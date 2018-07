Cataluña, again

PASIÓN DE CATALANES



María José: Sr. Herrera,

Le escribo desde Holanda, donde llegué ayer para una reunion con personas de 15 paises europeos. Ni en la tele holandesa ni en la europea -euronews- pude ver nada relacionado con el debate de ayer, ni los delegados de la reunion a la que asisto me preguntaron nada respecto de la posible independencia de Cataluña. Nadie tiene más que una leve idea.....





JAVIER: Me imagino a Artur Mas y a sus asesores comiendo palomitas mientras veían la sesión del Congreso desde su despacho... Ayer los grandes líderes defendieron la coherencia democrática y la realidad social, y tres expedicionarios defendieron una fantasía política sin base legal propia de los mundos de Yupi... Por cierto, el nuevo primer ministro francés habla mejor castellano que la representante de ERC...





CHEMA: Negociacion?? Dialogo????. Con quien, por que y para que?? Hasta que punto habria que ceder para saciar ese voraz apetito y que los independentistas quedaran satisfechos?? Existe realmente ese punto?? o estamos condenados ya sin remision a la llegada a lo que ellos dicen que pretende el gobierno y que denominan "CHOQUE DE TRENES" En que consistiria ese "choque de trenes" y cuales serian las medidas reales del estado para paliar la catastrofe????? !! POR FAVOR, QUE ALGUIEN ME CONTESTE!!



XAVIER: Dos apuntes desde Barcelona sobre lo de ayer en el Congreso:

-La nefasta manía de referirse a los diputados secesionistas como “LOS diputados catalanes”.

-Sin tan perfecto e ideal es el proyecto secesionista, y dado que lo de ayer era una representación del Parlament de Cataluña, ¿por qué no permitieron que en la delegación hubiera representación de la parte de dicho Parlament que se opone al referéndum?



ALFREDO: Sensacional Rosa Díez que les leyó la cartilla con palabras que todo el mundo entendió.



JAVIER: Ayer se escucharon dos discursos bien distintos en el hemiciclo, uno el de Rosa Diez, sin tapujos y llamando a las cosas por su nombre, sin avergonzarse de ello, y el de Rubalcaba con esas coletillas de querer quedar bien con todos y sobre todo dando toques al gobierno como queriendo marcar las diferencias y haciendo diferencias incluso en un debate sobre la auto-determinación que sinceramente creo que no venían al caso.



Otro: Cuando Rosa Diez habló de corrupción en Catalunya y desglosaba los casos ITV. Palau, y otros casos y miraba a los parlamentarios catalanes que habían traído la moción ayer, y les decía que estos eran los casos que realmente preocupaban al pueblo catalán, estos miraban para otro lado o hacían como si buscaban algo en sus papeles supongo que con un poquito de vergüenza.



OTRO: Esta estrategia del no rotundo al referendum catalán les parecerá a algunos muy inteligente pero es que cuando acabemos con éstos, si acabamos alguna vez, empezaremos con los vascos, que los del PNV ya han dicho que a ellos no les vengan con la Constitución y chorradas de ésas porque ellos no la votaron.



Total, que nos pasaremos toda la vida, siglos y siglos, intentando mantener en el país a una gente que no quiere pertenecer a él, y ni siquiera les dejamos que hagan una consulta para saber si quieren o no pertenecer a él. Que si la legalidad que si tal que si cual, y así por los siglos de los siglos. No les parece mucho más inteligente dejar que decidan lo que quieren, y si lo que quieren es irse, dejarlos que se vayan y dedicarnos por fin nosotros a VIVIR?



Angel: Porqué una sesión parlamentaria tan larga e intensa para el tema de Cataluña y para otros asuntos como empleo, inmigración, educación, etc, parece que nuestros diputados no se esmeran tanto, incluso en su asistencia? Y lo de IU que se lo hagan mirar bien, no es de recibo que los que supuestamente predican la igualdad entre ricos y pobres no empiecen por la solidaridad entre regiones y voten junto a nacionalistas precisamente el aumentar las diferencias economicas, como en la dictadura, entre Catluña y La Mancha por ejemplo desde donde escribo, que por cierto siendo el Sr Cayo Lara de Argamasilla de Alba pueblo hermano de La Solana donde estoy aún lo entiendo menos



SUGERENCIA DE AHORRO DE MIGUEL: En la línea de ahorro propuesta por el nuevo primer ministro francés, Valls, propongo la fusión de las comunidades autónomas castellanas (los entes denominados Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja) en una única comunidad autónoma, sería considerablemente más barata y más efectiva. Pregúntenle al Sr. Leguina, partidario del llamado por él mismo 'invento' (léase el ente Comunidad de Madrid), cuál es su parecer a este respecto.