Variedad de temas

SUELDOS

HECTOR: Como simple dato, en mi empresa, multinacional del sector tecnólógico, a misma categoría, cada persona cobra una cantidad totalmente distinta. Existe un sueldo base, que establece la categoría, y luego un complemento que cada uno negocia a la hora de firmar el contrato. Se dan casos de gente con categorías inferiores que cobrán más que gente que la tienen mayor. Entonces, es evidente que hombre y mujeres cobran distinto, pq las personas cobran distinto. En teoría según su valia, en la practica según la suerte del momento de firmar o pedir un aumento.

Paloma: No le deis más vueltas, la jugada para mi esta muy clara. Lo que se pretende difundir es que somos una casta privilegiada, vagos, incompetentes y otros etc. que además cobra más que el resto de los trabajadores. Una vez creada, una vez más, en la opinión pública esta idea será muy fácil volvernos a bajar el sueldo con el total apoyo de la opinión pública.

Antonio: Llevo cerca de veinte años trabajando en la administración de Personal (sacando nóminas) y aún no me he encontrado con un empresario que me diga que le pague menos a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo, o un convenio que así lo establezca. Me gustaría que quien afirmara esto lo constatara con pruebas, porque me da que se trata sólo de algo que parece quedar muy bien visto desde los sectores progres o feministas (y todo el mundo lo acepta), pero que no tiene cabida hoy en día. Es muy fácil hablar de salarios desiguales, pero no tener en cuenta la desigualdad del puesto de trabajo.

OTRO: soy arquitecto y funcionario. Antes de aprobar la oposicion ejerci en la empresa privada y he de decirles que tardé justamente 10 años en igualar mi salario neto de funcionario al que tenia en la empresa privada.

MÁS:

Angel: Nos entretenemos con fantasías catalanas y el gobierno, por ejemplo, presenta unos presupuestos con una ayuda a la banca de 60.000 millones de euros para añadir a nuestra deuda. También los parados siguen aumentando, las empresas cerrando y la ciudadanía pagando todo esto con impuestos abusivos. Me parece frívolo por parte de la prensa machacarnos con cosas que solo interesan a exaltados y polemistas profesionales.

SECCIÓN FIDALGO DE MIGUEL: Es el BOE del pasado viernes, donde se publica el Convenio colectivo del personal asalariado al servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal Sindical de Comisiones Obreras.

Tienen subida para este año, para el próximo y el siguiente y además con cláusula de revisión salarial. También tres pagas extra y en la última página los sueldos mensuales donde el que más cobra son más de 3.400 euros y el que menos más de 1.400 euros. Y estos de CC OO tienen la desvergüenza de salir a la calle a “luchar” por los intereses de los funcionarios y demás trabajadores.

DECLAS DE AZNAR:

JOSE MIGUEL: LAS DECLARACIONES DEL SR. AZNAR SON UNA AUTÉNTICA BOFETADA SIN MANO A LA POLÍTICA PERMISIVA Y RESIGNADA DEL SR. RAJOY CON LOS NACIONALISTAS A LOS QUE, PARA MÁS BOCHORNO, FINANCIA CON EL DINERO DE TODOS.

Emilio: El Sr. Aznar, ahora que no es presidente, hay que ver la de reformas que indica que deben hacerse, todas muy equilibradas y razonables.

Pero no podemos ser demagogos y olvidarnos, que él tuvo la oportunidad de hacerlas durante los ocho años que estuvo en el gobierno, y que curioso, ¿no tuvo tiempo?, o ¿las solucionaba dando mas dinero a los nacionalistas, como todos los presidentes anteriores y posteriores a él?. El problema es que ahora no hay dinero para dar.

Cataluña:

Antonio: Soy de Menorca y pido la independencia de cataluña. Como muchos otros de Baleares, no me identifico como ciudadano de cataluña, por mucho que se empeñe la generalitat. Han pasado mas de 500 años ya desde la reconquista ¡¡”senyors”!!.

DAVID DESDE HUESCA: me gustaría que se hablara de la ley que han sacado los catalanes recientemente donde se dice que hay que pedir autorización a Cataluña para poder abrir nuevas empresas en la zona limítrofe con Aragón - la conocida como Franja - por la proximidad con el aeropuerto de Lérida, luego que les tenemos manía, se lo ganan a pulso.

VICENTE: VAMOS A V ER, La culpa de lo de los Catalanes como otros tantos problemas de corrupción y sobrepresupuestos, no es de otro sino del Gobierno. RECORTES DE CARGOS YA; si no se pueden mantener las Comunidades Autónomas, que desaparezcan aunque sea tamporalmente. CENTRALIZACIÓN. Y sus cargos que trabajen y se busquen la vida como todos

MARÍA: Lo que debiera hacer este presidente que, por desgracia, tenemos los catalanes es intentar fomentar el crecimiento laboral en esta region. Y para ello debiera dirigir sus energias a convencer a paises como Belgica que traslada su fabrica a una zona de España, que la traslade a Barcelona. Parece ser que en Reino Unido otra empresa también se desmonta alli y se viene a España, pero no a Catalunya. Claro, que para convencer de que la mejor zona de España para invertir es Catalunya, es necesario que el personaje sea inteligente y no se dedique a falacias como Artur Mas. Con su actitud lo unico que logra es la reaccion inversa: si algun pais pretende trasladar sus empresas a España, no escogerá por desgracia Catalunya por culpa de las chorradas de Artur Mas.

ALFONSO: si no fuera tan trágico sería de risa lo de estos politicuchos, lo malo es que a esos INÚTILES les estamos pagando el sueldo los españoles, y el psoe que siga así, mientras siga dando pábulo a los nacionalistas seguirá perdiendo votos, ya que hay tanta polémica en Cataluña con la historia, ¿por que no se cogen 10 historiadores nacionalistas y 10 que no lo sean y, con documentos, se dilucida la historia real y se publica? así todos tendrán que callar cuando los argumentos de unos se acallen con documentación. hasta cuando tenemos que aguantar las tonterias de los nacionalistas?

Jose: Respecto a la no dimisión d Rubalcaba, cabe preguntarse, si dimite y deja la manija del partido, que va hacer???? si lleva 40 años enganchado a la teta de la política???? debería haberlo dejado ya en los 90, en fin, más de lo mismo, un politicucho español no sabe hacer nada más y encima lo hace mal.