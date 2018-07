PASIÓN DE CATALANES:

JOSÉ MIGUEL: con la clarividencia que Artur Mas atesora, resulta incomprensible cómo no introdujo en su programa electoral la promesa de que libraría a Cataluña de la catástrofe que la profecía maya describe. Hubiera sido la única que habría cumplido. ¡qué cosas!

XAVI: Imaginemos una hipotética Cataluña independiente. ¿Tendría o no tendría algún o muchos artículos en su constitución y leyes para impedir que una parte de la misma decida separarse del resto o unirse a otro Estado? Pues eso.

OTRO: Una gran parte del origen del problema está cuando se aprobó el Estatuto catalán. Entonces, los ZPianos decían "¿Veis como no ha pasado nada por aprobarlo? Mira si no pasaba nada... ahora el lío. Claro que tiene herramientas el Estado para impedir la consulta; la clave es que el que gobierna las aplique con contundencia. El gobierno de Zapatero lo había permitido - a los hechos me remito -. Ya veremos cómo actúa el de Rajoy.

CAROLINA: Mientras el Sr. Mas pierde su tiempo con su particular cruzada independentista, los funcionarios de la Generalitat de Cataluña nos levantamos ayer con una gran noticia. En la web interna de la Generalitat había una nota en la que se nos avisaba de que, y traduzco literalmente, " el pago de las nóminas se ordenará el 27 de diciembre de 2012, en el momento en que llegue el anticipo mensual que transfiere el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas". Es decir, los funcionarios no sólo no cobraremos la paga extra sino que, además, cobraremos la nómina con retraso. El Sr. Mas ha de saber que lo que realmente nos importa a los catalanes es cobrar por nuestro trabajo realizado y no su consulta independentista.

WERT Y CATALUÑA

MAURICIO: Vivo en Catalunya y puedo decir que la reforma de Wert ha dado un gran tanque de oxigeno al independentismo porque han puesto nombre y cara al "enemigo" opresor y les ha dado argumentos para representar el ataque España-catalunya

HUELGA DE SANIDAD

Chema: Ignoro si la sanidad pública es mejor que la privada o viceversa. De lo que si estoy seguro es que las huelgas del personal sanitario no son en defensa de los derechos de los ciudadanos sino en defensa de LO SUYO. Algo parecido a los pilotos de Iberia.

CUENTAS DEL GOBIERNO

JUAN: Están pendientes de devolver, y se cree que no se devolverán hasta febrero de 2013, 8000 millones de euros procedentes de devoluciones del impuesto de sociedades que deberían devolverse a 31 de diciembre de este año. Más IVA. Más IRPF. Y todo esto para maquillar el déficit.

PACTO PSOE-BILDU

Cristino: Mamen lo ha explicado bastante bien. Pero ¿qué se puede pactar con este Psoe a nivel estatal? Yo creo que nada. En Madrid Rubalcaba no quiere foto con Bildu, en Euskadi Patxi López aprueba los presupuestos de Bildu y no los del PP. ¿Qué pasa, que el PP es un apestado? ¡Qué mal estamos!.

MANUEL: Una pregunta me hago. Con el tiempo que ustedes llevan en esto, todavía se sorprenden de lo que hace el PSE-PSOE. A los socialistas, cualquier cosa les vale, incluso asociarse con terroristas. Su única ideología es que todo vale. P. D. Menos ir en clase turista.