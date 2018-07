Variedad de temas

ASUNTOS ECONÓMICOS

ISAAC: ¿Por qué en vez de incrementar las cotizaciones de la sufrida clase media no renuncian a sus privilegios de pensiones máximas en cuatro años y muchas otras que nunca explican y no “transparentan”?

ALICIA: Llevo a mis espaldas 35 años trabajados, y cotizados .Estoy cobrando el subsidio de 426 euros que compatibilizo con trabajo a tiempo parcial . 668 euros en total. Y creo que tengo derecho a exigir a los politicos, la supresión de las pensiones vitalicias!! Nadie se lo plantea? Yo no me puedo pasar ni un céntimo de mi sueldo .Ellos, trabajan, dan conferencias y los pringaos, pasando hambre .

LUIS: creo que la subida de cotizaciones a los salarios más altos no arreglara el sistema de pensiones, creo que es estructural y se debe atacar desde abajo, seguir con las inspecciones para detectar pensiones contributivas irregulares (un tanto por ciento muy alto), inspeccionar las pensiones no contributivas (hay mucha gente que tiene pensión no contributiva y tiene patrimonio) y por último, aunque no es un tema directamente relacionado con las pensiones aunque si con los ingresos del estado, atacar la economía sumergida y los paraisos fiscales, entonces y sólo entonces cuando se demuestre claramente que todo este trabajo esta realizado, subir las cotizaciones a los empleados con salarios más altos.

Juan francisco: Ley anoche en el perfil de Víctor Martínez que hoy el ministro Soria nos anuncia otra subida del recibo de la luz. ¿Merece un comentario?

Héctor: Sólo diré, que entre la política económica que nos carga de impuestos del pp, y la politica nacional totalmente incomprensible del PSOE, no me atrevo a decir que se va a votar en las próximas elecciones

OPERACIÓN REY



Jose: Me hace gracia oír a tanto político hablando de lo público y lo privado ensalzando las virtudes de lo estatal (o autonómico como en el caso de la sanidad o la educación) y ver como todos, sin casi excepción honrosa o deshonrosa, usan tanto de la sanidad privada y llevan o llevaron a sus hijos a centros privados... Y luego encima se permiten el lujo de opinar sobre dónde deben ir los demás. Es de un cinismo que debería estar recogido en el código penal.

TOÑI: Es curioso que todo el mundo esté hablando si el Rey se interviene en la Privada o en la Pública. Una intervención de este tipo se puede realizar con igual eficacia en ambos sitios. Quizás la seguridad y las molestias que esto conlleva es menor en la Privada

Lo que nadie comenta es que es increíble que tengan que traer un traumatólogo de EEUU par operar al rey como si aquí no hubiese traumatólogos magnifícos, esto si que me parece un insulto a los profesionales españoles. Siempre dando esa imagen que la medicina es mejor fuera y si te tratan fuera tus resultados serán mejores

BEATRIZ: Por circunstancias familiares coincidí dos veces y en diferentes clínicas, con la familia real. Una de ellas fue en la UVI de la Clínica La Luz y la otra en la Clínica de Navarra. En ninguna de ellas se produjo un trato especial que se percibiera, En ninguna de ellas se alteró la atención a los demás enfermos. Los miembros de la Familia cuando venían eran sumamente discretos en sus movimientos y mostraban un gran respeto con el personal y con los que allí estábamos.

OTRO: No sé por qué se nos olvida que la asignación anual para la casa real sale del estado, es decir, de todos. Lo cual lo convierte, aunque os echéis las manos a la cabeza por lo que digo, en el funcionario mejor pagado de todos los tiempos. Me parece muy bien que se pueda pagar la sanidad privada. Pero yo tengo a mi madre en silla de ruedas y con problemas neurológicos, y tengo que esperar a veces incluso meses para que le hagan una prueba. No me parece justo que tenga que pagarle la sanidad privada al rey con mis impuestos.

CATALUÑA

JAVIER: El PSOE, se la sigue cogiendo con papel de fumar, hablan de federalismo, pero por qué no lo pusieron en marcha cuando estuvieron en el gobierno?

Jose: EL federalismo parte de una premisa. Las partes tienen un todo común e igual. En Austria, la baja Austria no se cree mejor que Carintia o Salzburgo, todos se sienten AUSTRIACOS

OTRO: Le recuerdo a Rubalcaba, que la problemática catalana la empezaron ellos aunque ahora miren para otro lado. Ya no se acuerdan del tripartito y la fuerza que le dieron a Esquerra. El alzhéimer político es acojonante.

LUIS: y si la propuesta de cambios en la Constitución, dígase el "problema catalán" no sale adelante y el pueblo, en el referéndum que supongo se convocaría, dice que no ¿que pasaría?

OTRO: yo creo que El principal problema con Cataluña es que dicen que se merecen mas dinero que los demás. Y eso no lo están tocando en esa entrevista.

Antonio: Estoy hasta los pelos de oir hablar de Catalunya y de cambio de la constitucion y de diferencias y estupideces similares Lo unico que todos estos politicuchos quieren es mas asientos desde donde robar mas y punto!!! La unica reforma de la constitucion necesaria es para eliminar autonomias y quitarse de en medio toda esta morralla. Que dejen usar mis impuestos para pagarles a estos chupocteros

Jose: creo que con respecto a Cataluña hay que ir cambiando el discurso y decirles que si se quieren ir, que se vayan. Y decirles las verdades que conlleva irse. Hay ciudadanos como yo, que estamos muy cansados del tema y creemos que España pierde fuerza con estos debates. Muchos estamos dispuestos a luchar por la unidad y otros están en otra onda. Pues dejémoslos que triunfen o se estrellen y los que queremos formar parte de este país sigamos en la lucha que nos interesa. Para los ciudadanos catalanes que hablan del desapego, les diría, que el desapego se puede dar para los dos lados, no solo para uno.

Luis: como siempre la izquierda es la que dice lo que es oportuno o no, la que da los carnés de demócrata o tacha de fascista; en esto muy parecidos a los nacionalistas, y creo q es la ocasión para que todas las fuerzas no independentistas se unan contra aventuras secesionistas. La poca claridad de los socialistas catalanes (que nadan entre dos aguas) lleva a que no haya una declaración clara sobre el derecho a decidir. Por cierto ¿el derecho a decidir lo tenemos todos?