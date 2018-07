La manifestación en Cataluña, entre las preocupaciones de los oyentes

MANIFESTACIÓN EN CATALUÑA

Xavier: Un sencillo ejemplo para cuando se pretende comparar entre manifestaciones en Cataluña. El fin de semana anterior estuve como voluntario repartiendo propaganda a favor de la manifestación del pasado sábado. Eran una hojas que mostraban las banderas de España, Cataluña y la Unión Europea. En varios casos, algunos adultos que iban acompañados de niños de entre 11 y 13 años, al ir a recoger la hoja, la retiraron de manera nerviosa y casi aceleraron el paso, al escuchar a su hijo o nieto: “ ¡No cojas eso!” o “¡No lo cojas, son fachas!”. El gesto nervioso de esos adultos, la expresión de entre susto y odio de los niños…Es un ejemplo de entre cientos, y en esas condiciones ya le digo yo que lo del sábado en la plaza Cataluña fue un gran éxito.

Mari Carmen: No fui a la manifestación por miedo. No soy la única. Tengo el orgullo de decir que en la Rambla de Tarragona el sábado no fue mi bandera española la única que había. Fuimos mirando y había más, lo cual para mi es muy significativo. Poco a poco se va perdiendo el miedo.

Inma: A mí me parece genial que se manifieste la gente en Cataluña a favor de la compatibilidad entre el sentimiento catalán y español. Me parece igual de bien que el que otra gente se manifieste por el soberanismo. Me parece estupendo que todo el mundo se manifieste por todo lo que le dé la gana. Pero vamos, que si en las manifestaciones soberanistas se habla de esa mayoría silenciosa que no asiste, no veo por qué ahora no se puede hablar de esa mayoría aún más amplia que no se manifestó ayer.

Javier: Yo, ahora, le preguntaría al Sr. Mas: ¿qué va a responder a los miles de personas que se manifestaron el 12-O?. Porque, si no me equivoco, la proporción de manifestantes del 12-O sobre el total de catalanes es muy parecida a la proporción de manifestantes del 11-S sobre el total de españoles. Tengamos en cuenta que el asunto catalán afecta directamente al total de españoles.

Merche: Soy aragonesa hasta las trancas y también española. Reconozco que nuestras fiestas no son suficientemente atractivas para sus sensibilidades, pero el día del Pilar se batieron records en la Ofrenda de flores a la Virgen, el día grande de Aragón y Zaragoza, y parece que no os habéis enterado.

DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE

Martín: Qué me dicen del desfile, casi virtual, del día 12. ¿Se acomoda a la situación económica? ¿Habría que hacer un esfuerzo y aumentar la presencia de soldados y medios?

CUENTA ATRÁS EN EEUU

Francisco cree que es poco compatible con el sentido común, la responsabilidad o el respeto a los mínimos más elementales para la convivencia en paz, defender al Tea Party o muchas de las cosas que defiende el Tea Party. Pero hacerlo en estos días sólo puede deberse a la ignorancia o a la maldad. Algunos, además, ignoran u ocultan que la debacle a la que el Tea Party como mayor irresponsable lleva a EEUU, nos va a empapar a todos nosotros.