Paro y desesperación

PARO Y CORRUPCIÓN

Jose miguel: la situación no puede ser más dramática; de un lado son ya casi 6 los millones de parados, y subiendo; y de otro lado, los políticos de uno y otro bando llevándose los millones de € a manos llenas, menos mal que en España no hay libertad para tener armas, que si no.

Manuel: Estoy al borde de comprarme una patera para salir de este cachondeo de país sin destino determinado cualquier lugar es mejor que este.

Inma: el paro está en 6.000.000 de personas, es preocupante, pero en algo no estoy de acuerdo con vosotros, cierto es que se están yendo mucha gente joven a trabajar fuera que serían la herramienta de nuestro futuro,pero... y las personas que tienen más de 45 años con niños a su cargo en edad de estudiar y que no tienen por donde sacar dinero. Esa situación si que es grave porque está edad es pésima para volver a encontrar cualquier tipo de trabajo ni ahora ni en el futuro, hablad de ello porfavor.

OTRO: Con las últimas cifras del paro propongo lo siguiente: que todos los políticos, y con ello incluyo a ministros, otros diputados, concejales, alcaldes, y pajes y se presta, que estén cobrando más de 2.500 € al mes, se comprometan a apadrinar un parado hasta que las cifras del paro desciendan a más de la mitad.

PARA ANABEL: Jesús: Si el caso Bárcenas es indeseable, cómo califica el caso Campeón del Señor Blanco, Carlos Mulas y los Eres de Andalucía?

Jesus: Puede ser que no todos los políticos, alcaldes, concejales, etc sean como Barcenas, pero se está demostrando que, al menos, son beligerantes en ese aspecto, ni lo condenan ni lo denuncian. La situación global en España se solucionaría saliendo el pueblo a la calle en masa y solicitar la dimisión del Gobierno y del conjunto de la clase política, porque se vé que no nos representan, sólo les importa el voto y no el ciudadano.

JOSE MARÍA: Sobre lo que estáis comentando del drama del paro juvenil, te expongo un caso personal que creo que puede ser ilustrativo de la situación que vive España. Mi hija emigro a Francia hace tres años y medio con 25 años. Es dentista. En España, cuando conseguía un trabajo era por unas pocas horas y pagada, con suerte, como mileurista. En Francia la recibieron con unas condiciones inmejorables. Está cobrando entre 4000 y 5000 euros al mes. Hoy abre su propia clínica dental y mucho me temo que no volverá.

CARMEN: Si por estar parado, te pagan 400 euros y por trabajar, te cobran (cuota de autónomos mensual a la seguridad social 250 €), ¿por qué se extraña alguien de que los parados crezcan y los trabajadores disminuyan. Estar parado es una opción. Todo el mundo puede darse de alta de autónomo y hacer lo que sepa hacer. ¡NO AL PAGO MENSUAL AUTÓNOMO! Es una aberración, injusta y que trae consecuencias, cómo la de que sea una locura querer trabajar. ¿Alguien va a parar este sin sentido?

SOBRESUELDOS

Desde Andalucía, un oyente: A ver si pueden comentar en la tertulia el tema que comenta de los sobresueldos y las productividades sobre todo porque desde hace años en Andalucía se pagan … directores de centro de salud pueden cobrar de productividad anual 9.000 € …. Jefes de planta de hospital sobre 12.000 € … ¿Cuánto personal no se ha dejado de contratar o directamente se ha despedido por el “no hay dinero” ¿? ¿Se puede dar caña a la comunidad de Madrid porque son del PP y a los de Andalucía no porque son “amiguitos”?

LOS 3.000 DE LA FUNDACIÓN IDEAS

Felipe: Estoy indignado. Soy medico, de 36 años, con dos especialidades a mi espalda y, actualmente, en paro. Ahora mismo estoy haciendo 200km para una entrevista de trabajo para una media jornada...MEDIA JORNADA!! Y escucho, anonadado, que a una periodista/escritora le pagan 3000 euros por artículo...!!! Pero eh que país vivimos? Es q hay q ser artista para enriquecerse? Y luego la portavoz del PSOE dice q hay q ser legales y morales en los contratos... Hay q ser cara dura...Buenos días y gracias!

Juan Ignacio: El señor Mulas, cuyo apellido le viene que ni pintado, no tiene un curriculum interesante, como dice el "lider", es como el de demasiados españoles: en la primera línea SINVERGÜENZA, el resto es irrelevante.

Emilio: el ciudadano normal español, se jacta de pagar las facturas sin IVA, Fontanero, Albañil, Electricista, etc, Se jacta de dejar de pagar algo a Hacienda, etc, ¿Que pretendemos que haga cuando llega al poder?

Pues seguir robando, se lleva en los genes.

REFORMA LABORAL

CARLOS: La reforma laboral hace que ni los trabajadores fijos se sientan seguros en sus puestos de trabajo, un trabajador que no sabe si cobrará dentro 3 meses no gasta y se detrae el consumo...no ha habido peor idea.

EMILIO: El dinero extranjero y las inversiones en Automóvil están viniendo a España porque somos los más baratos de Europa. ¿Por qué la Ford, se ha traído una línea de producción que ha quitado en Bélgica? ¿Será porque somos más baratos?

JUANMA: Para lo que ha servido es para que despidan a personas mayores que cobran 1.500 euros con apenas indemnización y contraten al mes más tarde para el mismo puesto jóvenes por 700 euro con contratos supe precario,...