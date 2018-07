CUENTAS

CHEMA: Es el deficit, estupido!!! Podemos seguir mareando la perdiz pero solo con deficit cero comenzaremos a remontar la crisis. A estas alturas de la Legislatura Rajoy tenia que haber conseguido, cueste lo que cueste, cuadrar las cuentas.

JUBILACIONES:

RICARDO: Dos comentarios sobre el tema:

1.-A los pocos que les queda trabaja llevan entre 3 y 4 años sin ninguna actualización (IPC), no digamos ya de subida, no me parece por lo tanto tan terrible que los jubilados tengan el mismo tratamiento

2.- Treinta y dos años cotizando por el maximo (54 años de edad), casi sin esperanza de tener jubilacion, TODA mi aportación se ha ido a esa "Caja comun" que paga pensiones a gente que no ha aportado ni la centesima prte de lo que se lleva, ¿Que opina Fidalgo de esto?

PASIÓN DE CATALANES:

FRANCISCO: Todavía hay españoles de buena fe que piensan que España sigue unida. Ayer vivimos, en el Congreso, un auténtico episodio de insumision a España, al Gobierno de España y a todos los españoles. Por la tarde se volvió a repetir un nuevo pacto del Tinell de todas las fuerzas políticas catalanas, incluidos los socialistas, en contra del PP y Ciudadans. El Gobierno representado por el Ministro Wert sólo recibió insultos y desprecios ¿Qué más se necesita para admitir que los nacionalistas catalanes están ya en el monte? Sólo la corrupción de los políticos catalanes y el pueblo catalán pueden conseguir que los auténticos independentistas sean puestos en su lugar.

PEDRO: Ya que en Cataluña pueden incumplirse leyes como la de educación o la del referendum, mi familia, mis amigos y yo nos veremos obligados a depositar en manos que eviten perjuicios económicos la cuota autonómica del IRPF para que no pueda ser administrada por gente que no cumple las leyes. Avisados quedan.

ANTONIO: Desde Cataluña intentan que veamos el ataque al Catalán que se está haciendo desde España, pero ¿Por qué no lo vemos al reves? Lo que el Gobierno intenta es defender el Castellano en Cataluña, nadie ataca el Catalán, que está claro que se debe defender, y debe permanecer como parte de la cultura de Catalana. El tema es que lo que se está atacando, desde hace años, es la utilización del Castellano en Cataluña, y al igual que se debe defender el Catalán, en mi opinión también se debe defender la utilización del Castellano en Cataluña. Que los políticos dejen de manipularnos por favor.

ANGEL: A nuestro gobierno el señor Mas le viene de perlas, mientras se habla de Cataluña no se habla de los verdaderos problemas del país que no son otros que el paro y la corrupción. Este gobierno no está solucionando los problemas que nos preocupan y además ayuda a corruptos y defraudadores a lavar su cara. Solo puede pasar en este país.

CORRUPCIÓN

JOSE MIGUEL: con lo que "presuntamente" se han llevado en cataluña, por no decir lo que "presuntamente" se han llevado en andalucía, habría argumentos más que suficientes en cualquier país decente como para que los responsables de esta barbaridad no volviesen a ver la luz del sol. sin embargo, aquí no pasa nada, y además se ríen de todos los españoles.

REFLEXIÓN DE JOSE

En España trabajamos para cuatro, a saber:

1.-La banca

2.-Las eléctricas y otras suministradoras

3.-Las petroleras

4.-El estado

Es muy fácil:

A.-En todas las pymes, grandes empresas y autónomos, el 70 % del importe de los gastos generales se lo llevan estos conceptos

B.-En todas las familias, estos cuatro conceptos se llevan más del 65% del presupuesto. Por muchos programas de reducción de gastos en los dos casos, solo se puede actuar en pequeñas partidas de gasto corriente.

Las cuatro grandes partidas no sólo son intocables sino que están subiendo sin poder hacer nada. Mas claro???