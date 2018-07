Cataluña por la independencia

CATALUÑA:

Jesús: Como no lo entienden, lo mejor es ponerles un ejemplo: imagínense que Tarragona quiere ser independiente, por su cuenta, de Cataluña, que les parecería al resto de catalanes? A lo mejor así entienden la postura del resto de España

CARLOS: ¿Pero cómo que si os vais? Se irán cuando el resto de los españoles queramos ¿no? ¿O aquí cada uno puede hacer lo que le de la gana?

ANTONIO: el debate "pasión de Catalanes" anima mucho, es nuestro pan de cada día, pero, de seguir hablando de una segregación, antes de irse uno de un restaurante, lo primero es pagar la cuenta. ¿¿Pueden acometer ese pago de la deuda??, ¿¿ Que pasa con toda la inversión del Estado en esa esquina de España??.

EDUARDO: A pesar de ser más importante que no entraría en la CEE o en otros organismos, que tendría fronteras, aranceles, posiblemente veto para entrar en la CEE por parte de países que no querrán que pase lo mismo con parte de sus territorios, creo que más aún tocaría el corazón el tema del Barsa Qué sería de ese equipo de fútbol en un territorio independiente, jugando una liga menor con sólo equipos catalanes, qué televisión iba a pagar el dineral que ahora se lleva, que sponsor iba a pagar por verse sólo en Cataluña,

RAMÓN: El análisis tiene mal foco. El nacionalismo que promulgan los catalanes es emocional, no racional. En un enfrentamiento entre lo racional y lo emocional, el primero tiene muchas papeletas de perder en el ámbito social.

FRANCISCO vive en Mataró, A quién le sorprenda lo de los niños en la tele opinando sobre la independencia, es que no vive aquí…. Lo normal es que los niños se paseen con la señera, con ropa a favor de la independencia. Además, lo que ven y viven en casa es independencia, España nos roba, etc… Luego van a las manifestaciones, etc… Todo esto va calando y no es de extrañar que a la larga, el número de independentistas crezca de forma preocupante… En el gobierno de España no se quieren dar cuenta de que esto, hoy, ya no es algo que se pueda echar para atrás fácilmente. Está calando muy hondo y mucha gente lo cree, lo vive y lo piensa. Con la falta de comunicación que hay y las tonterías que se dicen en todos los medios… vamos mal…

DERECHO A DECIDIR, JESUS: en mi caso también tendría yo derecho a decidir si sigo con la hipoteca en La Caixa, por ejemplo,¿No?

JAVIER: Cuando se dice que el referéndum no solo se debía de realizar en Catalunya sino que debía de participar toda España, igual nos sorprenderían y hay mas gente fuera de Catalunya que quiere que sean independientes, porque existe el hartazgo y el sentirse cansado cuando se utiliza la palabra español como insulto o menosprecio.

Manuel: En un escenario de independencia, ¿Qué creen que ocurriría con la moneda catalana?

CASO FAISÁN

ABEL: Dice Fernando Ónega que la respuesta al Caso Faisán la tiene el PP, puesto que ahora está en el Gobierno. Yo le respondo que no, que la respuesta la tiene Rubalcaba, que era Ministro del Interior por aquel entonces, y que pudo destruir todas las pruebas que vinculaban a su Gobierno con el chivatazo antes de dejar el ministerio. Y dice José Oneto que, una vez que el PP llegó al Gobierno, se olvidó del caso. ¿Desde cuándo el Gobierno le pregunta a la oposición?

ENRIQUE: El caso Faisan ya no nos importa a la mayoría de los españoles de buena voluntad. Lo que más nos interesa de ése tema es que el terrorismo se ha terminado en España y la sociedad vasca y la española en general vivimos en paz, que es lo que más hemos ansiado durante cuarenta años. Si el caso Faisán contribuyó a ello, bendito sea el caso y el Faisan. Darle más vueltas al asunto, no tiene la más mínima importancia ni interés social en éste momento.