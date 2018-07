LUNES NEGRO:

José María: Vengan lunes y caigan ollas. Lo único cierto que sabemos es que cada lunes debemos mas que el anterior. Sin cuadrar nuestras cuentas jamás alcanzaremos el punto de inflexión. España, con el problema de Cataluña, País Vasco y quien se ajunte, se encuentra en una situación peor que Irlanda, Portugal y hasta Grecia. Lo único cierto que todos sabemos, sin que Hacienda lo certifique, es que el próximo lunes deberemos mas que hoy. Por este camino no se hará de esperar el LUNES NEGRO definitivo.

EL ETERNO DEBATE CATALÁN

David: ¿se volverá a bajar los pantalones Rajoy frente a los catalanes? ¿les daremos todo lo que quieren? todo el mundo pide y nadie da ni ofrece nada, ni ideas, ni proyectos, ni esperanza ... ya sean los partidos políticos, sindicatos, patronal ... o cambian de actitud o lo que se va a recoger después de sembrar esto tiene pintas de ser muy malo para todos simplemente que piensen que el déficit no lo es todo, los españoles tenemos aguante, pero a este paso el deporte nacional va a ser fustigarse por la mañana y por la tarde, y tampoco es eso

Manuel: Quién paga los intereses de la deuda catalana: Este es un aspecto que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. Pero si deben 40.000 millones, al 7% de interés que pagamos por la deuda serían: ¡2800 millones al año! Desde Cataluña se nos acusa a los españoles de expoliarlos, y nos presentan sus cuentas a su manera, pero, alguien ha calculado ¿Cuánto hemos de pagar los españoles en intereses de su enorme deuda?¿ Eso no cuenta en las balanzas fiscales? ¿Por qué no se lo recordamos?

Fernanda: La salida dialogada, que reclaman algunos de sus contertulios, de la cual ya estamos escaldados, no me parece la solución, porque esta salida, que es la que hemos puesto en práctica hasta la fecha, siempre termina con más dinero y más autónomía para Cataluña. De la salida dialogada, España, siempre sale perdiendo. Por lo tanto, pienso que la postura de Rajoy es inteligente; esperar a que a Artur Más, le estalle la granada en la mano. El diálogo está muy bien, siempre que el resultado sea lo más equilibrado posible para las dos partes, pero cuando siempre gana una de las partes, sirviéndose además del chantaje, llega un momento que hasta el más tonto, dice basta.

Otro oyente: Resulta que yo, como español, no tengo ningún interés en tragarme horas y horas de tertulia dedicada a Cataluña, me interesa algo de esto, pero no que parezca que solo existe este problema en España, con lo que si los periodistas no encuentran otros, algo raro será cuando toda la gente está como loca por todo lo que está sufriendo. Señores, ya basta de hacerles el juego a vascos y catalanes, allá ellos con sus cuitas, que a los demás solo nos interesa un poquito de información de lo que allí pase, pero no dedicarles todo el tiempo como si nada mas existiera en el país.

Sección Juliana:

Alejandro: Me parece mentira que este señor, con lo cabal que es en la mayoría de sus argumentaciones, le ha saltado la vena independentista catalanista. En Cataluña si rotulas comercios en español, te multan. ¿Le parece poca presión anti-española?

Emilio: Si toda Cataluña está a favor de la independencia, ¿por que fueron 4 a votar el Estatut? ¿No será un ejemplo más del alejamiento de la casta política de la ciudadanía?

Otro: Aprovechando que está el Sr. Juliana, que es de Badalona, le digo: 'Vivo en Badalona, he de coger todos los días el metro en Pompeu i Fabra a Passeig de Gracia para ir a mi trabajo. Los ciudadanos leemos el periódico, libros, vemos el Ipod, hablamos de temas cotidianos. Nadie habla de la independencia, hay un sector de la población que le pueda interesar, pero a la mayoría de los ciudadanos no. En mi caso si llega la independencia, por mi trabajo me vería obligado a irme de Cataluña y llevo toda la vida aquí, con mi familia. yo pediría sensated a los politicos catalanes'

PRESUPUESTOS 2013

osé Miguel: No vale para nada hacer el presupuestos para el 2013 mientras se siga manteniendo y permitiendo la brutal nómina de políticos y enchufados a lo largo y ancho de España de seguir así, la deuda continuará al alza de forma inevitable.

ANDALUCÍA

Francisco desde Córdoba: ¿Cómo es posible que en esta Comunidad Autónoma, con la tasa de paro que tiene, con la falta de financiación en Educación y Sanidad, con residencias de ancianos al borde del cierre....etc?, ¿Cómo es posible digo que se designen más de 200.000 euros para la controvertida Memoria Histórica? Por favor, que se entere toda España de lo que aquí está ocurriendo. Entre el Sr. Griñán, el Sr. Valderas, la Sra. Susana Díaz el Sr. Maro Gómez y los impresentables de Sanchez Gordillo y Cañamero, Andalucía va camino del abismo.

ENTREVISTA A ROSELL

José María: El Sr Rosell se sale por la tangente cuando Carlos Herrera le ha preguntado por la cuestión catalana diciendo que la patronal no debe entrar en política (que decidan los políticos). Sin embargo, no le ha importando meterse en política cuando ha salido en los medios constantemente diciendo que hay que echar y bajar el salario a los funcionarios no se ha cortado ni un pelo y entrar en “política”. Ahí sí vale hacer política.

FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

Javier: Ayer en el festival de cine de DONOSTI, al recibir Oliver Stone su premio Donosti, se arrancó con un mitín en el cual decia que a Aznar habia que juzgarle en el tribunal de la Haya... Con Jhon Travolta y Benicio Del Toro flanqueándole a los lados y no sabiendo a donde mirar... Vamos equiparó a Aznar con Mengele o Milosevic por decir dos ejemplos....y los periodistas aplaudiendo.