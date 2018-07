Hartazgo ciudadano

PROTESTA EN EL CONGRESO

CARMEN: Os escucho todos los días pero hoy no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo.

1º) En la manifestación de ayer no era gente marginal.

2º) No es gente de extrema izquierda.

Había gente de todas las edades, gente de todas las ideologías, de todas las clases sociales.

Simplemente había gente que está hasta las mismísimas narices de este atajo de impresentables que son los políticos.

RUBÉN: ¿los 4 que tiran petardos en los estadios de futbol, representan a la afición entera de esos equipos? o`¿ el alcalde de orense representa a la clase política? ¿estuvieron ayer allí? yo sí estuve , y los que la liaron fueron 50 anarquistas que la policía conoce de sobra

Chema: La manifestación de ayer ante el Congreso es una ínfima representación del pueblo, autobuses de otras ciudades incluidos. Internet y la prensa se encargan de magnificar estos actos. Por diversos motivos una inmensa mayoría estamos indignados. Yo, después de haberle dado la mayoría a Rajoy, estoy indignado por su cobardía con los recortes y haber tomado el camino de la subida de impuestos. De seguir esto así mi proximo voto sera en blanco, la indignacion se demuestra en las URNAS.

JULIO: Sobre las cifras de asistencia de manifestantes a la convocatoria de " Ocupa el Congreso ", debemos tener en cuenta que aunque sólo hayan asistido unos pocos miles de ciudadanos, muchísimos más suscribían su descontento. Probablemente la única razón para no acudir ha sido el riesgo de que la manifestación derivase en episodios violentos y a la mayoría de la gente no le gusta verse involucrada en esas situaciones. Pero en cuanto al espíritu, probablemente había ayer millones de españoles manifestándose allí.

FRANCISCO: Ayer no pude ir al congreso, me gustaría haber estado, no para incendiar contenedores, romper mobiliario urbano y violentar a la policía, sino porque no creo que votar cada 4 años a un partido (no a una persona, ya que nos ofrecen un paquete cerrado), me parece muy poco democrático.

COMPARECENCIA DE ARTUR MAS

ENRIQUE: Grandísima comparecencia de Mas ayer, sólo comparable a cuando en pleno 11M, con manifestaciones en la puerta del Parlament, y los diputados entrando a pié en el edificio jugándose el tipo, Mr. Mas bajó de los cielos (en helicóptero) cual ungido por los Dioses. Esto es una enfermedad, y se llama megalomanía

RAÚL: Soy un ciudadano de Cataluña bastante dolido con la situación actual. La tertulia esta muy bien y razonable todo pero mucho me temo que ante nacionalismos no vale la razón , cuando dicen que les roban no comparéis balanzas fiscales con otras comunidades por que eso les da igual, ellos se sienten robados por que el dinero se lo queda el Estado y es lo que odian, todo lo que huele a España esta marginado y mal visto aquí Muchos saldremos el 12 de Octubre en Plaza Cataluña, pero no tenemos por que estar continuamente amargándonos por el terrorismo moral nacionalista ni formando " manis cool ".

RICARDO: Verguenza les deberia de dar convocar elecciones con el gasto que conlleva,pedir 5000 millones de € y la independencia. Suspension de la autonomia ya.

Otro: Los catalanes son como los adolescentes, quieren independencia pero pagando papá. Tratémosles como tal

RAMÓN: Help, Sos, desde Cataluña, por favor a partir de hoy necesitamos ayuda de los medios NO SUBVENCIONADOS, para que informe a los catalanes de la realidad que representa la separación de España, que expliquen las consecuencias, que expliquen como estamos realmente en estos momentos por la mala gestión de este gobierno autonómico y de los anteriores. Creo no equivocarme que la mayoría de los catalanes ignoran la realidad y quizás les asusta opinar de verdad lo que piensan en realidad. Ya sabeís en Cataluña , estas con ellos o en contra. AYUDAAA

VICENTE DESDE VALENCIA: Yo estoy con Cataluña es más ,en mi casa somos 3 (mi mujer, mi hija y yo) y mi mujer y yo hemos decidido independizarmos del resto de viviendas de la finca. Motivos: No nos gusta el presidente. Pago más que el resto y por el contrario recibo menos(porque tengo que pagar el ascensor si vivo en un primero) Pero quiero seguir disfrutando de la piscina comunitaria. Y como Cataluña ,tengo derecho a decidir y como tal aunque no les guste a mis vecinos me independizare de la finca de vecinos JA......JA.....JA

David: Pero vamos a ver, somos tontos o qué? Si cuesta que sean claros en los programas electorales de cualquier partido en cualquier comicio y esconden aquello que les pueda perjudicar... COMO PRETENDEMOS CREER QUE VAYA A SER CLARO EL SEÑOR MAS!?!?!?

Miguel: Cuan difícil resulta entender tanto el ánimo como las aspiraciones de los catalanes (tanto de nacimiento como de adopción) desde casi 6oo km de distantia!!! Allá ustedes.

SECCIÓN CALLEJA:

JERÓNIMO: en mi opinión se está a volviendo a equivocar cometiendo el mismo error de siempre al menospreciar el independentismo real de los partidos nacionalistas. Cuando Guardiola u otros personajes públicos catalanes se manifiestan apoyando el independentismo no están pensando en la economía ni en la financiación. Desde la escuela se les enseña para ser independentistas independientemente de la marcha de la economía.

RESCATE ANDALUZ:

jose miguel: Andalucía ha pedido un rescate de sólo ochocientos catorce mil millones de las antiguas pesetas; y lo peor es que aquí nadie se sorprende de esta brutalidad y, por supuesto, nadie dimite ni nadie pregunta dónde se ha tirado o regalado el dinero. Qué vergüenza.