conformidad con una pena; esta sentencia en sí misma implica una reducción de pena de una tercera parte, luego el que ha resultado condenado a 18 meses lo ha sido en función de una pena de 27 meses ( dos años y tres meses). La aplicación de la libertad condicional desde el día uno de la pena está sujeta a que la pena sea inferior a 34 meses y por tanto no se puede aplicar la reducción de pena hasta que se cumpla la tercera parte de la misma, esto es 9 meses.

Otro: La doctrina Parot se estableció en 2006 como respuesta a la alarma social que existía por incumplimiento de condenas de los terroristas. A mí me parece muy bien que ahora que el problema del terrorismo ha dejado paso al de la corrupción en política como uno de los principales problemas de la sociedad se aplique con el máximo rigor las leyes existentes para acabar con la impunidad de los cargos con delitos de corrupción.

JOSÉ BLANCO

Xavier: El que parece que sí ha comprendido perfectamente en que consiste el 'Socialismo del siglo XXI' es José Blanco: el dinero público al servicio de los ciudadanos. En su caso, 100.000 euros para su chalet.

ENCUESTA CIS

José Miguel: no sé quién se extraña de que la corrupción se haya convertido en la segunda preocupación de los españoles después del paro, con los políticos abriendo todos los telediarios por robar a manos llenas y la casa real en entredicho por el caso urdangarín; amén del poderío de las redes sociales, que en cuestión de segundos pueden tirar por tierra la carrera de cualquiera.

Rafa: No sé si me he perdido algo pero me extraña no haber escuchado comentarios acerca de las declaraciones de Carromero. (diciendo que le embistió un coche de las autoridades cubanas)

SINDICATOS

MARTÍN: Cuando un Sindicato, actuando como empresario, aplica un ERE que supone el despido de un cierto número de sus trabajadores, ¿quien defiende a esos perjudicados? ¿el otro sindicato amigo? ¿la patronal? ¿los jueces?