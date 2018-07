A vueltas con Cataluña

CATALUÑA EN EL CONGRESO



CHEMA: Ante todos los intentos de Mas y la mayoria que exigen la independencia para Cataluña, la respuesta es CONSTITUCION Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY, y SI NO......... QUE ??????? Cual es la solucion ?????



Javier: Hoy, en el Congreso, España defiende su derecho a seguir siendo España. Las leyes, la historia y el sentido común deberían servir para convencer a quienes creen en una Cataluña independiente de juego de mesa que deja de lado la Cataluña real.



Jose: Cuando se dice que habrá que reformar la constitución para que los catalanes estén más cómodos, falta decir que el resto de españoles, también estén más cómodos, en caso contrario, mal va esa reforma.





Manuel: Es una vergüenza escuchar que hay que tener respecto a estas minorías catalanas que se manifiestan por causas anticonstitucionales. ¿Y los del resto de España qué? Cataluña es el típico niño mimado que consigue los juguetes de sus hermanos a base de protestar...



Mariano: creo que fuera de vascos y catalanes, los ciudadanos del resto del Estado, no estamos preparados ni lo suficientemente informados de lo que esto nos puede suponer en caso de ruptura con estas dos comunidades, cuando decimos que se vallan y nos dejen en paz, es por total ignorancia hacia lo que eso nos puede suponer.



José Antonio: Me pregunto qué harían los Franceses si los independentistas pidiesen esta para la Cataluña Norte, serían tan tolerantes que se la darían sin ms? Estos´independentistas utilizan la teoría de “si tú la estiras fuerte para un lado y tú la estiras fuerte para el otro lado esta caerá”, según dice la canción Luis Llac. Además es curioso que si miras las terrazas donde hay colgado una bandera independentista, verás que la relación es de una bandera cada 30 balcones, curioso no?

MARÍA: Yo, siendo de fuera de Cataluña, votaría sí a su independencia. Si alguien no quiere estar en esta España pués adiós, y los que nos quedemos, a lo que preocupa de verdad, que no es otra cosa que el paro, la corrupción y esta crisis, que por cierto, va en dirección contraria a lo que nos quieren vender algunos.



CIS

TERESA: me llama la atención que nadie hable de la encuesta del CIS que salió ayer. Los datos dicen que a la mayoría de españoles no nos importa nada lo que inunda la vida política y periodística española: el asunto catalán. Mi marido sigue en paro con 49 años, mi hija ha encontrado un empleo de media jornada pero la obligan a trabajar 12 horas diarias. Siento ser la aguafiestas pero yo quiero que se hable de esto.